Новый “безвиз” Владимира Зеленского угрожает экономике Украины
Либерализация визового режима для иностранных туристов, которую предложил Владимир Зеленский, может грозить госбюджету потерей полумиллиарда гривен.
Инициатива президента Владимира Зеленского упростить визовый режим для иностранцев, посещающих Украину с туристической целью, может угрожать экономике страны. Примечательно, что это не первая попытка главы государства урезать прибыли в госбюджет за счет отмены выдачи виз.
Об этом говорится на telegram-канале “Nachtigal”, который ведет журналист Игорь Соловей. Он напоминает, что еще во времена обучения депутатов партии “Слуга народа” в Трускавце президент Зеленский обещал рассмотреть возможность отмены медицинских виз для иностранцев. В случае реализации этой инициативы Украина потеряла бы около полумиллиарда гривен в год – именно такую сумму бюджет зарабатывает на выдаче виз для лечения.
Тогда идея президента так и не была оформлена, и в итоге канула в Лету. Но сейчас она появилась снова, пусть и несколько видоизмененная.
Украина уже давно отменила визы для богатых туристов из стран ЕС и США, подчеркивает Соловей. Это было сделано в одностороннем порядке, вскоре после завершения Оранжевой революции в 2005 году. Целью было увеличить поток туристов, но кроме этого украинское правительство рассчитывало на взаимную либерализацию визового режима. Последнего, впрочем, не произошло и визы были отменены для Украины только в 2017 году.
Однако в случае с другими государствами ситуация совершенно иная: лоббисты разных стран давно пытаются добиться отмены виз, давя на официальный Киев.
И если либерализацию визового режима для Австралии Киев решил поддержать, а Новая Зеландия тоже рассматривается Украиной для отмены виз, то самой большой проблемой в настоящее время является Китай. Если украинская власть пойдет на односторонние уступки Пекину, как того хочет Зеленский, уверен Соловей, то Украина потеряет какие-либо перспективы на аналогичную китайскую взаимность получить либерализацию визового режима для украинцев. При этом не следует забывать и того факта, что для КНР и так существуют электронные визы.
Еще одной проблемой является Индия: именно ее граждане чаще всего нарушают визовые правила и являются лидерами в попытках нелегального пересечения западной границы Украины, с ЕС.
“Таким образом, перед тем как делать публичные заявления (которые уже сводят на нет любые перспективы достижения взаимной либерализации), неплохо бы проанализировать: в каком переговорном состоянии мы находимся? Что нам даст политически или экономически безвизовый режим с той или другой страной? Иными словами, такие символические жесты как отмена виз для иностранных государств – даже самых дружественных, должны быть подкреплены экономическим расчетом. И обязательно – на принципах взаимности”, – подчеркивает журналист.
И подводя итог, Соловей напоминает, что не наличие виз является главным препятствием в привлечении туристов в Украину. Самое важное для привлечения туристов – это качество предоставляемых услуг, их цена, наличие в стране современной, удобной и недорогой транспортной инфраструктуры, а также способность самих курортов эффективно себя прорекламировать и донести информацию о своих возможностях потенциальным клиентам.
Ранее politua писал о том, что Владимир Зеленский поддерживает инициативу по созданию в Украине частных армий. В настоящее время разрабатываются сразу два соответствующих законопроекта.