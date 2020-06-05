Facebook будет маркировать провластные и государственные СМИ

Вслед за YouTube и Twitter Facebook начал помечать средства массовой информации, которые находятся под редакторским контролем государства.

Социальная сеть Facebook начала маркировать средства массовой информации, которые находятся под редакторским контролем государства. Теперь в соцсети будут особым образом отмечаться все публикации, страницы и реклама, которые публикуются СМИ, зависимыми от того или иного государства.

“Мы хотим помочь людям лучше понять, кто стоит за новостями, которые они видят в Facebook. Мы считаем, что люди должны знать, написаны ли новости, которые они читают, СМИ которое может находиться под влиянием правительства”, – сообщается в публикации.

Компания также уточнила, что пошла на этот шаг для того, чтобы обеспечить дополнительную защиту от иностранного вмешательства в выборы, которые пройдут в США в ноябре 2020 года. Именно с этой целью кроме маркировки публикаций Facebook начнет блокировать политическую рекламу от провластных средств массовой информации.

Некоторые новостные страницы и посты уже промаркированы на территории США, например, те, которые причастны к распространению пропаганды, включая российские СМИ: “Спутник” и “Russia Today”. В остальном же Facebook будет определять “подконтрольные государству СМИ”, основываясь на следующих факторах:

публичная отчетность о том, как организация определяет и выполняет свою журналистскую миссию;

структура собственности, такая как информация о владельцах, заинтересованных лицах, членах совета директоров, руководстве, назначениях на руководящие должности, а также раскрытие информации о прямом или косвенном владении лицами, занимающими выборные должности;

редакционные правила, такие как прозрачность источников информации, независимость и разнообразие источников;

информация о руководстве и персонале редакции;

источники финансирования и доходов;

механизмы управления и подотчетности, такие как процедура подачи жалоб, внешние оценки и надзорные советы.

Напомним, что Facebook – не первая социальная сеть, которая пошла на такой шаг. Ранее политическую рекламу начал блокировать Twitter. А YouTube начал одним из первых маркировать видеоролики, опубликованные средствами массовой информации, которые принадлежат государству, либо финансируются государством.

Ранее politua сообщал, что Facebook заблокировал ряд пророссийских аккаунтов.