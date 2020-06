Волна антирасистских протестов, которая захлестнула США после убийства полицейскими чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота, может закончиться новой гражданской войной. Причина в том, что сегодняшнее протестное движение носит острый политический подтекст.

Такое мнение в своем блоге выразил главный редактор RTVI-US Станислав Кучер. Он заявил, что современный политический раскол общества в США напоминает ситуацию времен американской гражданской войны 1861-1865 годов.

При этом, уточнил Кучер, масштабы протестов “Black lives matter” (“Жизни чернокожих имеют значение”) уже сравнились с протестами против войны во Вьетнаме, времен 1960-х годов. Причиной тому не только убийство Джорджа Флойда, но также массовая усталость от всемирного карантина, экономический кризис, стремительный скачок уровня безработицы из-за эпидемии коронавируса, и как следствие – неуверенность американцев в завтрашнем дне.

“Ощущение, что число радикально настроенных американцев по обе стороны баррикад растет. В обострении противостояния заинтересованы очень многие”, – напомнил журналист. При этом, отдельно подчеркнул он, следует помнить, что акции протеста и погромы – это не одно и то же.

Акции протеста проходят днем и в большинстве своем являются мирными общественными собраниями. А ближе к наступлению темноты активизируются радикалы и криминал – именно тогда начинаются столкновения с полицией, попытки штурмовать полицейские участки, массовые погромы, грабежи, драки и даже убийства.

Главные причины, которые привели к такому положению дел в Соединенных Штатах, по мнению Кучера, это расовая проблема и политическая борьба между республиканцами и демократами, которая обострилась с приходом на пост президента Дональда Трампа.

“На самом деле две Америки — белая и черная — по-прежнему реальность. Очень и очень многие чернокожие убеждены, что белые им по-прежнему должны за грехи своих предков. А очень многие белые считают чернокожих лентяями, не готовыми работать и предпочитающими жить на пособие и социальные льготы… Прибавьте к этому бедность чернокожих районов, неспособность властей в течение десятилетий решить эту проблему и вы поймете, что это может продолжаться еще десятилетия”, – пояснил журналист.

Вторая же проблема, связанная с Трампом, заключается в том, что к моменту его победы на президентских выборах, США устали от лицемерия истеблишмента обеих партий и неспособности решать основные проблемы государства. Надежда пришла к ним в лице Трампа, который известен своими эксцентричными и неполиткорректными высказываниями. Но в то время, как консерваторы-республиканцы увидели в Трампе надежду, либералы-демократы увидели в нем угрозу, заверил Кучер.

“Поэтому помимо двух Америк – черной и белой – все чаще стали сталкиваться лбами две другие Америки – либеральная и консервативная. Отношение к институту брака, к абортам, к женщине, к секс-меньшинствам. эмигрантам, владению оружием, реформе медицины и образования – по каждому из этих вопросов противники и сторонники Трампа сталкиваются каждый раз так, что кажется – еще чуть-чуть и они будут готовы порвать друг-друга. И сейчас это “чуть-чуть” случилось. Радикальные трамписты уверены, что имеют дело с заговором “левых” анархистов, демократов, чернокожих, и что нынешние погромы и протесты спровоцированы силами, стремящимися свалить Трампа. Радикальные демократы видят в Трампе диктатора и считают, что цель – избавить США от такой угрозы – оправдывает средства”, – подытожил журналист.

Напомним, что 25 мая в одном из магазинов Миннеаполиса, штат Миннесота, полицейские задержали афроамериканца Джорджа Флойда. Его заподозрили в том, что он расплатился за пачку сигарет фальшивой купюрой.

Уже через час после задержания в сети появилось видео, снятое очевидцами. На нем видно, как лежащий возле полицейского автомобиля Флойд хрипит “Я не могу дышать”. Один из офицеров полиции в это время прижимает его шею к асфальту коленом, а другие удерживают, закованным в наручники.

На следующий день, 26 мая, в Миннеаполисе начались мирные протесты против действий полиции, которые быстро переросли в столкновения с правоохранителями. Местный полицейский участок облили краской и забросали камнями. К вечеру того же дня полицейские в экипировке спецназа обстреляли толпу капсулами с песком и химическими реактивами. После этого протесты охватили 140 американских городов. За следующие восемь дней 20 человек были убиты, более четырех тысяч – задержаны.

На помощь полиции в ряде штатов была введена Национальная Гвардия. Позднее президент Дональд Трамп пригрозил, что подавления беспорядков разрешит действовать на территории США американской армии. При этом президент Трамп ссылается на принятый еще в 1807 году закон “О восстании”, который может существенно расширить его полномочия. Примечательно, что раньше этот закон в США никогда не применяли.

Акции в поддержку американского антирасистского движения начались в ряде стран Европы: Британии, Швеции, Греции, Франции. Большая часть этих акций переросла в столкновения с полицией и массовые беспорядки.

Breaking: A molotov cocktail has been thrown at the US embassy in Athens, Greece. Protests against the killing of George Floyd are ongoing in the area. pic.twitter.com/XIGOuJCepQ

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 3, 2020