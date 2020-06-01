Несоблюдаемые ограничения карантина снимут поэтапно

Продолжаем рассматривать политические тенденции 2020 и процесс выхода из карантина. В мае Украина, вслед за Европой, стала поэтапно выходить из карантина.

Как с введением карантина, так и с выходом из него, украинские власти повторяли действия крупных европейских стран. К уходу от карантинных ограничений подталкивали и нарастание экономических проблем, и банальная психологическая усталость от самоизоляции, пишет на своей странице в Facebook глава Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко.

«К тому же в нашей стране, в которой никогда не было большого пиетета перед законом и всевозможными ограничениями, усталость от карантина стала проявляться в стихийном нарушении его правил – от мэров, депутатов и отдельных бизнесменов до рядовых граждан», – пишет эксперт.

Отдельные группы малого и среднего бизнеса начали давить на власть (в том числе и через акции протеста), требуя снятия ограничений в своей сфере.

Некоторые карантинные ограничения начали снимать еще в конце апреля – начале мая. В Киеве в начале мая открыли несколько продуктовых рынков.

«Первое большое смягчение карантина Кабмин осуществил 11 мая. Были открыты парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами (кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ), заведения общественного питания на вынос, летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом, музеи и библиотеки, сервис бытовой техники, стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и т.д.», – подчеркивает Фесенко.

Но общий режим карантина был продолжен до 22 мая. 20 мая Кабмин принял решение, что с 22 мая по 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин, в регионах могут быть разные ограничения из-за коронавирусной болезни COVID-19.

«При этом список регионов, не готовых к смягчению карантина, постепенно сокращают. По состоянию на 22 мая, как сообщило министерство здравоохранения, 11 областей Украины и Киев не были готовы перейти ко 2 этапу снятия карантинных ограничений, введенных в связи с коронавирусом», – отмечает Фесенко.

Но уже 23 мая в минздраве передумали и дали добро столице Украины на запуск общественного транспорта, а с 25 мая – метро. В этот же день в Офисе Президента сообщили, что только шесть областей (Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская) не готовы к смягчению карантина.

«Тем не менее с 22 мая в большинстве регионов страны начался второй этап смягчения карантина, который предполагает запуск городского (метро – с 25 мая), пригородного и внутриобластного пассажирского транспорта, работу отелей, посещение детских дошкольных учреждений (с соблюдением особых правил медицинской безопасности), проведение спортивных мероприятий с участием до 50 лиц (но без зрителей), проведение религиозных мероприятий (но не более одного человека на 10 кв.м)», – подчеркивает Фесенко.

В рамках адаптивного карантина Кабмин определил критерии, в соответствие с которыми может происходить смягчение противоэпидемических мероприятий:

1) среднее число новых заболеваний на Ковид-19 не должно превышать 12 человек на 100 тыс. населения;

2) заполненность коек в больницах, которые лечат больных коронавирусной болезнью, не должна превышать 50%;

3) среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа должно быть более 12 на 100 тыс. населения за последние 7 дней.

«Но с выполнением этих критериев уже в конце мая возник первый сбой. Киев сначала соответствовал этим критериям, но в конце мая произошла вспышка новых заболеваний, и по числу новых заболеваний столица Украины немного вышла за допустимый предел этого показателя», – отмечает Фесенко.

Это не привело пока к возобновлению более жестких карантинных ограничений для Киева, но стало очевидно, что с этими критериями возможны нестандартные ситуации.

«Колебания эпидемиологической ситуации в Киеве еще раз показали, что хотя страна постепенно выходит из карантина, эпидемия коронавируса в Украине далеко не закончилась», – подчеркивает Фесенко.

В мае число заболевших в Украине на Ковид-19 увеличилось почти в два с половиной раза – с 10861 (1 мая) до 24012 (1 июня). С середины апреля мы все еще остаемся на условном плато эпидемии (период относительно равномерного числа ежедневных заболеваний на Ковид-19) – в среднем более 400 ежедневных подтвержденных заражений коронавирусом.

«Правда, надо учитывать, что такое плато могло быть обусловлено и ограниченным числом ежедневно проведенных тестов. В мае Министерство здравоохранения вышло на показатель 7-8 тыс. тестов за сутки, что в 10 раз выше, чем в начале апреля», – отмечает Фесенко.

Однако по показателю числа проведенных тестов на 1 млн. населения мы по-прежнему существенно отстаем даже от соседних стран (у нас этот показатель – 7960, в Румынии – 22 тыс., в Польше – 23 тыс., даже в Молдове более 10 тыс.). С конца апреля такое же плато наблюдается и по числу летальных исходов от Ковид-19 – от 10 до 20 смертей ежедневно.

«В мае четырежды – 8, 16, 18 и 26 мая – наблюдались пики летальных исходов (21 смерть за сутки). Число умерших от Ковид-19 в Украине увеличилось в мае в два с половиной раза – с 272 (1 мая) до 718 (1 июня)», – подчеркивает Фесенко.

По числу ежедневных подтвержденных заражений во второй половине мая началось постепенное, но очень медленное снижение. В данном случае следует учитывать, что эпидемия развивается волнами.

«В мае у нас было четыре волны всплесков эпидемии. Однако началось постепенное снижение высоты этих волн, хотя пока и не очень существенное. Пиковый (наивысший) показатель по числу новых заражений за сутки мы, похоже, преодолели еще в конце апреля (578 случаев – 23 апреля)», – отмечает Фесенко.

Но позитивного перелома в борьбе с эпидемией коронавируса (стабильное превышение ежедневного числа выздоровевших над числом новых заболевших) пока не произошло. Во второй половине апреля несколько раз наблюдалось превышение ежедневного числа выздоровевших над числом новых заболевших, однако в целом и в среднем за день заболевших все еще больше, чем выздоровевших.

«Региональными эпицентрами эпидемии в Украине остаются Черновицкая область (15% от всех заболевших в Украине) и Киев (12,5%). На Черновицкую область приходится и почти 20% всех летальных случаев от Ковид-19 в Украине. На втором месте в Украине по этому печальному показателю – Ивано-Франковская область (11%), на третьем – Киев (9,5%)», – подчеркивает Фесенко.

И все-таки, темпы развития эпидемии коронавируса в Украине в мае оказались очень умеренными, особенно по сравнению с Россией, Беларусью и большинством крупных европейских стран. Здесь, несомненно, положительную роль сыграл своевременно введенный карантин.

«Однако даже на втором месяце эпидемии и карантина проявлялись наши традиционные организационно-управленческие проблемы – от нехватки ресурсов до чрезмерной бюрократичности и медлительности в исполнении принятых решений», – отмечает Фесенко.

Так, в начале мая министр здравоохранения Украины Максим Степанов вынужден был признать, что в Украине нет сертифицированного производства, которое может изготавливать костюмы биологической защиты для борьбы с коронавирусом.

«Нехватка костюмов биозащиты и других сфер медицинской защиты стала одной из причин (но далеко не единственной) высокого уровня заболеваемости на Ковид-19 среди медиков (около 20% от общего числа заболеваний коронавирусом)», – подчеркивает Фесенко.

Поэтому пришлось купить 71 тысячу одноразовых защитных костюмов за рубежом. Справедливости ради надо отметить, что высокий уровень заболеваемости медиков на коронавирус наблюдается во всех странах мира.

«Еще одна проблема – выполнение уже принятых решений. Весь май Офис Президента Украины и министерство здравоохранения вынуждены были чуть ли не в ручном режиме контролировать выплаты медикам обещанной 300%-ной надбавки к зарплате еще за март», – отмечает Фесенко.

К середине мая только 14 регионов выплатили эти надбавки. Премьер Денис Шмыгаль пояснил, что надбавки за март медикам, которые работают с больными COVID-19 не смогли выплатить, поскольку местные власти руководствовались старым документом Минсоцполитики.

«И эта ситуация, к сожалению, стала очень точным диагнозом накопившихся управленческих проблем не только в министерстве здравоохранения, но и во всей системе госуправления», – подчеркивает Фесенко.

Активная фаза эпидемии будет продолжаться и в июне, хотя и со снижением масштабов. Поэтому разумные меры предосторожности (масочный режим, ограничения в скоплении людей и т.п.) следует сохранять и далее.

«К тому же в остальном мире эпидемия не только не прекращается, а даже набирает обороты, особенно в Латинской Америке», – подытожил Фесенко.