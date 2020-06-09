Гармаш: Я выступаю консультантом от ОРДЛО в Минске

Привлекая жителей оккупированного Донбасса к консультациям на переговорах в Минске, Украина подчеркивает, что ОРДЛО – это суверенная территория страны.

Украина привлекла к участию в Минских переговорах консультантов, которые связаны с оккупированным Донбассом. Среди таких людей есть блогеры и журналисты, такие как донетчане Денис Казанский и его коллега по цеху Сергей Гармаш. Причины своего согласия на участие в консультация на переговорах объяснил на своей странице в Facebook сам журналист и блогер Сергей Гармаш.

«Мне предложили войти в состав украинской делегации в Минской ТКГ. Сегодня уже буду участвовать в работе политической подгруппы. Как представитель ОРДЛО. Звучит страшно», – пишет блогер.

Далее Сергей Гармаш напоминает о содержании Минских соглашений. В этих соглашения и предусмотрено участие в переговорах представителей ОРДЛО.

«На самом деле я уже пять лет говорю на всех эфирах: если уж вам так дороги Минские соглашения, а в них записано обязательство Украины «консультироваться» и «согласовывать» некоторые законопроекты с «представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области», то я тоже из Донецка, ведите переговоры со мной!», – подчеркивает Гармаш.

Далее Гармаш напоминает о том что в прошлом он иронизировал насчет этого вопроса, но в тоже время подчеркивает что его участие в качестве консультанта по переговорному процессу в Минске необходимо, что поставить заслон на влияние коллаборационистов, принявших российское гражданство.

«Конечно я иронизировал, но жизнь играет нами… Наше руководство действительно вспомнило о том, что не только любители России имеют отношение к отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины, но и мы, те, кого эти «патриоты» выгнали из своих домов. И мы, по любому, имеем больше отношения к Украине, чем новоиспеченные владельцы краснокожей российской паспортины», – отмечает Гармаш.

В то же время блогер сразу отсекает любые попытки связать свою будущую деятельность в качестве консультанта на Минских переговорах с скандально известным «Консультационным советом». Все дело в самих минских соглашениях, где предусмотрены консультации с представителями общественности Украины, жителями Донбасса.

«Сразу поясняю: это не злосчастный Консультативный совет! Ни в каком виде! Это вместо него. Это дословное и формальное выполнение Минского Комплекса мер», – подчеркивает Гармаш.

Сергей Гармаш напоминает, что вопрос консультаций о судьбе Донбасса заложен в самих Минских соглашениях. И тут важно, что такие консультации проводились с гражданами Украины, а не представителями оккупантов и коллаборационистами.

«Консультации с представителями ОРДЛО заложены в Комплексе мер и Киеву (пока он не отказался от Минского алгоритма) все равно придется проводить их, пусть даже формально. Поэтому мы заинтересованы, чтоб наше правительство консультировалось с нами, а не с «министрами» «ДНР»–«ЛНР», – подчеркивает Гармаш.

При этом никаких переговоров с оккупационными властями «ДНР» и «ЛНР», сформированных из коллаборационистов – никто вести не будет. Просто у украинских граждан, жителей Донбасса есть уникальный шанс повлиять на будущее своего региона, в котором им придется жить.

«Мы не будем вести переговоры с «ДНР». Этих трех букв нет в Минских соглашениях. Мы, как представители ОРДЛО, будем вести консультации с нашей властью и согласовывать, либо не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам относительно Донбасса! В конце концов, нам там жить и не учитывать наши интересы – значит создавать почву для будущих, теперь уже действительно – гражданских, конфликтов», – особо подчеркивает Гармаш.

Предваряя ожидаемые обвинения в «зраде», блогер говорит о том, что сейчас у Украины появляется еще один инструмент влияния на ход минских переговоров – пул своих собственных консультантов по Донбассу. Кроме всего прочего это еще раз подчеркивает, что оккупированные части Донецкой и Луганской областей – это Украина!

«Россия, как сторона конфликта, тоже может «приглашать» туда кого угодно, но поскольку Донецкая и Луганская области ( вместе с их отдельными районами) являются административными единицами Украины (и это признает весь мир, в том числе и Москва), то логично, что Киев сам определяет с кем ему консультироваться на переговорах с Россией», – подчеркивает Гармаш.

Сергей Гармаш полностью осознает ту степень ответственности, которая ложится на него, как на участника минских переговоров. Однако, он считает, что не может не воспользоваться возможностью повлиять на ход этих переговоров.

«Знаю, что будут сомневающиеся, «зрада» и т.д. Но можно критиковать процесс, наблюдая его издалека и со стороны, а можно войти в него и непосредственно влиять на его развитие. А дальше все зависит только от чистоплотности человека», – отмечает Гармаш.

пишетБлогер предупредил, что его личная позиция относительно вопроса Донбасса остается неизменной. Особенно в условиях, когда признается безальтернативность Минских соглашений.

Мне предложили войти в состав украинской делегации в Минской ТКГ. Сегодня уже буду участвовать в работе политической… Geplaatst door Sergiy Garmash op Maandag 8 juni 2020

«Моя позиция и относительно Минска и будущего украинского Донбасса принципиальна и не менялась все 6 лет. Если наша нынешняя властная команда считает, что Минский трек нужно отработать до его логического завершения, – что ж, давайте пройдем этот путь», – подчесодержаниркивает Гармаш.

В тоже время Гармаш подчеркивает, что любые обсуждаемые действия направленные на достижения мира на Донбассе лучше, чем их имитация и тем более – бездействие. Вопрос оккупированного требует решения.

«Любое реальное действие – это лучше, чем пятилетняя имитация действия. Потому что если никуда не идти, то никуда и не придешь… В конце концов, не закончив один процесс нельзя полностью сфокусироваться на другом…», – резюмирует Гармаш.