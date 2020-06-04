Ложь команды Зеленского о Донбассе не знает границ

Украинские власти при Зеленском врут регулярно, почти по всем вопросам внутренней и внешней политики. В том числе и по вопросам достижения мира на Донбассе.

После возвращения украинской делегации из Германии вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предложил «забыть» о создании консультативного совета, в котором на паритетных началах заседали бы представители Украины и оккупированных территорий, а представители России, Германии, Франции и ОБСЕ присутствовали бы в качестве наблюдателей, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Это заявление позволяет предположить, что в Берлине Андрей Ермак и другие представители украинского руководства получили столь жесткий отпор с немецкой стороны по вопросу о создании консультативного совета, что решили больше никогда к этой теме не возвращаться», – пишет публицист.

И тут возникает ряд вопросов.

«Но интересно другое: а вот если бы немцы с французами согласились бы?», – подчеркивает Портников.

Не стоит забывать и о скандальной инициативе «консультативного совета» с представителями марионеточного руководства «народных республик».

«Означало бы это, что представители легитимной украинской власти встречались бы на заседаниях консультативного совета с представителями марионеточного руководства «народных республик», а Россия бы «посредничала», доказывала, что у нас не оккупация, а «внутренний конфликт»?», – отмечает Портников

«Как получается, что серьезные стратегические ошибки совершают украинские руководители, а спасать честь нашей страны должны немецкие и французские дипломаты и неравнодушные к будущему собственной страны украинцы? Как об этом можно забыть?», – уточняет он.

И тут не следует забывать что глав Офиса президента Андрей Ермак уже подписал в Минске бумаги о создании вышеупомянутого «консультативного совета».

«Как можно забыть о том, что Андрей Ермак в качестве главы офиса президента Украины поставил подпись под решением о создании консультативного совета вместе с чиновниками оккупационных властей «народных республик» – таким образом, фактически признав их в качестве представителей населения оккупированных территорий?», – подчеркивает Портников

«Как можно забыть о том, что глава офиса президента не понес никакой ответственности за свои действия, а Владимир Зеленский продолжает публично защищать своего соратника от неудобных вопросов?», – уточняет он.

А ведь еще есть важные вопросы имитации бурной деятельности.

«Как можно забыть о том, что после имитации с созданием консультативного совета украинское руководство занялось новой имитацией, не менее рискованной – расширением состава делегации в Минске за счет действующих чиновников и депутатов нашей страны», – подчеркивает Портников.

«И это при том, что Россия свою делегацию расширять не собирается, зато уже давно привозит на переговоры «министров» и «депутатов» «народных республик». И получается, что наши министры и депутаты станут по факту собеседниками этих «министров и депутатов»?», – уточняет он.

Да и само продвижение кремлевских нарративов в политическое пространство Украины вызывает даже не вопросы, а гнев и возмущение.

«Как можно забыть о том, что с момента избрания Владимира Зеленского президентом Украины любые действия нашей страны в переговорах с Москвой будто случайно создают возможность для доказательства главного кремлевского тезиса – что у нас тут «внутренний конфликт»?», – отмечает Портников

Да и откровенная ложь властей приводит к отрицательному эффекту, в том числе и восприятии шагов по достижению мира на Донбассе.

«Как можно забыть, что во время своей предвыборной кампании Владимир Зеленский лгал украинцам, когда уверял их, что это Порошенко не хочет прекращения войны, а на самом деле все очень просто – «нужно просто перестать стрелять»? И что можно договориться с Путиным, который тоже хочет прекращения войны?», – подчеркивает Портников

«Как можно забыть о том, что даже сейчас, когда эта чудовищная ложь стала очевидной для каждого, Зеленский не хочет извиниться за нее перед украинцами? Продолжает настаивать на двусторонних встречах с Путиным?», – уточняет он.

А ведь следует отметит, что украинцы выбирая Зеленского надеялись на лучшее. Но получили сплошную безбожную ложь.

«Как можно забыть о том, что миллионы украинцев продолжают хотеть жить в этом море лжи и имитации, отбирая тем самым даже саму надежду на лучшее будущее у себя самих, своих детей и внуков?», – подытожил Портников.