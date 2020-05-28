Из-за Украины парламент Болгарии стал посмещищем

Болгарские парламентарии, попыткой вмешаться во внутренние дела Украины, выставили себя на смех. В стране не утихает волны критики в адрес парламента.

Инцидент с принятием парламентом Болгарии декларации об административно-территориальной реформе в Украине и защите прав и целостности болгарской общины, в которой болгарские парламентарии осудили разделение Болградского района Одесской области, что стало следствием масштабных манипуляций всего на всего одного человека – Антона Киссе, уже им крайне неприятно аукнулся, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«И речь в данном случае идет не столько о реакции украинской стороны, выразившей вполне обоснованное негодование декларацией болгарского парламента, что послужило поводом говорить об охлаждении отношений между двумя странами, сколько о реакции экспертной среды внутри самой Болгарии», – пишет военно-политический обозреватель.

В частности, не успели еще высохнуть чернила на бумаге скандальной декларации, как 23 мая независимый болгарский аналитический центр «Alternatives & Analysis» опубликовал отчет внешней политики Республики Болгария в отношении Украины, в котором назвал внешнюю политику РБ непрофессиональной и подверженной давлению эмоций.

«Аналитики обратили внимание, что проект Декларации полностью игнорировал мнение населения Болградского района, в большинстве своем поддерживающего административную реформу в Украине, а опирался исключительно на мнение «заинтересованных» лиц, известных своей пророссийской позицией», – подчеркивает Коваленко.

В итоге, болгарские парламентарии не только одним росчерком пера создали предпосылки к политическому кризису, но и сыграли на пользу Кремля.

«Так же, аналитики «Alternatives & Analysis» раскритиковали неправильное распределение приоритетов внешнеполитических отношений, сориентированных в большей степени на Россию, в то время как с Украиной у РБ более плодотворные двусторонние отношения. А правящую партию ГЭРБ назвали осознанно дестабилизирующей НАТО и ЕС, через поддержку националистических движений», – отмечает Коваленко.

Выводы аналитического центра поддержали десятки экспертов, раскритиковавших действия парламентариев, в пух и прах, что отразилось не только в частных записях, но и в болгарских СМИ.

«По сути, став, ведомыми одним очень авторитетным болгарином из Одесской области, болгарские парламентарии попросту сами же себя выставили на суд и посмешище», – подчеркивает Коваленко.

И вот как в данном случае, не порекомендовать политическому бомонду из Софии, руководствоваться в дальнейшем украинской крылатой фразой: «іноді краще жувати, ніж говорити».

«Жуйте!», – подытожил Коваленко.