Новым первым заместителем главы СНБО может стать Руслан Демченко – нынешний советник президента Украины Владимира Зеленского. В совете нацбезопасности Демченко займется вопросами разведки, спецслужб и Донбасса.

Об этом говорится на telegram-канале “Nachtigal”, который ведет журналист Игорь Соловей. По его мнению, главная причина такого назначения – это конфликт между Демченко и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

“Похоже, Демченко и “вылетает” с Банковой: именно его называют автором “слива” ZN.ua документа, где речь шла о Консультативном совете с участием донецких коллаборационистов (который продвигал Андрей Ермак). И хотя проект документа был не только у Демченко и “слить” его мог кто-то другой, пальцем показывают именно на него. Скорее всего, глава ОПУ Андрей Ермак зол на Демченко именно из-за этого скандала и поэтому отправляет его в почетную ссылку в СНБО”, – считает Соловей.

Напомним, что Руслан Демченко является кадровым дипломатом и долгое время строил свою карьеру в Министерстве иностранных дел Украины. Вскоре после завершения Революции Достоинства новый глава МИД Андрей Дещица уволил его с должности своего заместителя. Однако Демченко остался “в обойме” по просьбе заместителя российского министра иностранных дел Григория Карасина: в МИД РФ хотели продолжать использовать Руслана Демченко в качестве канала связи Киева с Москвой).

“Так Демченко оказался в Администрации Президента Петра Порошенко, с которым они заканчивали КИМО, где вел вопросы войны на Донбассе, контактируя в т.ч с россиянами. Из-за своего знакомства с проблематикой войны остался и в ОПУ при Зеленском, которому специалисты тоже были нужны”, – напоминает Соловей.

“Профессиональный принцип Демченко, как говорят знающие его люди – “не приближаться близко к звездам, чтобы не сгореть”. СНБО как раз такое место, где можно тихо пересидеть турбулентность”, – подводит итог журналист.

Как ранее сообщал politua Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины.