О чем говорит заочный арест Бахматюка?

ВАКС приняла решение о заочном аресте Бахматюка. Странно, что в идентичных делах ВАКС не дал разрешения на заочный арест Клюева и Клименко.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) приняла решение о заочном аресте Олега Бахматюка. Ранее таких решений в аналогичных делах ВАКС не принимал, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Кратко о последствиях этого решения», – политолог.

Далее Денисенко рассматривает основные причины, по которым ВАКС принял столь серьезное решение в отношение Олега Бахматюка.

1. Можно очень четко говорить, что ВАКС исходил из политических мотивов и противоречил своей же практике.

«В свое время рассматривались идентичные дела Клюева и Клименко. Тогда правая и левая рука Януковича получили приговоры, которые запрещали их заочно арестовывать. Какие мотивы были у ВАКС тогда?», – отмечает Денисенко.

В деле Клименко главным фактором стало то, что не было представлено доказательств того, что Клименко находится в международном розыске.

«В деле Бахматюка мы имеем такую ​​же историю. Олег Бахматюк не просто не находится в международном розыске – Интерпол отказал НАБУ в этой процедуре. Но ВАКС здесь что-то видит, а тут – не видит», – подчеркивает Денисенко.

Что касается Клюева, то, цитирует Денисенко материал издания «Украинская Правда»:

«Коллегия судей апелляционной палаты ВАКС отметила, что в материалах судебного производства не содержатся достаточных оснований, которые бы указывали, что Клюев будет принимать меры по уничтожению, сокрытию или искажению любых вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления».

Каким образом Бахматюк, чье местонахождение в Австрии известно и НАБУ, и САП, будет уничтожать из Австрии дела, которые находятся в компьютерах и сейфах НАБУ и САП, остается загадкой.

2. По сути, это первое подобное решение ВАКС, которое ставит вообще под сомнение отсутствие политической ангажированности суда. И это решение также является прецедентным: теперь любого, наплевав на нормы Европейского суда по правам человека.

«В решении и по Клюеву, и по Клименко ВАКС апеллировал именно к ЕСПЧ), можно заочно арестовывать, исходя из политических мотивов», – отмечает Денисенко.

3. Почему ВАКС принял такое решение? Ответов может быть только два. Или судьи сошли с ума, или это было четкое политическое давление.

«В своем заявлении для прессы Олег Бахматюк отметил, что Сытник лично ездил в ВАКС», – подчеркивает Денисенко.

Очевидно, что надо было бы как минимум провести служебное, а может – и уголовное расследование этого факта.

«Всем известно, что Сытник, который внесен в реестр коррупционеров, считает Бахматюка врагом», – отмечает Денисенко.

И для него это решение – вопрос жизни и смерти, потому что если бы Высший антикоррупционный суд пошел по собственной практике (читай – по закону) и не дал бы решения о заочном аресте, это означало бы отставку Сытника.

4. Что касается государства, то бюджет теперь точно недополучит 8 млрд грн, которые Бахматюк предлагал для разрешения конфликта.

«Напомню, что он их предлагает уже более двух лет. Но это лишь часть проблемы. Не исключено, что теперь пойдут сокращения в компании, которая генерирует 1% ВВП страны и где работает 27 000 человек», – подчеркивает Денисенко.

5. Теперь дело перейдет в международные суды и будет тянуться годами, а потом государство Украина проиграет, но Сытника к тому времени уже уволят.

«И, напоследок, стоит просто понять», – отмечает Денисенко.

Заочний арешт Бахматюка. В ідентичних справах ВАКС не дав дозвіл на заочний арешт Клюєва та Клименка Апеляційна палата… Geplaatst door Vadym Denysenko op Donderdag 28 mei 2020

Это конфликт глубоко оскорбленного и неэффективного руководителя НАБУ и крупного бизнесмена, который уже несколько лет говорит: «Дорогое государство, давай сядем за стол переговоров, я отдам тебе деньги, а ты перестанешь меня преследовать». А государство говорит: «Ни фига. Мне Сытник дороже всего».

В тот же день, когда было принято незаконное решение по Бахматюку, ВАКС вынес еще одно решение: дать условный срок адвокату, который давал $5 млн взятки председателю Фонда госимущества.

«Вдумайтесь: 5 млн долларов и условный срок. Бахматюк предлагает 8 млрд грн, и его предлагают арестовать!», – подытожил Денисенко.