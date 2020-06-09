Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается внести изменения в украинское законодательство, которые урегулируют институт “первой леди”. По мнению главы государства, в будущем у супруги президента должны быть определенные обязанности.

Об этом он заявил в интервью “Украинской правде”. Зеленский уточнил, что вместе со своей женой и ее помощниками собирается разработать соответствующий законопроект.

“Тогда люди, выбирая президента, будут понимать, что будет делать первая леди. Не будут у нее спрашивать”, – пояснил Зеленский. Кроме того, он заверил, что для этой инициативы не потребуется никакого бюджетного финансирования.

Ранее politua рассказывал о еще одной инициативе, которую поддерживает президент Владимир Зеленский – это разрешение на создание в Украине частных армий. В настоящее время в разработке находятся сразу два соответствующих законопроекта.