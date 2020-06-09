ПолитикаНовости

Зеленский хочет изменить законодательство из-за первой леди

Ukranews

Президент Владимир Зеленский собирается законодательно урегулировать “институт первой леди”.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается внести изменения в украинское законодательство, которые урегулируют институт “первой леди”. По мнению главы государства, в будущем у супруги президента должны быть определенные обязанности.

Об этом он заявил в интервью “Украинской правде”. Зеленский уточнил, что вместе со своей женой и ее помощниками собирается разработать соответствующий законопроект.

“Тогда люди, выбирая президента, будут понимать, что будет делать первая леди. Не будут у нее спрашивать”, – пояснил Зеленский. Кроме того, он заверил, что для этой инициативы не потребуется никакого бюджетного финансирования.

Читайте также  Кабинет министров комика. Кого Зеленский набрал в свою команду?

Ранее politua рассказывал о еще одной инициативе, которую поддерживает президент Владимир Зеленский – это разрешение на создание в Украине частных армий. В настоящее время в разработке находятся сразу два соответствующих законопроекта.

Тоже интересно
Политика

Зеленский вынес на рассмотрение Верховной Рады закон о всеукраинском референдуме

Новости

Зеленский официально представил нового главу СВР

Политика

СНБО ожидают кадровые перестановки: кого могут заменить

Новости

Зеленский поддерживает идею частных армий в Украине

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Зеленский вынес на рассмотрение Верховной Рады закон о всеукраинском референдуме

Зеленский официально представил нового главу СВР

СНБО ожидают кадровые перестановки: кого могут заменить

1 из 400