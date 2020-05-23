Интервью Поклонской и Гиркина – спецоперация Кремля

Поклонская и Стрелков никогда бы не давали интервью Гордону, если бы на это не было санкции от структур, с которыми они сотрудничают.

Известный журналист и публицист Виталий Портников заявил, что бывшая «прокурорша» оккупированного Крыма Наталья Поклонская и террорист Игорь Гиркин никогда бы не давали интервью Дмитрию Гордону, если бы на это не было санкции от определенных структур, с которыми они сотрудничают. Портников расказал об этом в эфире программы «Субботний политклуб» на «Espreso.TV».

По его словам, интервью Дмитрия Гордона с бывшей прокуроршей оккупированного Крыма Натальей Поклонской и террористом Игорем Гиркиним (Стрелков) это только начало переформатирования информационного поля Украины.

«Это только начало истории. Дмитрий Гордон говорит, что он следующим сделает интервью с Виктором Янкукович. Которого он считает жертвой. Не «Небесную сотню», а Януковича – жертвой тех событий, которые произошли на Майдане в 2014 году», – заявил публицист.

«А может и «Небесную сотню» и Януковича теперь можно будет считать жертвами. Этот же вопрос как подать эту информацию. Это обычное переформатирование информационного пространства Украины», – добавил он.

Портников раскрыл роль журналиста Дмитрия Гордана в этом представлении российских спецслужб. Гордон не является ключевой фигурой этой информационной спецоперации.

«И надо сказать, что Дмитрий Гордон не является игроком в этом переформатировании, а является инструментом в этом переформатировании. Он может даже этого не понимать, потому что не каждый человек может понимать какую-то свою роль в определенных событиях», – отметил Портников.

Он добавил, что российские спецслужбы так и задумывались в 1918 году Лениным, Троцким и Дзержинским, чтобы использовать огромное количество людей, которые до конца не будут понимать свою роль в тех или иных процессах.

«Зеленский назвал Гордона нашим специальным агентом, хотя СБУ подчеркнула, что он брал интервью с Гиркиним по своей инициативе. Так, что можем это считать шуткой, а не констатацией факта», – убежден Портников.

«Мы должны понимать одну вещь, ни Поклонская, ни Стрелков никогда бы не давали интервью Гордону, если бы на это не было очевидных предложений от определенных структур, с которыми они сотрудничают с момента своего появления на политической сцене», – резюмировал он.