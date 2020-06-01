«Антифашисты»-террористы на службе Кремля в США

Россия является основным финансовым и информационным спонсором группировки «Антифа», которая является основным организатором погромов в США и была названа президентом Дональдом Трампом – террористической, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Протесты в США, вылившиеся впоследствии в погромы и поджоги, с первых не то чтобы дней, а часов, поддерживаемые информационно из РФ, вчера в прямом эфире CNN были названы выгодными и в определенной степени провоцируемыми Россией. Напомню, что об этом заявил эксперт по дезинформации в интернете Дони О`Салливан», – пишет военно-политический обозреватель.

Данную информацию тут же поспешил опровергнуть, никто ни будь, а президент США Дональд Трамп, который заявил, что любые заявления о причастности России к протестам в США это инсинуации и манипуляции.

«И это заявление, честно говоря, спустя буквально несколько часов поставило в тупик. Ведь именно несколько часов спустя все уже бурно обсуждали заявление Дональда Трампа, в котором он назвал движение «Антифа» террористической организацией», – отмечает Коваленко.

Возможно, многих может смутить дилемма, в чем же связь между такой организацией как «Антифа», названной Дональдом Трампом террористической и Россией, но связь как раз прямая. Ведь Россия является непосредственным спонсором всего «антифашистского» движения в мире.

«Причем Россия никогда не то, чтобы не скрывала своей поддержки «антифашистских организаций», а даже обеспечивала их прямые контакты в рамках разного рода мероприятий», – подчеркивает Коваленко.

Например, как это было в 2019 году, когда в оккупированном Россией Севастополе собрались «антифашистские» организации из 45 государств, из Германии. Венесуэлы, Сербии и т.д.

«Эти деятели выдали на гора коллективное осуждение проявления «фашизма» в Украине и в других странах, а также «вмешательство» США и других западных стран во внутренние дела других государств», – отмечает Коваленко.

Кроме того, администрацию президента США еще в 2019 году разведка предупреждала о подготовке Россией плана по подрыву социально-общественного порядка в стране, путем катализации расовых противоречий.

«Таким образом, президент США и вправду вводит в некий диссонанс. С одной стороны, он полностью отвергает роль России в дестабилизации США, а с другой, обвиняет «радикальные группы левого толка» в том числе и «Антифа», которые поддерживаются России, как информационно, так и финансово, в хаотизации страны», – подчеркивает Коваленко.

Примечательно и то, что еще в августе 2019 года Дональд Трамп выступил с предложением признать леворадикальную организацию “Антифа” террористами. Однако эта инициатива так и не дошла до своего логического завершения.

«Но куда интереснее другой эпизод, ярко демонстрирующий лицемерие российских властей», – отмечает Коваленко.

Конечно, можно весьма неоднозначно воспринимать поддержку экстремистской группы «Антифа» Россией, делая поблажку на то, они все-таки – антифашисты.

«Хотя, я лично не совсем понимаю, почему антифашисты, а не антинацисты… То есть, они против Муссолини, но не против Гитлера?», – подчеркивает Коваленко

«Тем не менее, не совсем понятно, почему страна, открыто выступающая против фашизма и, вроде как, чтящая память отдавших свои жизни во Второй мировой войне гипертрофированной формой парада победы, укрывает у себя нацистов?», – добавил он.

Так, Россия в настоящее время стала прибежищем для многих представителей неонацистских организаций со всего мира. Например, лидера американской военизированной неонацистской группировки The Base («База»), Ринальдо Назарро, известного в неонацистских кругах под псевдонимами «Норманнское копье» и «Римский волк».

«Чуть более двух лет назад он уехал из Нью-Йорка и, как, оказалось, сейчас проживает в Санкт-Петербурге. А начиная с 2019 года, даже не скрывает своего месторасположения и аффилиации. В частности, позирует в футболке с изображением Владимира Путина и бросается фразами типа «Россия, абсолютная власть», – отмечает Коваленко.

Вот такое лицемерие российской власти, создавать и распространять влияние антифашистских групп, в действительности являющихся экстремистскими и террористическими, а так же поддерживать неонацистские организации.

«Хотя, ничего удивительного в этом нет, ведь еще со времен СССР такая тактика реализовалась КГБ как внутри своей страны, так и по всему миру», – подчеркивает Коваленко.

«В свою очередь, такие группы представляют собой спящий боевой потенциал Кремля. И в США этот потенциал проявил себя в полной мере», – подытожил он.