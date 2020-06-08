«Украинский Навальный»: Шарий – агент влияния Кремля

Кремль долго и планомерно готовил агентов своего влияния в Украине. Скандально известному Шарию отводится роль «украинского Навального».

Кремль развернул новую спецоперацию против Украины, задействовав своего агента влияния Анатолия Шария. О недопустимости усиления влияния «русского мира» и его адептов в Украине заявил в своем блоге на странице «Украинской Правды» заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала «ATR», журналист Айдер Муждабаев.

«Еще несколько лет назад в Москве один из подчиненных Суркова сказал одному моему знакомому во время пьянки (русские любят хвастаться, когда пьяные) про красного шарика: «Этот – такой же наш Навальный, только для украинцев». Типа «расследователь преступлений власти» для простого народа», – пишет журналист.

Муждабаев отмечает, что Россия давно и планомерно готовила и внедряла агентов своего влияния в Украине. Среди таких агентов выделяется и живущий ныне в Европе Анатолий Шарий.

«Они уже давно начали нас надувать, готовили этого агента заранее. Он прошел сначала внутреннее тестирование. Затем доказал свою способность обманывать тупых людей. Они даже с «брендом» не заморачивались, взяли уже проверенный», – отмечает Муждабаев.

Кремль рассчитывает не только на общественное влияние «лидера общественного мнения» Шария, но и на продвижение его «политсилы» в Украине. Муждабаев уверн, что указанная политсила будет действовать в союзе с экс-соратниками беглого президента Виктора Януковича и кума Путина Виктора Медведчука.

«Финансирования – более € 700 000 в год только лично фронтмену, «политическая сила» – по отдельному счету. И сейчас в Кремле считают, что имеют неплохой шанс на победу этих подонков вместе с бывшими рыгами. Сначала на местных выборах, а потом на других. Как повезет», – подчеркивает Муждабаев.

Журналист призывает украинцев оказать сопротивления эти разрушительным процессам для украинского государства и общества. Нельзя допустить реализации Кремлевских планов.

«Как должно противодействовать этому украинское общество, власть? На мой взгляд, любым способом, потому что это – образцовая диверсионная спецоперация внутри Украины. Наглая, очевидная. Кремль почти не скрывает своих планов», – отмечает Муждабаев.

В то же время, не известно как поведет себя в отношении Шария и других сил российского реванша нынешняя украинская власть.

«Как будет противодействовать украинское общество, власть? Я этого не знаю, но советую всем быть бдительными, потому что это не просто какой-то троллинг, какой хайп и тому подобное», – подчеркивает Муждабаев.

«Это угроза в первую очередь для существующей власти, это – против них, кроме того, что в целом против государства. Желаю тем, кто на Банковой, в СБУ, в МВД со здравым смыслом, воспринимать эту проблему серьезно и уже сейчас останавливать шариковых, повторяю, любым способом. Красный шарик = Кремль, Путин», – добавил он.

Муждабаев подчеркивает важность серьезного отношения к указанным ими угрозам. В опасности, в очередной раз, оказалось сама Украина. Журналист так же просит помочь в распространении данной информации.

«Воспринимайте это предупреждение как повод для действий. Иначе будет поздно и решать вопрос придется уже на самом деле любым способом, но более дорогой для страны ценой», – отмечает Муждабаев.

«Распространяйте, пожалуйста, все, кому небезразлично», – подытожил он.