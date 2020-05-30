Спровоцирует ли Разумков «мовный майдан»?

В Украине продолжают обсуждать заявления спикера Рады Разумкова об изменении закона о государственном языке. Это может привести к новому Майдану.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков высказался за пересмотр Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

«Закона, который толком даже не действует», – пишет Сетевой Оракул.

По мнению Дмитрия Разумкова, в языковом законе «есть позиции, которые будут восприниматься положительно, а есть те, которые будут восприниматься негативно».

«Любой политик в условиях войны и непростой ситуации в государстве, – продолжает он, – должен думать не о том, как положительно или отрицательно будут восприняты его слова о языке, а понимать – объединит это общество или нет», – заявляет Разумков.

При этом спикер признал, что во фракции «слуг» единодушной поддержки изменений в закон о языке нет.

«Напомним, Разумков во время прошлогодней предвыборной кампании нарочито говорил на русском», – отмечает Сетевой Оракул.

Разумков объяснял это с позиций так называемого «русскоязычного патриотизма»: дескать, демонстрирует стране-агрессору, что его «защищать» в Украине не надо.

«Выглядело это оправдание сомнительно, однако некоторым нравилось. Тем более что и Владимир Зеленский допускал пересмотр языкового закона, и эти его намерения явно добавили ему и «слугам» голосов на юге и востоке страны», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Избравшись, фаворит прошлогодних выборов не стал торпедировать мову. На последней своей пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста относительно закона о языке Зеленский ответил, что, может быть, надо пересмотреть квоты.

«Но о других нормах речь не шла. Неужели Разумков решил пойти против президента?», – уточняет Сетевой Оракул.

Некоторые эксперты даже предположили, что спикер пытается начать свою политическую игру, как бы показывая, что он, в отличие от Зеленского, готов пойти дальше в вопросах сворачивания проукраинской гуманитарной политики.

«Впрочем, дело может быть не в Разумкове, а намерениях «слуг» привлечь на свою сторону избирателей преимущественно русскоговорящих регионов во время местных выборов», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Как показывают последние соцопросы, там президентская партия теряет поддержку, чем пользуются ОПЗЖ и другие пророссийские политпроекты. А пересмотр закона о государственном языке, по замыслу идеологов «слуг», может вернуть симпатии избирателей на юге и востоке.

«Надо отметить, что нынешняя власть маленькими шажками проводит политику искоренения из общественного сознания трех ключевых мифов – армия, вера, мова, – на которых базировалась идеология страны во времена Петра Порошенко», – отмечает Сетевой Оракул.

Тему веры, точнее, содействия государства ПЦУ, как украинскому противовесу УПЦ МП, являющейся форпостом «русского мира» в Украине, просто сняли с повестки дня.

«А начать активное наступление на Православную церковь Украины покамест не решаются, – останавливает влияние Константинополя и Вашингтона», – подчеркивает Сетевой Оракул.

С армией тоже не все так просто, ведь резкий откат от того, что делалось в Вооруженных Силах до прихода к власти «зеленых», в том числе и в плане идеологическом, чреват непредсказуемыми последствиями.

«Армия должна быть готова к отражению агрессии России, которая не отказалась от планов полномасштабной войны с Украиной, потому деморализация в войсках нынешней власти ни к чему. Остается мова», – отмечает Сетевой Оракул.

Следует отметить, что закон о государственном языке вступил в действие относительно недавно, 16 июля прошлого года. И за это время его нормы так и не заработали полноценно, как задумывалось.

«Избранная на конкурсе уполномоченная по защите языка Татьяна Монахова месяц тому назад ушла в отставку. Причина – отсутствие финансирования Секретариата уполномоченного, из-за чего эту структуру невозможно создать», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Кроме того, на этой неделе Нацсовет по телевидению и радиовещанию выразил обеспокоенность по поводу нарушения языковых квот. В письме регулятора сказано, что выполнение установленных законодательством требований вещателями происходит в минимальном процентном соотношении.

«Добавим: на фоне всех этих проблем слова Разумкова будут истолкованы нарушителями как сигнал о готовности власти идти им на уступки, вместо того чтобы требовать выполнения закона в полной мере», – отмечает Сетевой Оракул.

Но, кроме того, что языковой темой представители власти потакают нарушителям закона и ослабляют страну в ее противостоянии с Россией, они еще и подпитывают силы национал-патриотической оппозиции.

«Как показали антиземельные протесты, акции предпринимателей против карантинных ограничений, ни о какой масштабности митингов речь идти пока не может. Как иногда шутят в соцсетях, оплачивать платежки с высокими тарифами гражданам во времена Порошенко было противно, а при Зеленском они это делают с радостью», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Хотя, на самом деле, уровень неплатежей за коммуналку вырос, ведь граждане поняли, что «сделать их (власть) вместе» можно не только на выборах, но и каждый день.

«Единственная тема, которая способна на сегодняшний день сплотить патриотическую оппозицию, – угроза ползучей капитуляции перед РФ по Донбассу», – отмечает Сетевой Оракул.

И тут «слуги» попыткой пересмотреть языковый закон сами подносят оппозиции прекрасную возможность для мобилизации сторонников.

«Видимо, забыв, что мовный майдан, вспыхнувший в июле 2012-го после принятия «регионалами» и их сателлитами закона о языковой политике, был самым массовым выступлением против политики режима Януковича до Евромайдана», – подчеркивает Сетевой Оракул.

«Эти акции окончательно сплотили оппозицию. Так может случиться и в этот раз», – отмечает Сетевой Оракул.

Кроме того, и об этом надо хорошо помнить, последовавшие за принятием приснопамятного закона Кивалова-Колесниченко веерные решения местных советов в поддержку этого документа подпитывали пророссийские силы, которые в 2014-м поддержали «русскую весну».

«Попытки создать «народные республики» были именно в тех регионах, где местные советы в 2012-м поддержали наступление власти на украинский язык. «Слуги», вознамерившиеся пересмотреть закон о языке, хотят это повторить?», – подытожил Сетевой Оракул