«Госизмена» стала новым методом борьбы в политике

В Украине появился новый политический тренд – воевать с оппонентами при помощи уголовных дел по статье «госизмена». Это всего один шаг до демоктатуры.

Депутат «Голоса» Александра Устинова сообщила, что Шевченковский райсуд Киева своим решением обязал СБУ открыть уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова по статье 113 Уголовного кодекса – диверсия против страны. Напомним, ранее фракция «Голос» призвала уволить главу МОЗ за, как там считают, аферу с закупкой специальных костюмов для украинских медиков, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

«Вместо 72 тыс. костюмов, которые должны были приехать и защищать наших медиков, приехали 29», – заявляла Устинова.

К слову, в СБУ возбуждение уголовного дела против «диверсанта» Степанова не подтвердили, поскольку пока не получили решение суда.

«Министр убеждает: костюмы получены и их развозят по больницам страны. Его оппоненты парируют: приезжали на таможню и костюмов там не видели», – пишет Сетевой Оракул.

На самом деле эта история завершится сразу, как только тема коронавируса перестанет быть информационным мейнстримом, и когда на разоблачениях, связанных с ней, будет сложно заработать политический капитал.

«Тут можно вспомнить не менее громкий скандал с вывозом за границу медицинских масок перед объявлением карантина в Украине. Страх, что у нас будет, как в Италии, быстро прошел, маски можно купить без проблем, потому масочные барыги уже никому не интересны», – отмечает Сетевой Оракул.

За последний год ГБР и СБУ по обращению отдельных граждан либо по вердикту судов возбудили несколько уголовных дел, в которых политики фигурируют то в роли «изменников Родины», то «диверсантов».

«Подобные дела стали трендом нашего времени, как раньше в тренде были антикоррупционные расследования. Причем и первые, и вторые имеют весьма сомнительные судебные перспективы и возбуждаются скорее ради пиара или давления на политических оппонентов», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Пятый президент Петр Порошенко фигурирует сразу в трех делах, которые расследуются по статье «государственная измена». 21 мая 2019 г. по заявлению Андрея Портнова возбудили дело, в котором Порошенко инкриминировали три статьи Уголовного кодекса: 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 111 (государственная измена) и 426-1 (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

«Расследование касалось событий 25 ноября 2018 г., когда в результате атаки российских военных кораблей на украинские в Керченском проливе были пленены наши моряки», – отмечает Сетевой Оракул.

Несмотря на полную абсурдность обвинений, это дело преподносилось в прессе чуть ли не как выполнение президентом Зеленским его предвыборного обещания стать «приговором» Порошенко.

«В то время эксперты отмечали, что подобным расследованием официальный Киев сам себе стреляет в ногу, лишая себя возможности судиться с Россией в международных судах о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Второе дело возбудили также по заявлению Андрея Портнова. Случилось это 10 декабря 2019-го. ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены пятым президентом во время подписания минских соглашений.

«Но поскольку мировое сообщество их признает и к ним привязаны санкции против России, а действующая власть эти соглашения выполняет, то пыл гэбээровцев по удовлетворению этого иска Портнова быстро угас», – отмечает Сетевой Оракул.

Третье дело появилось совсем недавно и касается оно слива Андреем Деркачем разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. И здесь также экс-главе украинского государства «шили» госизмену.

«Но, видимо, осознав размеры неприятностей, которые Украина может получить вследствие педалирования этого дела, президент Зеленский на днях заявил, что эти записи «не в приоритете», и Киев не хочет влиять на внутриполитическую ситуацию в США и на процесс выборов в частности», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Отметим, что чуть ранее, во время своей пресс-конференции, Зеленский обещал расследование по заявлению Деркача. На сегодняшний день следственные органы уже интересуются не так содержанием разговора двух высоких должностных лиц, как происхождением записей.

«Но не только Порошенко предъявляют обвинение в «госизмене». 23 апреля Шевченковский райсуд столицы удовлетворил иск народного депутата из фракции «Европейская солидарность» Владимира Вятровича и обязал СБУ возбудить дело об «измене» второго президента Леонида Кучмы и Андрея Ермака, главы Офиса шестого президента», – отмечает Сетевой Оракул.

Речь идет о мартовском заседании ТКГ в Минске, где чуть не создали «консультативный совет» с участием представителей ОРДЛО. Сегодня от этой идеи на Банковой отказались, но дело уже внесено в ЕРДР, оно расследуется СБУ. И от Ивана Баканова будут требовать отчета о ходе расследования. И не только этого.

«Таким образом, на сегодняшний день у нас есть «изменники» и «диверсанты» на любой политический вкус. Кто-то набирает рейтинги на атаках против министра Степанова, кто-то – против Порошенко или Ермака», – подчеркивает Сетевой Оракул.

С учетом приближающихся местных выборов количество подобных дел-пустышек явно возрастет, и отечественный политический класс в глазах избирателей рискует превратиться в «клуб предателей».

«Что, на самом деле, очень печально, ведь, во-первых, дела по статье «измена Родине» превратились в игрушку в руках отдельных политиков, и эти игры подрывают систему власти и крайне негативно влияют на имидж страны», – подчеркивает Сетевой Оракул.

«О чем, например, наши западные партнеры могут разговаривать с украинскими политиками, если к тем внутри страны прилеплен ярлык «предателя»?», – задал вопрос он.

От разговора с такими людьми автоматически будет страдать и имидж западных политиков.

А, во-вторых, дела о «госизмене», которыми сегодня жонглируют ради пиара, при удобном случае можно реанимировать. Например, после очередной смены власти.

«Таким образом, Украина превращается в страну, где все политики рискуют оказаться на крючке. Причем не за реальные прегрешения, а за выдуманные их политическими оппонентами, но принятые в разработку следственными органами», – подытожил Сетевой Оракул.