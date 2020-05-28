США предостерегают Зеленского от вмешательства выборы

США открыто не двусмысленно намекают Зеленскому, призывая его воздержатся от вмешательства в президентские выборы.

Госдепартамент США посылает сигналы предостережения Зеленскому и его команде от вмешательства в предстоящие президентские выборы.

После того, как в украинских медиа появились сообщения о негласных сигналах из госдепартамента – американские дипломаты объясняли украинским коллегам, к каким катастрофическим последствиям может привести вмешательство офиса Владимира Зеленского в предвыборную кампанию в США – американцы перешли к открытым сигналам, достаточно редкому инструменту в двусторонних отношениях, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Первый такой явный сигнал – коллективное письмо бывших американских послов в Украине. Подписали все, кто только мог – за исключением второго посла Вильяма Миллера и восьмого посла Джеффри Пайетта, работающего сейчас главой американского дипломатического представительства в Греции», – пишет публицист.

Не нужно утешать себя иллюзиями, что это – письмо отставников, которые просто хотят напомнить о себе. Американские послы, даже и в отставке – люди системы.

«И это очень разные люди, с различными связями в американских политических кругах. Кого-то назначали президенты-республиканцы, кого-то – демократы.

Для кого-то пост посла в Украине был венцом дипломатической карьеры, а для кого-то – одним из этапов», – отмечает Портников.

«И влияние такого человека – ну, например, Джона Тефта, который до посольства в Киеве руководил диппредставительствами в Литве и Грузии, а из украинской столицы отправился в Москву – не определяется пребыванием в Украине», – подчеркивает Портников.

Поставить свои подписи под совместным заявлением столь разных людей могло заставить только одно – ясное понимание угрозы для американско-украинских отношений, угрозы для самой Украины и американских интересов в регионе.

«И ясное понимание настроений в американском истеблишменте. Не настроений в какой-то отдельной его группе, а настроений вообще», – отмечает Портников.

И то, что самому президенту Дональду Трампу или кому-то из его родственников может и понравиться история с разговорами Порошенко и Байдена, ничего не меняет.

«В США все определяет именно система, а не чья-то семья или чья-то прихоть. Даже если это прихоть главы государства и даже если это его семья», – подчеркивает Портников.

И когда опытные дипломаты утверждают, что их «поражают попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте предстоящих выборов президента США в 2020 году.

«Эти усилия способствуют ложному и токсичному нарративу, не имеющему основания в реальности американско-украинских отношений, чтобы ослабить отношения между США и Украиной и внести раскол между двумя странами. Это не отвечает интересам ни одной из стран» – то это не их личное мнение», – подчеркивает Портников.

«Это позиция государства», – уточняет он.

Осталось только понять, способен ли офис Владимира Зеленского улавливать сигналы из Вашингтона хотя бы тогда, когда эти сигналы передаются открытым текстом, уже без всяких иносказаний и кулуарных звонков.

«Если понимания не будет, в наших отношениях с США возникнут серьезные проблемы, решать которые придется уже преемнику Владимира Зеленского», – подытожил Портников.