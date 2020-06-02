Столичные праймериз: что ожидать от будущего в Киеве?

В Киеве на местных выборах развернется серьезная борьба за кресло мэра. В этих условиях у каждой из сторон есть свои сильные и слабые стороны.

У Виталия Кличко есть всего два варианта: либо идти на переговоры с Владимиром Зеленским, или на переговоры с Петром Порошенко. Без этого он хоть и станет мэром, но не сможет управлять городским советом, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«В День Киева сразу два представителя партии Зеленского, которые входят в группу Коломойского объявили, что идут в мэры Киева и готовы принять участие в праймериз, которые объявил Президент», – пишет политолог.

1. Если кто-то думает, что перед нами разыгрывается комедия и Дубинский и Ткаченко играют в какую-то игру, то сильно ошибается.

«Оба будут до последнего бороться за то, чтобы стать кандидатами от Зе. А Коломойскому, глубоко наплевать на то, кто из них победит праймериз. Ему важно, чтобы именно его кандидат победил», – отмечает Денисенко.

2. Игра Коломойского пока не предусматривает победы на выборах в Киеве.

«Точнее, он хотел бы контролировать Киевсовет и иметь если не своего мэра, то своего секретаря горсовета (главная тактика всех групп влияния в партии Зеленского заключается именно в том, чтобы заставить Кличко создать коалицию именно с Слугами и отдать должность секретаря горсовета плюс ряд других должностей)», – подчеркивает Денисенко.

Но пока главная задача Коломойского – за выборов в Киеве снова усилить свои позиции в Офисе Президента.

3. В Офисе Президента (точнее у Андрея Ермака) нет четкой своего кандидата. Там прекрасно понимают, что Тищенко – это полный провал. Договориться с Кличко, чтобы тот выдвинулся от Слуги народа почти нереалистично.

«Пока возникла идея поставить на Саакашвили, который может идти от слуг. Но окончательного решения не принято. При этом именно Ермак не дал полгода назад Ткаченко стать главой столичной администрации и именно Ермак является другом Кличко», – отмечает Денисенко.

4. Тактика и Ткаченко и Дубинского (как минимум на начальном этапе) будет базироваться на сокрушительной критике Кличко. И в случае проигрыша этих кандидатов на праймериз критика будет звучать и в сторону Андрея Ермака, который «подыгрывает» Кличко.

Столичні праймеріз. Дуже коротко про майбутнє столиціВ Кличка є всього два варіанти: або йти на переговори з… Geplaatst door Vadym Denysenko op Maandag 1 juni 2020

«До сих пор Кличко никогда не был в подобных ситуациях. И здесь большой вопрос пойдет ли он на переговоры с Коломойским и, согласится ли он что-то отдать взамен на молчание «1 + 1». Пока у него более чем серьезный запас прочности. Но кампания еще не началась», – подчеркивает Денисенко.

5. В целом, у Кличко есть всего два варианта на сегодняшний день: или идти на переговоры с Зеленским или идти на переговоры с Порошенко. Самостоятельно он может стать мэром, но точно не сможет контролировать горсовет.

«И от этого выбора будет зависеть судьба столицы. А возможно и самого Кличко, особенно, если учесть, что в Киеве в Зеленского низкие рейтинги, а 70% киевлян считают, что страна движется в неправильном направлении», – подытожил Денисенко.