США готовы прикрыть Украину от агрессии России

Лансеры в небе над Украиной в сопровождение украинских истребителей.

Американские бомбардировщики патрулировали небо над Украиной. Что США хотят сказать Путину? Следует разъяснить насколько важен этот шаг американцев.

Важное событие, которое произошло впервые в истории 29 мая – два стратегических бомбардировщика ВВС США В-1 Лансер зашли в воздушное пространство Украины и в сопровождении украинских истребителей долетели до Киева, пишет на своей странице в Facebook главный ред едактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Лансеры в этот день взлетели с базы Эллсворт в США, перелетели Атлантику и всю Европу, из Украины вылетели через Черное море к Турции», – пишет главред.

В российских СМИ возник огромный переполох, российский Генштаб выпустил официальное заявление.

«Так что следует разъяснить насколько важен этот шаг наших американских союзников. В чем значение Лансеров над Украиной?», – отмечает Бутусов.

1. Россия угрожает вторжением в Украину и применением баллистических и крылатых ракет, авиации для уничтожения украинских городов и инфраструктуры по сценарию Грузии-2008.

«Однако готовность ВВС США немедленно перебросить свои силы в украинское небо и отработка такого сценария является мощнейшим фактором сдерживания. Потому что если ВВС США объявят наше небо «закрытой зоной», как в Сирии, то Россия не посмеет туда зайти», – подчеркивает Бутусов.

А без прикрытия с воздуха у российской армии никаких шансов на блицкриг не будет. Их наземная армия сравнительно небольшая для оккупации больших областей Украины, и ударная группировка не будет иметь подавляющего превосходства над наземными силами ВСУ. 2014-й год показал, что Россия не может ввести в Украину более 15 батальонно-тактических групп одновременно, то есть сил для наступления у противника немного, российская армия большая, но большинство военнослужащих служат в небоевых частях.

«Готовность США прикрыть Украину с воздуха – это по сути гарантия того, что российское вторжение будет очень быстро остановлено, как только противник втянется в контактные бои в населенных пунктах, чреватые для обеих сторон большими потерями», – отмечает Бутусов.

Разумеется, нам никто этого пока не обещал, но США показывают Путину, что готовность к такому сценарию отрабатывается. Это очень важный сигнал.

2. Этот вылет является одной из крупнейших демонстраций против России. В мае 2020-го США вышли из договора с РФ про «открытое небо», а стратегические бомбардировщики США совершили пять вылетов вплотную к территории РФ.

«Америка показывает Путину, что готова защищать свои интересы. Лансеру не надо заходить в воздушное пространство России, чтобы уничтожить ключевые объекты», – подчеркивает Бутусов.

Стоит поблагодарить Трампа за полет ЛансеровВажное событие, которое произошло впервые в истории 29 мая – два… Geplaatst door Юрий Бутусов op Maandag 1 juni 2020

Бомбардировщик Лансер оснащен высокоточными крылатыми ракетами AGM-158 JASSM, которые в зависимости от модификации, поражают цели на дальности от 370 до 1000 километров.

3. Стоит поблагодарить администрацию президента Трампа и руководство США. Надеюсь, руководство Украины, хотя бы МИД, Генштаб, Минобороны, а оптимально – президент, выскажут благодарность президенту Дональду Трампу и руководству США за этот важнейший сигнал.

«Практика вылетов ВВС США в Украину, проведения совместных маневров требует максимального одобрения и в украинском гражданском обществе. Государство молчит, а люди могут высказывать свое одобрение», – подытожил Бутусов.