Россия рассчитывает отменить санкции посредством СНГ

Россия посредством СНГ предпримет очередную попытку отмены санкций. В Кремле намерены использовать эту площадкой для смягчения, либо отмены санкций.

Сегодня, 29 мая, на заседании глав правительств стран-членов СНГ, Россия предпримет очередную попытку отменить, либо, хотя бы смягчить действующие против нее санкции, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Давно себя изживший организм СНГ, в настоящее время представляющий собой неполноценную организацию, полностью подконтрольную России, в задумке Кремля должен выступить с общим заявлением в связи с распространением коронавируса и призывом к ООН о необходимости снятия санкций», – пишет военно-политический обозреватель.

Конечно, данный факт весьма диссонирует, ведь степень его парадоксальности просто зашкаливает.

Во-первых, Россия, с 2014 года регулярно отмечает, что санкции ей только во благо и именно благодаря им экономика страны «встала на ноги».

«Странно, по какой же тогда необъяснимой причине, Россия уже шестой год подряд, всеми правдами и неправдами пытается эти благотворные санкции смягчить, либо добиться их отмены?», – подчеркивает Коваленко.

Во-вторых, весьма необычно будет звучать заявление марионеточного СНГ, в то время как в самой России, так и не объявленный режим карантина, трусливо названный самоизоляцией, отменен, а в Москве полным ходом идет подготовка к Параду победы на Красной площади.

«К чему все эти «смягчения» и «отмены», в контексте коронавируса, если Россия «успешно победила» COVID-19?», – отмечает Коваленко

В-третьих, даже если представители «содружества» пойдут на поводу России, то мнение стран СНГ в ООН, вряд ли примут во внимание, с учетом крайне явной ангажированности оных.

«С другой стороны, это лишний раз демонстрирует, что ни одна влиятельная, западная страна не выступает за отмену санкций против РФ на высоком официальном уровне. Именно официальном, а не уровне периферийных политических маргиналов, живущих на транзакции Сбербанка России», – подчеркивает Коваленко.

И в-четвертых. Не зря, именно на этой неделе в очередной раз прозвучало совершенно однозначное заявление канцлера Германии Ангелы Меркель относительно санкционного вопроса.

Так, выступая на форуме, организованном Фондом Конрада Аденауэра, канцлер Германии заявила:

«Этот канон правил и ценностей Россия неоднократно нарушала, Россия в нашем непосредственном соседстве создала ряд нерешенных конфликтов, аннексировала в нарушение международного права украинский полуостров Крым. Она поддерживает марионеточные режимы на частях восточной Украины и вмешивается в западные демократии гибридными инструментами… Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет соблюдать санкции»

А буквально две недели назад Ангела Меркель подтвердила, что у официального Берлина есть «серьезные доказательства» причастности российских хакеров к кибератакам на Бундестаг, которые проводились в 2015 году.

«И данный факт дает право Германии на принятие «мер, в том числе в отношении России», – подчеркивает Коваленко.

То есть, Россия не то, чтобы демонстрирует хоть какие-то элементарные действия, побуждающие к тому, чтобы даже банально задуматься о смягчении санкций.

«Она неустанно продолжает реализоваться деструктивные гибридные проекты в отношении, как своих соседей, так и других стран по всему миру», – отмечает Коваленко.

А потому, намерение повлиять на международное мнение посредством СНГ – это довольно бледная, как моль, попытка, в сравнении со многими другими, принятыми ранее, но ожидаемо провалившимися.

«С другой стороны, если это заявление и вправду будет сделано, то оно лишний раз продемонстрирует, насколько же это бесхребетная и полностью распластавшаяся под Россией структура, называемая СНГ», – подытожил Коваленко.