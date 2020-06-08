Инициатива президента Владимира Зеленского упростить визовый режим для иностранцев, посещающих Украину с туристической целью, может угрожать экономике страны. Примечательно, что это не первая попытка главы государства урезать прибыли в госбюджет за счет отмены выдачи виз.

Об этом говорится на telegram-канале “Nachtigal”, который ведет журналист Игорь Соловей. Он напоминает, что еще во времена обучения депутатов партии “Слуга народа” в Трускавце президент Зеленский обещал рассмотреть возможность отмены медицинских виз для иностранцев. В случае реализации этой инициативы Украина потеряла бы около полумиллиарда гривен в год – именно такую сумму бюджет зарабатывает на выдаче виз для лечения.

Тогда идея президента так и не была оформлена, и в итоге канула в Лету. Но сейчас она появилась снова, пусть и несколько видоизмененная.

Украина уже давно отменила визы для богатых туристов из стран ЕС и США, подчеркивает Соловей. Это было сделано в одностороннем порядке, вскоре после завершения Оранжевой революции в 2005 году. Целью было увеличить поток туристов, но кроме этого украинское правительство рассчитывало на взаимную либерализацию визового режима. Последнего, впрочем, не произошло и визы были отменены для Украины только в 2017 году.

Однако в случае с другими государствами ситуация совершенно иная: лоббисты разных стран давно пытаются добиться отмены виз, давя на официальный Киев.

И если либерализацию визового режима для Австралии Киев решил поддержать, а Новая Зеландия тоже рассматривается Украиной для отмены виз, то самой большой проблемой в настоящее время является Китай. Если украинская власть пойдет на односторонние уступки Пекину, как того хочет Зеленский, уверен Соловей, то Украина потеряет какие-либо перспективы на аналогичную китайскую взаимность получить либерализацию визового режима для украинцев. При этом не следует забывать и того факта, что для КНР и так существуют электронные визы.

Еще одной проблемой является Индия: именно ее граждане чаще всего нарушают визовые правила и являются лидерами в попытках нелегального пересечения западной границы Украины, с ЕС.

“Таким образом, перед тем как делать публичные заявления (которые уже сводят на нет любые перспективы достижения взаимной либерализации), неплохо бы проанализировать: в каком переговорном состоянии мы находимся? Что нам даст политически или экономически безвизовый режим с той или другой страной? Иными словами, такие символические жесты как отмена виз для иностранных государств – даже самых дружественных, должны быть подкреплены экономическим расчетом. И обязательно – на принципах взаимности”, – подчеркивает журналист.

И подводя итог, Соловей напоминает, что не наличие виз является главным препятствием в привлечении туристов в Украину. Самое важное для привлечения туристов – это качество предоставляемых услуг, их цена, наличие в стране современной, удобной и недорогой транспортной инфраструктуры, а также способность самих курортов эффективно себя прорекламировать и донести информацию о своих возможностях потенциальным клиентам.

Ранее politua писал о том, что Владимир Зеленский поддерживает инициативу по созданию в Украине частных армий. В настоящее время разрабатываются сразу два соответствующих законопроекта.