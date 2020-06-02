Трамп хочет вернуть Путина в «Большую семерку»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что откладывает проведение саммита «большой семерки», ранее запланированного им на конец июня и предлагает провести встречу осенью. При этом на осенний саммит Трамп хочет пригласить лидеров России, Австралии, Южной Кореи и Индии, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Саму «большую семерку» Трамп охарактеризовал как «очень устаревшую группу стран». Но такая характеристика, скорее всего, отражает эмоции и раздражение американского президента», – пишет публицист.

Для Трампа саммит «большой семерки» в американской столице должен был бы стать симуляцией нормальности в обстановке продолжения пандемии коронавируса и массовых протестов в США. Но после того, как федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказались прибыть в Вашингтон на очный саммит, стало ясно, что никакой симуляции не произойдет.

«И тогда Трамп решил не просто отложить саммит, но и попытаться «торпедировать» группу семи с помощью стран, с которыми ему будет легче договариваться», – отмечает Портников.

Руководители других стран и ранее приглашались как гости на саммиты группы, вопрос только – в каком формате, постоянных участников или гостей. Вряд ли Трампу удастся расширить сам состав «семерки», для этого требуется согласие всех участников группы.

«Но если речь идет о гостевом приглашении, тут проблемы могут возникнуть уже у самого Путина. Ведь, в отличие от руководителей Южной Кореи, Австралии и Индии, он уже был полноправным участником заседаний группы – тогда, когда ее именовали «восьмеркой», а не «семеркой», – подчеркивает Портников.

И участвовать в новой встрече в качестве бедного родственника, а не завсегдатая – это явный удар по путинскому самолюбию.

«Еще одна проблема, которая не позволит Путину участвовать в саммите – это стремление Трампа к формированию антикитайского фронта», – отмечает Портников.

Возможно, полобное предложение заинтересует премьер-министра Индии Нарендру Моди, но только не Путина, для которого участие в антикитайском союзе – самая настоящая политическая и экономическая катастрофа.

«В этом случае Путин лучше отправится в Пекин, а не в Вашингтон. Если вообще куда-то отправится – жесткая самоизоляция, в которой продолжает пребывать российский президент, ставит под вопрос саму возможность его поездок в ближайшие месяцы», – подчеркивает Портников.

Но, в конце концов, дело-то не в Путине. Дело в Трампе, который уже не в первый раз пытается контрабандой протащить Путина на встречи «большой семерки» – и только оппозиция других участников саммитов мешает ему достичь этой неприглядной цели.

«Это стремление еще раз доказывает, что для Дональда Трампа сиюминутная выгода и необъяснимая (или, хуже того, хорошо объяснимая) симпатия к российскому правителю куда важнее, чем те американские ценности и ценности цивилизованного мира – ценности, защитником которых, по логике своей должности, должен был бы выступать президент США», – подытожил Портников.