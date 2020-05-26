Местные выборы: кто займет кресло мэра Киева?

Местные выборы и борьба за кресло мэра в Киеве.

Можно говорить, что с начала мая в Украине фактически стартовала предвыборная компания на местных выборах. Какие политические расклады имеем на сегодня?

Начиная с майских праздников, в стране активизировалась местная избирательная кампания. Политические элиты поняли, что коронавирус – это наше настоящее, где вряд ли что-то новое, поэтому нужно приспосабливаться к текущим обстоятельствам, которые есть сейчас, пишет на своей странице в Facebook политолог Николай Давидюк.

«Неудивительно, что все активнее обсуждается «Национальная партия мэров», рейтинги Виталия Кличко, праймериз от «Слуги народа», новые политические проекты и многое другое», – пишет эксперт.

Медиа

В Киеве будет наиболее динамичная и жесткая кампания за кресло главы столицы по ряду причин:

▪ Во-первых, из-за финансовый ресурс, который будет стоять на кону.

▪ Во-вторых, политические амбиции того, кто победит, ведь это прямая проекция на президентство.

▪ В-третьих, это группы влияния, которые не привыкли уступать собственными интересами в столице.

«Уже сейчас готовится ряд телевизионных каналов, которые будут включаться в избирательную кампанию для зомбирования населения голосовать за того или иного политика. Кроме этого еще ожидается перераспределение национальных телеканалов», – отмечает Давидюк.

Будет объявлена ​​покупка одного глянцевого журнала – уже официально редакции представили даже их куратора – одного известного «бородатого» депутата.

«Также сейчас ведется анализ покупки городских телеграмм-каналов, сайтов, городских групп по интересам», – подчеркивает Давидюк.

Политика

«Европейская Солидарность»

В состоянии партии экс-президеннта ведутся жесткие переговоры, кто же собственно будет выдвиженцем.

Гончаренко ставит условия Порошенко и сигнализирует, что может идти без его участия и партии, имея сильные медийные позиции, ораторские способности и хорошее финансовое усиления в своем родном регионе.

«Алексей сегодня выглядит более динамичным и серьезным политиком, чем лидер его фракции. Понятно, что молодой политик не хочет подчиняться уже «престарелых» политически Порошенко», – отмечает Давидюк.

Последний в свою очередь, чтобы не поддаваться независимой игре Гончаренко, думает о выдвижении эксминистр транспорта – Владимира Омельяна.

«Хотя понятно, что для Омельяна более перспективно уйти от себя или от любой другой партии. Такое решение дало бы шанс получить политическую независимость и уже на следующих выборах баллотироваться или в ВР, или как кандидат в президенты», – подчеркивает Давидюк.

Это неудивительно, потому что его бэкграунд, который он получил в министерстве, позволяет ему претендовать на высшие должности, а принадлежность к Порошенко всегда ставить его выше второго номера.

«Кстати, перспективы выдвижения Владимира Прокопива минимальны», – отмечает Давидюк.

«Батькiвщина»

Родина, скорее всего, будет выдвигать Виталия Нестора, который в последнее время очень сильно активизировался и пытается нарастить свою узнаваемость и популярность.

«Такими шагами он планирует сделать переток от базового электората Юлии Тимошенко в городе к себе яьк кандидата в мэры», – подчеркивает Давидюк.

Также один из инсайдов, что партия «Батькiвщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь» («ОПЗЖ») и партия Кличко с помощью «Слуг народа» и их кураторов из Офиса президента пытаются сделать круговую поруку.

«То есть еще до начала выборов разделить так называемые портфели и попробовать договориться о зоне влияния еще до избирательной кампании», – отвечает Давидюк.

«Оппозиционная платформа – За жизнь»

Скорее всего, кандидатом от этой партии может быть Андрей Пальчевский. Он сейчас ведет очень активную избирательную кампанию с большой медиа активностью и стремлением держать постоянно в напряжении свой электорат, около четверти которого – это электорат «Оппозиционной платформы – За жизнь».

«Однако на самом деле Пальчевский имеет и свою аудиторию, поэтому активно сейчас ищет деньги, финансовые ресурсы, дополнительный медийный ресурс для того, чтобы можно было выдвигаться самому», – подчеркивает Давидюк.

Также рассматривается выдвижение Пальчевского и Смешко как единой партии.

«Эта стратегия лежит в сфере интересов бенефициаров «КиївЛайву», – отмечает Давидюк.

Партия Смешко

Противоречивые активности Дмитрия Гордона призваны активизировать базовый электорат «ОПЗЖ» и пророссийский электорат в Киеве для того, чтобы, как минимум, обыграть Пальчевского.

«Но это может иметь и определенный национальный характер. Мы видели несколько нежно Гордон общается с Офисом президента и возникает впечатление, что все вот эти интервью – это действительно сценарий написан еще в Москве», – подчеркивает Давидюк.

Главная задача таких действий – встроить в украинском медиапулы необходимых для Москвы персонажей.

«Именно поэтому надо читать решение Гордона не как точные таргетинги электоральных шагов, а очень часто как геополитические игры», – отмечает Давидюк.

Похоже, что Смешко вообще не может найти себе место в своей одноименной партии. Вот почему ему пытаются рисовать рейтинги в отдельных социологических компаниях.

«С Нового года с начала финансирования, симпатии выросли с 1% до 6% сразу. Без медийной участия политика, выгодных политических событий или кадровых назначений», – подчеркивает Давидюк.

Смешко не предпринимает никаких медийных активностей, а просто отсиживается на политической пенсии – в ожидании, что сможет еще раз капитализировать свою партию, завести туда людей, отдельно взятых финансовых спонсоров.

«Такими действиями он должен обеспечить себе финансовый парашют и безбедную старость», – отмечает Давидюк.

Однако неконтролируемый и полностью независимый Дмитрий Гордон этому может помешать. Ведь по другую сторону, часть киевских мажоритарщиков готова ворваться к Гордону и Смешко, чтобы взять их франшизу и вести партию на выборы.

«Вообще интересная ситуация, когда второй номер партии, в разы сильнее первого», – подчеркивает Давидюк.

«Слуга наррода»

«Слуга народа» решили проводить праймериз. Идея в общем классная, правильная и достаточно демократична. Президент пытается быть в стороне, но заявляет, что готов поддержать кандидата.

«Возникает вопрос лишь в том, насколько открыто и честно будут проведены эти праймериз», – отмечает Давидюк.

Партия «Слуга народа» по факту имеет лучший рейтинг в столице, но, в то же время, может потерять это лидерство. В частности, если они будут очень долго затягивать с принятием решения, кто же поведет партию на выборы мэра.

«И это может оказаться угрозой, потому что играть в видимость демократии – слишком опасно», – подчеркивает Давидюк.

Понятно, что Тищенко уже не пойдет – неважно сколько бы он в маршрутке не ездил и постеров не выставлял. Ведь, с точки зрения выдвижения, для партии это будет как раз таки имиджевая потеря.

«Большая политическая загадка: Виталий Кличко – пойдет от «Слуга народа» или нет? Для него это может быть сигнал как правопреемство в президентской кампании», – отмечает Давидюк.

Если во Кличко сольют праймериз и выдвинут от «Слуги народа» (якобы из-за демократическую процедуру), это будет говорить лишь об одном.

«Договоренности существуют даже не на мэрскую кампанию, а в разы больше. То есть, будучи красным – Кличко может стать очень мгновенно зеленым», – подчеркивает Давидюк.

В кабинетах и на бумаге выглядит красиво и с точки зрения перераспределения сфер влияния – мирно и по-деловому.

«Вот правда электората объяснить будет чрезвычайно сложно. И это повлияет на доверие к Зеленскому», – подчеркивает Давидюк.

«Еще одной большой кулуарной, инсайдерской загадкой является: пойдет Виктор Ляшко от «СН»?», – отмечает Давидюк.

Потому что сегодня – это больше похоже на политический креатив людей, которые до этого не занимались выборами, но хотят «хайпануты» на позитивном восприятии украинского санитарного врача.

«Однако стоит помнить очень важную вещь – военные генералы во время войны, врачи во время пандемии, спортсмены во время Олимпийских игр всегда имеют мобилизационный рейтинг, который связан с пиком внимания к тому или иному событию, подъемом или страхом», – подчеркивает Давидюк.

Но если пандемия не будет в топе страхов украинский? Ответ в том, что такой положительный рейтинг Ляшко будет размытым.

«Киевляне поставят один вопрос: «А что этот человек сделал именно для столицы?», – отмечает Давидюк.

Например, Киев один из первых по количеству больных коронавирус со всей Украины. Об этом говорил сам министр Степанов, который пытается вытеснять Ляшко из медийного пространства.

«Поэтому «Слуга народа» может вернуться к тем кандидатам с которыми они уже работали. В том числе в Ткаченко, что будет означать ход проверенным путем», – подчеркивает Давидюк.

Не секрет, что для партии важно не терять рейтинг и свои лидерские позиции. Ни один из кандидатов не добавит партии рейтинг, а главная их задача – сохранить его.

Притула

По Притулы можно сказать, что он второй по рейтингу в столице, Поэтому ему будет легко во втором туре конкурировать с Кличко.

Всего в него третий или четвертый рейтинг по доверию в Украине, поэтому его сосредоточенность о выдвижении – вполне понятна и правильна.

«Он понимает свой политический вес, но единственное что нужно выяснить – как ею распоряжаться», – отмечает Давидюк.

Разговоры о хороших стартовые позиции достаточно серьезными, потому что это правда. А подтверждают это социологии – как закрытые, так и публичные.

Новые и Саакашвили

Также не исключаем появления новых кандидатов, в частности социология которую замерял Леонид Черновецкий и через Офис Президента пытался контактировать относительно своего выдвижения.

«Электоральные замеры же показали нереалистичность такого выдвижения и продемонстрировали, что «космический глава Киева» не сможет победить или даже вообще участвовать в гонке на уровне хотя бы с Притулой, Омельченко, Пальчевским или другими, поэтому этот проект – отпадает», – подчеркивает Давидюк.

Місцеві вибори: інсайди та аналітикаПочинаючи з травневих, в країні активізувалася місцева виборча кампанія. Політичні… Geplaatst door Nick Davydiuk op Maandag 25 mei 2020

Сплетни, Саакашвили может пойти при поддержке президента, но без партийного флага «Слуги народа» в Одессе используются уже около двух лет.

«Однако, будучи откровенным, почему Одесса, где он работал губернатором, а не Киев? Именно здесь Саакашвили прожил всю свою украинскую жизнь и вообще учился. Киев намного ближе и роднее городом, и социология здесь точно не хуже», – отмечает Давидюк.

Выдвижение Саакашвили может быть беспартийным – он может идти сам, без всякой политической структуры, и тем самым оттянуть голоса у Виталия Кличко и партии Порошенко, из-за сходства электоральной базы.

«Также не исключаем появление людей с несистемной политики, шоу-бизнеса, спорта, где в последнее время украинский политикум и черпает свои кадры.

Как минимум, эти выборы – будут чрезвычайно интересными», – подытожил Давидюк.