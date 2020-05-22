Зачем Степанов меняет руководство Минздрава?

После того, как Минздрав возглавил Степанов, вокруг министерства стали творится весьма странные вещи, напоминающие внедрение коррупционных схем в работу.

Пока общее внимание украинцев было приковано к пресс-конференции президента Владимира Зеленского, а так же к российским манипуляциям по вопросу Крыма в Совбезе ООН, – в стране произошли интересные события. В частности, не совсем понятные вещи происходят вокруг министра здравоохранения Максима Степанова, пишет на своей странице в Facebook блогер и журналист Зоя Казанжи.

«Пока мы здесь заняты с вами обсуждением пресс-конференции одной важной персоны, Кабинет министров вчера уволил первого заместителя министра здравоохранения Елена Теряева. Которая была назначена на должность 8 апреля», – пишет блогер.

К тому же следует отметить, что Елена Теряева работала в Одесской ОГА в должности начальницы департамента здравоохранения.

Затем – директором Южного межрегионального департамента НСЗУ. А к тому руководила в коммунальном учреждении «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

Сама Елена Теряева родом из Донбасса.

«Как она оказалась в обойме тогдашнего председателя ОГА Степанова, я не знаю», – отмечает Казанжи.

Но отзывы о Теряевой неплохие.

«По сравнению с Шаталов, от Теряевой нет вреда», – так мне сказал специалист, который хорошо разбирается и в медицинской ситуации, и в медицинских кадрах», – подчеркивает Казанжи.

Шаталова – это и верная и постоянная заместитель Степанова везде, куда бы его не назначали.

Недавно она отметилась утверждением о том, что «высокий показатель проведенных тестов в соседней Польше может не соответствовать действительности, поскольку в статистику включают результаты «измерения температуры», – отмечает Казанжи.

«Но что вы хотите от человека, становилась заместителем Степанова, даже не осознав, куда она попадает?», – уточняет она.

Теперь место первого заместителя министра вакантно. Таким оно будет недолго. Уже один интересный господин заполнил декларацию и готовится занять эту должность.

«Этот господин – Игорь Иващенко. Уполномоченное лицо ООО «Линк-Медитал» с правом подписи. Я писала об этой компании», – подчеркивает Казанжи.

Именно эта компания известна несколькими громкими скандалами, связанными с победами в тендерах на поставку медицинского оборудования и материалов, в том числе для гемодиализа, в разные больницы Украины. Только в прошлом году «Линк-Медитал» подписало договоры с украинскими больницами более чем 13 млрд гривен.

«Нынешний министр Степанов, возглавляя Одесскую ОГА, имел отношения с этим господином Иващенко. «Линк-Медитал» получил эксклюзивное право на поставку расходных материалов для процедур гемодиализа», – отмечает Казанжи.

Ежегодно эта сумма составляет 30 млн гривен. Предусмотренных областной целевой программой «Доступная медицина на 2018-2020 годы», финансируемой из государственного бюджета.

«И получателем этих денег и является частная компания «Линк-Медитал». Потому что принято Степановым в дар оборудования для гемодиализа в Одессе, как оказалось, может работать только на материалах, поставляемых «Линк-Медитал», – подчеркивает Казанжи.

Теперь этот человек, с которым точно у министра Степанова конфликт интересов и коммерческое прошлое, станет его правой рукой.

«Как вы думаете – это новые лица и новые кадры, которые готовы положить жизнь, чтобы денно и нощно работать над реформированием медицины в Украине? Или это что-то другое?», – отмечает Казанжи

«Риторический вопрос, не правда ли?», – уточняет она.

О самом Иващенко вы не найдете никаких упоминаний.

«В открытом доступе есть только его декларация: И там указано, что заработную плату он получал именно в ООО «Линк-Медитал», – подчеркивает Казанжи.

Расходные материалы на гемодиализ – это вообще интересная тема.

«Помните скандал с высокопоставленным СБУ Семочко, который прессовал фирму, не согласилась вносить в стоимость расходных материалов для гемодиализа коррупционную составляющую?», – подчеркивает Казанжи

Тогда фирма обвинила Семочко в смертях 200 человек, не получили вовремя лечение именно из-за блокирования поставок из-за рубежа и нежелание платить стотысячный откаты.

«То есть, тема эта жирная и денежная. На этом рынке и паслось (так назвать это конкурентным бизнесом не поворачивается язык) ООО «Линк-Медитал», – отмечает Казанжи.

«Если вы загугли название ООО, то начитаетесь много интересного по этому поводу. И о переделе рынка между двумя компаниями, и о скандалах, связанных с тендерами, и о руководителях и их причастность к разного рода сомнительных сделок», – уточняет она.

Теперь вот Игорь Иващенко станет вторым человеком по важности в стратегическом в настоящее время министерстве.

«Но это еще не все. В свое время, после смены власти, из Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) ушел директор Олег Петренко», – подчеркивает Казанжи.

Это тот самый Олег Петренко, которому, кстати, предлагали министерский пост.

«К большому сожалению для нас всех, Олег не согласился. Видимо, он знал то, о чем не догадывались мы», – отмечает Казанжи.

Структурна реформа системи охорони здоров'я це, перш за все, сильні автономні інституції, які здатні генерувати ідеї,… Geplaatst door Oleg Petrenko op Woensdag 20 mei 2020

Чтобы вы понимали, НСЗУ – это структура, которая распоряжается всеми средствами на медицинские нужды. А это, на минутку, 72 миллиарда гривен.

«На эту должность был объявлен конкурс. Еще в январе 2019 года. На днях все три претендента, которые вышли в финал, скажем так, были отклонены нынешним главой МОЗ», – подчеркивает Казанжи.

«Они ему не подошли, представляете?», – уточняет она.

Все правильно и полностью в логике Степанова – когда конкурс объявляли, его в министерстве не было. Еще не хватало, чтобы 72 миллиарда наших с вами денег прошли мимо Степанова!

«И что теперь?», – задается вопросом Казанжи.

И далее приводится цитата Степанова:

«Я провел собеседование согласно законодательству с тремя людьми, которые победили в этом конкурсе, подал сегодня протокольное решение об отсутствии победителя конкурса.

Также сегодня принято распоряжение о необходимости назначения на вакантную должность председателя НСЗУ путем заключения контракта о прохождении государственной службы в соответствии с действующим законодательством».

Перевожу вам эту словесную абракадабра: это означает, что управлять этой важны службой теперь будет человек, которого назначат вне процедурами. Скорее всего тот, на кого покажет Степанов.

«Как вам такой «развод котят»?», – отмечает Казанжи.

Наибольшее количество баллов на конкурсе набрала в.и.о. директора НСЗУ Оксана Мовчан.

Второе место заняла заместитель председателя НСЗУ Наталья Рябцева, а третье – директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

Оксана Мовчан написала в Facebook: «Встреча с министром была похожа, скорее, на формальный шаг, который он должен сделать, чтобы перейти к дальнейшему уже сформированного плана».

Ми – державний орган виконавчої влади і будемо дотримуватися закону. Міністр виконав всі дії, щоб формально… Geplaatst door Oksana Movchan op Woensdag 20 mei 2020

«И почему-то я не сомневаюсь, что Степанов и вся эта шарашкина контора воспользуются карантином и вытеснят с ситуации и максимум – и назначения без конкурса, и закупки различного хлама с откатами и завышенным ценам (как уже было с медицинскими защитными костюмами), и пугалками вроде запрета идти в парки», – подчеркивает Казанжи.

Поки ми тут зайняті з вами обговоренням прес-конференції однієї важливої персони, Кабінет міністрів вчора звільнив … Geplaatst door Zoya Kazanzhy op Donderdag 21 mei 2020

«На самом деле, у нас беда. И большинство граждан это просто не осознает», – подытожила она.