Касьянов: Власть Путина не вечна, Россию ждут потрясения

Путин неспособен будет удерживать власть в России в течение длительного времени. Экономические и социальные проблемы могут привести к смене власти.

Следующая власть в России, которую изберут скорее всего посредством электронного голосования, будет с нулевым доверие к ней. Поэтому нацлидер России Владимир Путин и говорит, что референдум по поправкам в Конституцию должен пройти вживую, рассказал в интервью изданию «Обозреватель» бывший премьер-министр России, оппозиционный политик, председатель политической партии «Партия народной свободы» (ранее – «РПР-ПАРНАС») и «Российского народно-демократического союза» Михаил Касьянов.

«Иначе будет имитация, выборы превращаются в полную профанацию, де-факто их уже нет. Выборов как института в РФ больше не существует. Не будет даже таких убогих имитаций, как в последние годы, со всеми фальсификациями и недопуском оппозиции», – заявил Касьянов.

При этом политик отмечает, что большинство людей – с учетом сложившийся ситуации, в том числе и эпидемии, «замкнулись в своих семьях, на кухнях, на дачах». По мнению Касьянова эти люди в первую очередь «будут просто выживать».

«Население в больших городах, которое обычно протестует и высказывается на улице, уже не сможет этого делать, по ним уже принято решение. Это запрет на митинги и демонстрации», – подчеркнул Касьянов.

В России хотели даже потребовать заблокировать «Financial Times» за то, что они дали, как показалось начальству, какую-то недостоверную информацию по смертности от коронавируса в России. Потом то же правительство Москвы подтвердило, что журналисты были правы.

«Смешно просто», – отметил Касьянов.

Так в России и дальше все будет блокироваться, контролироваться и сжиматься.

«Если вы меня подведете к вопросу, будет ли народ сильно возмущаться на улицах, то таких настроений среди населения сейчас я не вижу. Люди не готовы защищать свои конституционные права, выходить на улицы и требовать их исполнения и уважения», – подчеркнул Касьянов.

При этом политик уверен, что митинговать на улицах Москвы народу будет запрещено. Запрет на митинги и демонстрации продлят на все лето.

«Будет только право голосовать за Путина. Эту конструкцию уже отработали. В сентябре в России планируются региональные выборы, и вот Дума на протяжении одного дня в трех чтениях приняла закон о голосовании онлайн и по почте. Сколько россиян может проголосовать онлайн? Ну, 20-30%. Кто и что сможет проверить? Никто и ничего», – отметил Касьянов.

В то же время, Касьяно утверждает, что власть нацлидера России Путина не вечна. По мере проедания ресурсов, которых российской властной элите хватит на год-два, – будет расти недовольство кремлевским режимом, что может привести к дворцовому перевороту

«С точки зрения сегодня, то кажется, что навсегда. Но это не так – по той простой причине, что хоть бюджетные резервы и огромные, но при кризисе их хватит года на полтора-два. Даже путинские министры признают. И вот тогда начнутся глубокие сомнения. А «царь» настоящий?», – подчеркнул Касьянов

«Сможет ли он защитить свои «элиты», которые имеют доступ к кормлению. Они начнут задавать друг другу такие вопросы. Пока что мы находимся в глубине темноты, где Путин распоряжается судьбами народов по полной. Граждане пока терпят», – уточнил политик.

Напомним, что Касьянов так же дал оценку экономической и политической устойчивости путинского режима.

По его мнению, накопленных за последние годы запасов России хватит от силы на пару месяцев. При этом экономика испытывает кризис и растет социальное напряжение.

Кроме того, в этом году Путин планировал свой собственный триумф с продлением собственной власти и усиление дальнейшей зависимости россиян от государства.