Ткаченко назначили главой «Министерства правды»

Последние кадровые назначения у Зелеского – очень характерный знак для Украины. Назначение Ткаченко – говорит о курсе на создание «Министерства правды».

Назначение Александра Ткаченко – бывшего руководителя медиахолдинга «1 + 1», народного депутата от «Слуги народа», главы Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики – Министром культуры и информационной политики, может означать следующее, пишет на своей странице в Facebook эксперт в области информационной политики, регулирования и защиты телерадиоинформационного пространства Сергей Костинский:

1. Кадровая скамейка Офиса Президента фактически исчерпана.

«В команде Зеленского не осталось почти никого, кого можно было бы назначать в правительство», – подчеркивает Костинский.

Приходится осуществлять кадровые ротации за счет ключевых членов фракции.

«Это очень плохо для Владимира Зеленского, поскольку его кадровые кондиции иссякли уже на старте президентского марафона. Это является одной из явных признаков того, что до финиша он уже точно не добежит – со временем не за счет кого бежать», – отмечает Костинский.

2. После разгона Правительства Гончарука украинский политический и интеллектуальный класс перестал доверять Владимиру Зеленскому и его команде. Мало кто готов сегодня жертвовать своей репутацией понятно для кого и непонятно для чего.

«Именно поэтому Президент не может найти кандидатуры на свободные должности министров в правительстве шныряли, а не из-за дефицита качественных государственных менеджеров», – подчеркивает Костинский.

3. Министерство культуры и информационной политики, как и совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, превращается, по моему мнению, на еще один филиал медиахолдинга 1 + 1.

«Если с сентября прошлого года Министерство оставалось беспомощным и бездеятельным, то сейчас можем ожидать, что оно начнет превращаться в «Министерство правды», – отмечает Костинский.

Назначение Александра Ткаченко это несомненно свидетельство того, что у Владимира Зеленского намерены усилить контроль над медийным пространством со стороны властей. Кроме того будет навязываться определенная информационная повестка выгодная «слугам народа» и их предводителю.

«Думаю, с Александром Ткаченко Министерство культуры и информационной политики начнет активно», – подчеркивает Костинский.

1. здиснюваты политическую пропаганду в интересах действующей власти – за счет телеканала для временно оккупированных территорий «Дом».

«Телеканал, не ограничен в трансляции русскоязычного продукта, идеально подходит Офиса Президента для «информационной работы» с русскоязычной аудиторией – на поле телеканалов «Интер», «112 Украина», «ZiK», «NewsOne» и тому подобное», – отмечает Костинский.

2. бороться за контроль над Общественное вещание (ПАО НСТУ), с тем, чтобы впоследствии использовать два общенациональных телеканала, три общенациональные / региональные радиостанции и более 20 местных филиалов – для аналогичных политических целей.

«Этот общественный медиахолдинг, финансируемого государством, теоретически может превратиться в альтернативу любому частному медиахолдинга, и обеспечивать мощную информационную поддержку власти среди русскоязычной аудитории, голосует», – подчеркивает Костинский.

Вопрос заключается лишь в том, чтобы при поддержке Национального совета захватить контроль над Наблюдательным советом НСТУ и ее руками переизбрать членов Правления НСТУ – на более лояльных к власти медиаменеджеров.

«Напоминаю, в январе как раз завершается срок полномочий большинства действующих членов Наблюдательного совета», – отмечает Костинский.

3. при поддержке Национального совета – бороться за влияние на частного оператора телекоммуникаций «Зеонбуд», который обеспечивает эфирное цифровое телевидение на всю территорию Украины.

«Думаю, власть планирует принять цифровое вещание под свой контроль, чтобы иметь впоследствии возможность выключать вещание телеканалов, критикующих Президента», – подчеркивает Костинский.

Тем более, что недавно Национальный совет уже назначил внеплановую проверку компании «Зеонбуд».

«Думаю, таланта и опыта Александру Ткаченко для реализации этих целей точно хватает. Посмотрим, как будет развиваться эта история в дальнейшем», – подытожил Костинский.