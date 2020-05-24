Когда Зеленский станет Брежневым?

Что общего у Брежнева, Щербицкого, Кучмы, Тимошенко, Коломойского, Пинчука, Лазаренко, Зеленского? Всех этих людей объединяет «днепропетровская» школа.

По данным опроса группы «Рейтинг», украинцы назвали лучшим президентом страны Леонида Кучму, вторым идет шестой президент Украины Владимир Зеленский, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

«Если бы социологи спросили у граждан, кто был лучшим руководителем СССР и советской Украины, то на первых местах оказались бы тоже Леонид и Владимир – Брежнев и Щербицкий. Всех этих людей объединяет непосредственное отношение к Днепропетровщине», – пишет Сетевой Оракул.

Зеленский из Кривого Рога. Брежнев родился в Каменском, значительную часть жизни жил и работал в родном городе, а также в бывшем Днепропетровске, несколько лет возглавлял Днепропетровский обком.

Владимир Щербицкий, руководивший УССР с 1972 по 1989 гг., родился в Верхнеднепровске, также возглавлял Днепропетровский обком и, по некоторым свидетельствам, именно его Брежнев видел своим преемником.

«По другим свидетельствам, высшее руководство КПСС отказывалось отдать бразды правления украинцу, пусть и верному ленинцу. Кучма родился не на Днепропетровщине, но как руководитель и политик прошел становление в Днепре», – отмечает Сетевой Оракул.

В современной украинской политике и в крупном бизнесе много «днепропетровских» – Игорь Коломойський, Геннадий Боголюбов, Виктор Пинчук, Павел Лазаренко, Юлия Тимошенко, Александр Турчинов и так далее.

«Их восхождение к славе и деньгам произошло, конечно же, не потому, что они какие-то особенные, избранные, а, как нам кажется, благодаря одной интересной особенности «днепропетровской школы» – чрезвычайной гибкости, особенно в вопросах идеологии», – подчеркивает Сетевой Оракул.

«Какая гибкость могла быть в СССР? Внимательно присмотритесь к пути Брежнева на должность генсека», – уточняет он.

В документах разного периода он записан то русским, то украинцем, на днях в соцсетях постили фото Брежнева в вышиванке, когда он работал в Казахстане.

«Но время его правления – это не только так называемый «развитой социализм», когда в СССР удалось достичь относительной экономической стабильности, а и репрессии против инакомыслящих, особенно сильно они зацепили родную Брежневу Украину», – отмечает Сетевой Оракул.

То же можно сказать и о Щербицком: с одной стороны, при нем в УССР много издавалось книг и журналов на украинском языке, но книги эти были идеологически «правильными», а авторы идеологически «неправильных» произведений сидели в лагерях.

Щербицкий много сделал для подъема киевского «Динамо» на вершины славы, помогал развитию спорта в республике, то есть патриотизм у него был, но местечковый, а не государственнический.

«Проще говоря – «какая разница, как называется улица, если она осветлена и заасфальтирована». В те времена это действительно работало», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Давайте вспомним Кучму. Его избрали президентом в первый раз на лозунгах возрождения промышленности, особенно в юго-восточных регионах, он обещал государственный статус русскому языку, дружбу с Россией.

«А баллотируясь на второй срок, Кучма уже апеллировал к национальному сознанию избирателя, потому что надо было обыграть коммуниста Петра Симоненко», – отмечает Сетевой Оракул.

Очень показательно действовали «днепропетровские» в 2014 году, когда Кремль разворачивал на нашей территории свою «русскую весну». Игорь Коломойский и тогдашнее его окружение жестко пресекли сепаратизм в регионе, чем сделали большую услугу Украине.

«Но только ли патриотические порывы двигали этими ребятами? Скорее, бизнес-мотивы, потому что проект «Новороссия» грозил разрушить все, нажитое непосильным трудом. Но прошло 5 лет, и что сегодня говорит днепровский олигарх? Он говорит о гражданском конфликте в Украине и о необходимости восстановления отношений с Россией», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Гибкость «днепропетровских» можно увидеть и на примере Юлии Тимошенко, которая за 20 с лишним лет в политике меняла идеологию и политических партнеров множество раз. от союза с Ющенко до «ширки» с Януковичем. От готовности подставить Зеленскому плечо до ухода в оппозицию к оному.

«Как относиться к подобному флюгерству? Известно, что в Украине есть две условные крайности – проукраинская и прозападная Галичина и пророссийский Донбасс. И есть Приднепровье, наиболее активной частью которого остается Днепропетровщина», – отмечает Сетевой Оракул.

Бытует мнение, что жители центральных регионов в своих оценках политической ситуации становятся поочередно то на сторону одной, то другой крайности. Также поступают и политики, воспитывавшиеся в этих регионах.

«То есть они, как хамелеоны, сегодня могут быть националистами, а завтра – умеренными русофилами. Как Брежнев: то украинец, то русский», – подчеркивает Сетевой Оракул.

«Как Зеленский: то в качестве кандидата в президенты обещает пересмотреть закон о государственном языке, то в качестве президента делать это уже отказывается. Надолго ли?», – уточнил он.

Гибкость «днепропетровских» – это не плохо и не хорошо, это просто данность, но учитывать такую особенность этой региональной элиты стоит. Особенно тем политикам, кто хочет предложить обществу какую-то альтернативу Зеленскому.

«Ведь, напомним, Кучма собирался и на третий президентский срок, и не факт, что он бы выборы проиграл. Так что когда сегодня Зеленский намекает на второй, то надо понимать, что это история с продолжением. Был бы рейтинг…», – подытожил Сетевой Оракул.