Команда украинского «Титаника»: у руля только олигархи

Давайте разберемся, почему у Зеленского возникают сложности по кадровым назначениям. Дело в том, что президенту доступны лишь люди из команд олигархов.

Жан Ануй в пьесе «Антигона» объяснял разницу между трагедией и драмой, пишет в своем Telegram-канале «Kazarin» журналист и публицист Павел Казарин.

«Трагедия – всегда о неизбежном. Ее невозможно предотвратить. Что бы ты не делал – исход неизменен. Неумолимая стихия, которая непременно обрушится на героев – и погребет под собой, невзирая на их усилия», – пишет публицист.

Драма – всегда про выбор. В отличие от трагедии, тут ничего не предрешено – финал определяется решениями и поступками, а не фатумом. Драматический герой борется, потому что у него есть надежда спастись. В трагедии не спасется никто.

«Все это имеет прямое отношение к украинской реальности», – отмечает Казарин.

Спустя год после победы на выборах Владимир Зеленский жалуется на кадровый голод. Ищет людей, которые знают, как управлять государственной машиной.

«Но «чиновничий класс» в стране не очень велик и исторически делится на несколько лагерей», – подчеркивает Казарин.

Одна его часть – это бюрократы, ориентированные на Москву. Их расцвет пришелся на эпоху Виктора Януковича – и закончился вместе с его бегством. Вернуть их на службу мешает закон о люстрации.

«Возможно, именно поэтому мы то и дело слышим разговоры о его отмене», – отмечает Казарин.

Вторая часть «управленческого класса» ориентирована на Европу. Немалая часть этих людей успела побыть во власти в каденцию Петра Порошенко. Но работать с командой Порошенко Владимиру Зеленскому мешает его личная неприязнь к предшественнику.

«Есть и те, кто хотел реформ и евроинтеграции, но побил горшки с пятым президентом страны. Едва ли не всех их Зеленский уже успел и назначить, и уволить. Что неудивительно, если учесть, что у президента «туман в голове» и непонятные критерии оценок», – подчеркивает Казарин.

Правда, к этому моменту выяснилось, что уволить людей проще, чем найти им замену. Кадровая скамья Зеленского оказалась пуста. Пророссийские бюрократы недоступны из-за люстрации. Проевропейские – изгнаны в результате интриг.

«Единственная доступная президенту опция – это менеджеры финансово-промышленных групп. И вот мы видим, как новый кабмин пестрит людьми, которые ранее служили машинистами в олигархических локомотивах», – отмечает Казарин.

Впрочем, власть не оставляет попыток найти тех, кто готов лечь грудью на кадровый дот. И теперь управленцы из «прозападного» лагеря оказались перед этической дилеммой.

«Которая упирается в фундаментальный вопрос: что именно происходит сейчас в стране. Трагедия или драма», – подчеркивает Казарин.

Первый подход сформулировал Сергей Жадан. Он предельно прост. Нынешняя власть – это команда Титаника, которая ведет корабль на скалы.

«Ситуация безнадежна, а финал предрешен. Катастрофа случилась еще в 2019-м – и теперь каждому предстоит испить свою чашу до дна», – отмечает Казарин.

Второй подход – это философия драмы. Той самой, в которой будущее – результат наших ежеминутных усилий. Финал пьесы определяется персональным выбором каждого из ее героев.

«Все зависит от тебя – и твоего решения», – подчеркивает Казарин.

Вся дискуссия о сотрудничестве с нынешней властью – это спор о жанре нашего сценария. Если вокруг разворачивается трагедия – то нет смысла пытаться изменить ход событий.

«Если вокруг бушует драма – то можно попытаться закрыть кадровую брешь собственной репутацией и усилиями», – отмечает Казарин.

Этот подход разделил бывших соратников по «партии Майдана». Одна его часть продолжает оставаться во власти, объясняя это тем, что сменщики будут хуже. Другая его часть упрекает своих бывших друзей в коллаборационизме и приспособленчестве.

«Первые говорят о том, что финал открыт и стоит попытаться. Вторые убеждены, что катастрофа уже случилась, и траектория задана», – подчеркивает Казарин.

Понять можно и тех, и других. Шестой президент страны в совершенстве освоил умение нравиться публике – и не стыдится переписывать имиджевые долги на свою команду.

«Его приоритеты определяются соцопросами, а его картина мира – ближайшим окружением. Он вряд ли слышал об эффекте Даннинга-Крюгера – и это лишь усложняет моральную дилемму для тех, кто знает, о чем идет речь», – отмечает Казарин.

Отныне государство – это он, и каждый, кто решит спасать институты, будет натыкаться на упреки в попытке спасти власть.

«Впрочем, не мы первые, кто пытается разрешить эту дилемму. В конце концов, пьесу «Антигона» Жан Ануй написал в Париже. В 1943 году», – подытожил Казарин.