Каденция Зеленского: пора отвечать за содеяное

Зеленскому пора ответит на вопросы, которые он сам задавал в прошлом году Порошенко во время дебатов на стадионе. Но сможет ли Зеленский на них ответить?

Прошел уже год с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Сможет ли сам Владимир Зеленский ответить на те самые вопросы, которые в прошлом году задавал Петру Порошенко, рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин.

«За последний год Украина получила несколько важных уроков», – рассказывает публицист.

Во-первых, страна убедилась в том, что фраза «хуже не будет» – не работает.

«Хуже может стать всегда», – подчеркивает Казарин.

Во-вторых, страна смогла убедиться, что честность – это не единственное достоинство для политика.

«Важен еще и профессионализм», – отмечает Казарин.

В-третьих, призывы сломать систему – не работают.

«Потому что реформы в воюющей стране похожи на операцию на открытом сердце. Важно, чтобы пациент не умер во время операции», – подчеркивает Казарин.

Год назад Владимир Зеленский на дебатах задавал много вопросов своему визави.

«Сегодня все эти вопросы можно переадресовать ему самому. Самое забавное, что ни на один из них у него не будет ответа», – подытожил Казарин.