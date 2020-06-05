«Крымская платформа»: реальность против пропаганды

Несмотря на утверждения, что вопрос о Крыме остается для нынешних украинских властей приоритетным, реальные действия свидетельствую об обратном.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с главой немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маасом о стремлении обсудить с международными партнерами Украины, «как должна выглядеть международная платформа по Крыму», пишет на страницах издания «Крым.Реалии» журналист и публицист Виталий Портников.

«Министр и на этой пресс-конференции, и в интервью немецкому изданию «Deutsche Welle» подчеркивал, что вопрос о Крыме остается для Украины приоритетным вплоть до деоккупации региона», – пишет публицист.

Это заявление, конечно же, позволяет утверждать, что призывы украинской общественности услышаны и теперь тема Крыма звучит во время международных поездок представителей новой власти в одном ряду с проблемой Донбасса.

«Если только, конечно, акцентирование на крымской теме не является попыткой «надавить» на Кремль в стремлении добиться смягчения российской позиции по вопросам донбасского урегулирования», – подчеркивает Портников.

В таком случае нас ожидает очередное разочарование. То, что Кремль оккупировал Донбасс с целью обменять его возвращение на международное – и украинское в том числе – признание легитимности присоединения Крыма – это выдумали сами украинцы. Ничего подобного в кремлевских планах не было и нет. Главная цель Кремля – это возвращение себе контроля над всей Украиной в том или ином виде.

«Либо как над страной-сателлитом, либо как над частью нового союзного государства, либо путем прямого присоединения к России «областями». Когда Кремль затевал диверсии на востоке Украины, ставилась цель оккупации всей «Новороссии» с последующим распространением влияния России на оставшиеся области Украины», – отмечает Портников.

Крым был присоединен к России просто потому, что, с точки зрения и самого Владимира Путина, и миллионов его соотечественников полуостров – «безусловно» российская земля и должен оставаться в составе России даже в случае, если не удастся установить полный контроль над остальной украинской территорией.

«И даже в случае, если в Киеве удастся привести к власти пророссийское правительство. Крым такому правительству тоже никто не отдаст – вот оно-то и должно будет признать легитимность «возвращения в родную гавань», – подчеркивает Портников.

«Тогда есть ли смысл в «крымской платформе»? Конечно, есть!», – добавил он.

Первый тезис такой платформы очень прост – необходимо признать, что любые переговоры с Кремлем и по Крыму, и по Донбассу обречены на провал, а политики, которые утверждают обратное – безответственные имитаторы.

Тезис второй – следует понять, что восстановление территориальной целостности Украины это забег на длинную дистанцию.

«Что такое восстановление произойдет только после смены власти в России и тогда, когда ее новое руководство либо пересмотрит свои политические приоритеты, либо столкнется с ошеломляющим экономическим и политическим кризисом», – отмечает Портников.

Но Путин Украине ни Крыма, ни Донбасса не отдаст, более того – будет планировать поглощение новых регионов Украины. И тезис третий – во время этого забега на длинную дистанцию все зависит не от россиян, не от Запада, а от самих украинцев.

«Украинскому избирателю необходимо научиться голосовать ответственно за государственников, а не за соглашателей, коллаборационистов и популистов. Не поддаваться на олигархическую пропаганду. Не верить, что у конфликта с Россией есть простые решения», – подчеркивает Портников.

А украинская власть – стремиться не к призрачным договоренностям к Путиным, а к повышению обороноспособности страны, ее интеграции в НАТО и Евросоюз. Но в НАТО – прежде всего.

Если эти три условия будут выполнены, Украина в обозримом будущем станет процветающей страной, а Крым и Донбасс вернутся в ее состав. Если эти три простых условия соблюдены не будут, Украина сама присоединится либо к Крыму, либо к Донбассу, станет либо федеральным округом России, либо оккупированной территорией.

«Вот, собственно, и вся «крымская платформа», – подытожил Портников.