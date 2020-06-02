«Пленки Деркача»: почему важен источник?

У Зеленского поменялось отношение к сливу записей разговоров Порошенко и Байдена. Теперь Зеленский заинтересовался надежность спецслужб и гостайной.

Слова Владимира Зеленского о том, что в скандале с «пленками Деркача» его интересует исключительно то, как можно было подслушать офис президента Украины – шаг в сторону возвращения главы государства к цивилизованной политике, к пониманию национальных интересов Украины, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Этот подход Зеленского значительно отличается от его же слов на злополучной пресс-конференции – когда казалось, что президента Украины интересует не то, как записывали его статус, а содержание самих записей и то, каким образом удастся использовать это содержание в борьбе, которую Зеленский и его соратники продолжают вести против Петра Порошенко», – пишет публицист.

После этой пресс-конференции многие наблюдатели во всем мире говорили о том, что в своем желании уничтожить Порошенко и помочь Трампу Зеленский может нанести непоправимый вред украинско-американским отношениям и, как следствие, своей собственной стране и ее возможностям сопротивляться российской агрессии.

«Очевидно, за это время нашлись аргументы, которые убедили если не самого Зеленского, по-прежнему далекого от политики, то представителей его ближайшего окружения, способных влиять на президента и писать тексты его интервью или тезисов к ним», – отмечает Портников.

Нет сомнения, что это были очень сильные и жесткие аргументы.

«Мы с вами видели лишь верхушку айсберга – когда, например, с призывом не допустить ухудшения украинско-американских отношений к Зеленскому обратились семь из девяти бывших послов Соединенных Штатов в Киеве», – подчеркивает Портников.

Этот сигнал демонстрировал общую обеспокоенность американского истеблишмента и офису Зеленского, очевидно, нельзя было не учесть этой обеспокоенности.

«Поэтому теперь мы вправе ожидать настоящего расследования. Не «расследования Печерского суда» против Джозефа Байдена и не расследования офиса Генерального прокурора против Петра Порошенко», – отмечает Портников.

«А расследования, которое ответит нам и нашим союзникам на очень простой вопрос – кто сделал записи в офисе президента?», – уточняет он.

И были ли вообще сделаны эти записи нелегально или же, как утверждает, например, российский эксперт Андрей Пионтковский, произошла передача документов из президентского архива самим главой офиса президента Андреем Ермаком.

«И если это действительно так – то знал ли о такой передачи и санкционировал ли ее сам Владимир Зеленский и какой была цель этой передачи – компрометация Петра Порошенко, компрометация Джозефа Байдена, компрометация обоих политиков?», – подчеркивает Портников

В любом случае – при всей фантастичности подобных обвинений – если они будут звучать в США, это создаст новые проблемы для двусторонних отношений.

«Поэтому и Зеленский, и Ермак должны быть не только свидетелями расследования. Они должны ответить на вопросы следствия относительно своей возможной причастности к обнародованию скандальных записей – хотя бы для того, чтобы снять с себя все подозрения», – подытожил Портников.