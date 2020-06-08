В Украине хотят сократить количество районов: карта

Вместо 490 районов, их станет 118 – в среднем по 4-5 на область. Изменения пройдут в рамках децентрализации.

Правительство планирует радикально изменить административное устройство украинских областей, сократив количество районов. Министерство развития общин и территорий Украины уже подготовило карту с новыми примерными границами.

Согласно проекту Минрегиона в каждой области останется по 4-5 районов, за исключением Луганской и Донецкой – там по восемь, а также Черновицкой, Тернопольской и Херсонской – по три. Общее количество районов составит 118 против нынешних 490.

В министерстве уточнили, что одним из главных критериев изменения стала низшая граница численности населения в будущем районе – 150 тысяч жителей. А главными причинами для такой реформы называют существующую сейчас диспропорцию по населению и проблему с необходимостью существования районных государственных администраций.

В настоящее время в Украине 490 районов. Из них 26 оказались полностью покрыты объединенными территориальными громадами в рамках децентрализации. Еще в 164 районах количество ОТГ занимает от 50 до 99% площади. В таких случаях РГА там работают менее чем на половине территории. И только в 75 районах не создано ни одной ОТГ – там райгосадминистрации пока работают как и раньше.

Новая карта районов Украины

Киевская область

Винницкая область

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Закарпатская область

Запорожская область

Ивано-Франковская область

Кировоградская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Полтавская область

Ровненская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Херсонская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Как ранее сообщал politua, западные партнеры Украины раскритиковал закон Зеленского о децентрализации.