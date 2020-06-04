Слухи о регулярных нарушениях прав человека в Украине – фейк, который старательно и целенаправленно распространяется российскими пропагандистами. Никаких “секретных тюрем СБУ” в Украине нет.

С таким заявлением во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов государства в Офисе Генерального прокурора 4 июня в Киеве выступил глава Службы безопасности Иван Баканов.

“В Украине продолжается война, в том числе гибридная. Мы защищаемся не только от российских пуль, но и от информационных атак и огромной целенаправленной лжи. Поэтому давно привыкли к постоянным “вбросам” о “секретных тюрьмах СБУ”. Еще раз подчеркиваю – у Службы безопасности нет никаких секретных тюрем, где якобы кого-то пытают. Это – фантазии российских пропагандистов”, – подчеркнул Баканов.

Глава СБУ добавил, что в настоящее время спецслужба обращает особое внимание на то, чтобы ни в коем случае не допускать каких-либо нарушений прав человека.Кроме того, он напомнил, что в СБУ с 2017 года действует специальная группа, которая сотрудничает с международными и правозащитными организациями.

“Справедливость должна быть сильной. Но она не должна выходить за установленный законом предел. Именно таким пределом является применение пыток и унижения достоинства человека”, – подвел итог Баканов.



Как ранее сообщал politua, СБУ разоблачила почти четыре сотни интернет-агитаторов, распространявших фейки о COVID-19 для нагнетания паники.