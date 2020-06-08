На примере Молдовы можно посмотреть будущее Украины

Начатый в прошлом году в Молдове процесс «деолигархизации» очень быстро превратился в русификацию. Такая же судьба может ожидать и Украину.

Президент Молдовы Игорь Додон обвинил бывшего «главного олигарха» страны Владимира Плахотнюка и его союзника Илана Шора в стремлении захватить власть в стране, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Это обвинение вновь возвращает нас к временам, когда оппозиция называла Молдову «захваченным государством». Захваченным, разумеется, олигархом Плахотнюком», – пишет публицист.

Додон сделал это заявление в первую годовщину «свержения олигархического режима» и подчеркнул, что это свержение стало возможным благодаря «парламентским партиям, гражданам, которые их морально поддержали, и внешним партнерам, которые твердо заявили, что не будут больше терпеть злоупотребления олигархической власти».

«Это очень точная характеристика событий. Действительно, 8 июня 2019 года была сформирована – фактически в самый последний момент перед возможным роспуском парламента страны – коалиция пророссийских социалистов и прозападного блока», – отмечает Портников.

Однако создание этой коалиции было бы невозможно без фактической договоренности Соединенных Штатов, России и Европейского Союза. Будущие партнеры не хотели договариваться, а Плахотнюк не хотел уступать.

«Перед созданием коалиции, когда стало ясно, что на Додона не действуют аргументы российского вице-премьера Дмитрия Козака, молдавского президента вызывали «на ковер» к Владимиру Путину», – подчеркивает Портников.

Европейские дипломаты работали с будущим премьером Молдовы Майей Санду. А американский посол в Кишиневе Дерек Хоган посетил штаб-квартиру Плахотнюка – после чего олигарх немедленно отправился в эмиграцию.

«Спустя несколько дней после начала этих захватывающих перемен я предупредил в интервью молдавской службе Радио Свободная Европа, что «из захваченного государства Республика Молдова вполне может через несколько месяцев стать уже демонтированным государст527вом» и напомнил, что «Дмитрий Козак, и тесно связанный с ним и, очевидно, зависимый от него Игорь Додон не скрывают своих намерений относительно дальнейшей судьбы государства Республики Молдова», – отмечает Портников.

Эти намерения можно охарактеризовать одним очень простым словом: демонтаж государственности Республики Молдова». Тогда эти прогнозы воспринимались в Кишиневе с явным недоумением – как и осторожная позиция Киева и Бухареста.

«Любое напоминание о том, что победа над олигархом была бы невозможной без поддержки из Кремля воспринималось чуть ли не как поддержка олигархии», – подчеркивает Портников.

Спустя год не нужно объяснять, кто был тогда прав. Игорь Додон фактически узурпировал власть в стране – при этом без всякой коалиции, она ему оказалась просто не нужна.

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«Прозападные силы вытеснены в оппозицию. Российское влияние усиливается. Кризис продолжается. При этом – и тут Додон прав – для отстранения от власти в Молдове пророссийских сил, которые представляют меньшинство ее населения, не обойтись без поддержки политиков, которые связаны с олигархами», – подчеркивает Портников.

Украину может ожидать та же незавидная судьба. Молдова – это только репетиция нашего будущего. Наша страна ускоренными темпами приближается к ошеломляющему политическому и экономическому кризису.

«И выход из этого кризиса потребует деолигархизации Украины – по крайней мере, когда мы говорим об олигархах, которые оказывают сейчас решающее влияние на решения Владимира Зеленского», – отмечает Портников.527

Вопрос только в том, в союзе с кем будет осуществлять эту деолигархизацию слабеющий президент. И если уж совсем просто – кому он отдаст реальную власть в Украине, Петру Порошенко или Виктору Медведчуку. Никакого другого политического выбора у Украины нет – какими бы ни были иллюзии моих уважаемых читателей.

«При этом нужно понимать, что от этого выбора Зеленского будет зависеть не только его будущее, но и будущее Украины», – подчеркивает Портников.

Наша страна либо продолжит свой путь в цивилизованный мир, либо станет очередным «демонтированным государством» под российским влиянием, вплоть до поглощения Россией.

«Это и есть возможные сценарии нашего ближайшего будущего», – подытожил Портников.