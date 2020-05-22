Как ЕС подыгрывает России в вопросе аннексии Крыма

Евросоюз раскритиковал Россию за нарушения прав человека в Крыму, но нарушил свой принцип не садиться за один «стол» с оккупантами.

Россия созвала и провела в Совете Безопасности ООН онлайн-заседание по формуле Аррии касательно ситуации в Крыму и с русским языком в Украине, пишет на страницах «Деловой Столицы» обозреватель издания Владислав Гирман.

«Данный формат предполагает неформальный обмен мнениями, в том числе с привлечением не участников Совбеза, например, активистов и «активистов» (в случае РФ), общественных деятелей и т.д.», – пишет обозреватель.

Видеоконференция, организованная Россией, – это ответ на заседание, созванное по той же формуле, которое 6 марта Украина провела при поддержке Эстонии, Германии, США, Франции, Великобритании и Бельгии.

«В нем также принимали участие представители руководства запрещенного оккупантами в Крыму Меджлиса, в частности Рефат Чубаров. Тогда обсуждалось нарушение россиянами прав человека на полуострове», – отмечает Гирман.

Говорящие головы из Москвы, тогда, брызжа слюной, говорили о «шабаше». А через некоторое время Кремль решил устроить собственный шабаш, раз уж 6 марта не удалось заставить членов СБ выслушать «реальных жителей Крыма» вроде главы подневольного Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эсадуллаха Баирова и руководителя пророссийской «Украинской общины Крыма» Анастасии Гридчиной.

«Подготовка к пропагандистскому ивенту, в котором поучаствовали и Гридчина, и Баиров, и экс-глава российского телеканала «Миллет», «депутат Бахчисарайского горсовета» Эрвин Мусаев и пропагандист с канала «Крым 24» Александр Макаров, конечно же, включала в себя и накачку информационного пространства соответствующими тезисами, которые вложили в уста вышколенных коллаборационистов», – подчеркивает Гирман.

Та же Гридчина в комментарии «ТАСС» пугала всех своим докладом «об ущемлении прав русскоговорящего населения на Украине».

«Между прочим, на следующий день после того, как украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции назвал вопрос языка в Украине «искусственным», – отмечает Гирман.

Реакция Украины и партнеров

Украинская сторона, как уведомила накануне в эфире «Крым.Реалии» спикер МИД Украины Екатерина Зеленко, в этом пропагандистском фарсе участвовать отказалась.

«Россия пытается рассказать якобы правду об объективном положении дел на территории полуострова Крым, но, несмотря на утверждения российской стороны, продолжает блокировать доступ международных мониторинговых миссий, в том числе управления Верховного комиссара ООН по правам человека», – напомнила Зеленко.

Представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николаенко, в свою очередь, окрестил видеоконференцию «формой без содержания».

«Дипломат также спрогнозировал макание России в принципы международного права, которые она нарушает, вместо успешного создания ею «альтернативной реальности», – подчеркивает Гирман.

Дуже коротко. 1. Відео-конференція із т.зв. «жителями» Криму, яку планує провести російська делегація 21-го травня –… Geplaatst door Oleg Nikolenko op Dinsdag 19 mei 2020

И действительно, еще перед мероприятием западные партнеры Украины, США и ЕС, выступили с жесткими заявлениями в адрес России и по случаю «крымского заседания».

«Так, представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор 21 мая напомнил, в частности, о четвертой Женевской конвенции, которую Москва нарушает, призывая в свои вооруженные силы жителей оккупированного Крыма», – отмечает Гирман.

Упомянул американский дипломат и фиктивный референдум, которым РФ маскировала военную оккупацию полуострова, и подчеркнул, что Штаты аннексию Крыма никогда не признают.

«Аналогичное заявление о непризнании аннексии Крыма опубликовал 21 мая и Европейский союз, назвав созванное заседание по формуле Арриии «тщетной попыткой легитимировать незаконную аннексию», – подчеркивает Гирман.

В Брюсселе предметно перечислили ряд международных и двусторонних соглашений, о которые Россия вытерла ноги: Хельсинкский Заключительный акт, Парижскую хартию, Учредительный договор СНГ, Будапештский меморандум, двусторонний Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве и Азовский договор.

«Столь же проукраинской и критичной в отношении Москвы была позиция европейцев и во время самой видеоконференции», – отмечает Гирман.

Постоянный представитель ЕС Олоф Скуг припомнил России незаконное строительство моста в Крым и блокирование Керченского пролива.

Его коллега из Бельгии Марк Пэкстен потребовал от России выполнять резолюции ООН.

«То, что мы слышали на заседании 6 марта и что мы слышим сегодня, – это большая разница. Бельгия считает Крым и Севастополь незаконно аннексированными. Мы призываем Россию соблюдать международное право. Мы обеспокоены преследованием журналистов и правозащитников. Мы призываем Россию освободить всех политических заключенных», – подчеркнул Пэкстен.

Представитель Франции Николя де Ривьер, заверив, что его страна никогда не признает аннексию украинского полуострова.

«Однако, в то же время, порадовался, что болванчики Кремля поделились своими «впечатлениями» и сразу же «прикрылся» заседанием 6 марта: «…но я был поражен докладом 6 марта, когда представитель Верховного комиссара ООН рассказала о нарушениях прав человека: пытки, похищения, незаконные задержания», – подчеркивает Гирман.

Окно Овертона в Европу

«Что мы имеем по факту?», – уточняет Гирман.

С одной стороны, США и Евросоюз с предельно четкими формулировками поддержали Украину и раскритиковали Россию.

«С другой стороны, имеется одно внушительное «но». Оно касается, собственно, участия европейских дипломатов в этом откровенно пропагандистском шоу Кремля», – подчеркивает Гирман.

Заметим, Болгария, Финляндия, Нидерланды, Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония сразу заявили, что, как и Украина, встречу проигнорируют, Франция и Брюссель (и как столица ЕС, и как столица Бельгии) решили поработать массовкой для Москвы.

«Тем самым, как указывало перед конференцией «Радио Свобода», нарушили собственные же принципы относительно РФ», – отмечает Гирман.

Издание напомнило, что в ответ на оккупацию Крыма Евросоюз разработал достаточно жесткие принципы – дипломаты блока и стран-членов не должны участвовать в каком-либо мероприятии, «целью которого является признание статуса Крыма и Севастополя и законности аннексии».

«Вчерашнее мероприятие, пусть и неформальное, подпадает под это описание. И европейские дипломаты – тот же Ривьер – «были рады послушать «жителей Крыма»», среди которых оказался и представитель оккупационной власти», – подчеркивает Гирман.

В Москве не могли не понимать, что во время конференции представители ЕС будут распекать ее посла Василия Небензю за преступления России и нарушение международных соглашений.

«Но с упорством добивались ее проведения, поскольку участие даже нескольких европейских дипломатов, а тем более представителя одного из лидеров блока – Франции (президент которой, как известно, в последнее время неровно дышит к Кремлю) и было главной целью организации этого циркового представления», – отмечает Гирман.

Кремль через все доступные ему информационные площадки получил возможность заявлять о том, что мероприятие состоялось и что мир из «первых уст» узнал о, якобы, реальном положении дел не только в оккупированном Крыму, но и в Украине.

«Вчерашнее лицедейство напомнило историю британского журналиста Гарета Джонса, который писал для «The Western Mail», «The Times» и «Manchester Guardian». Он был первым среди западных журналистов, кто под своим именем рассказал о Голодоморе в Украине – о том, что видел собственными глазами, когда, вопреки запрету Советов, приехал в Украину и посетил десятки голодающих сел», – подчеркивает Гирман.

Тогда, в 30-х годах, Москва смогла заставить корреспондентов иностранных СМИ пойти против коллеги из Великобритании, а возглавил кампании по травле Джонса глава московского бюро The New York Times Уолтер Дюранти, получивший Пулитцеровскую премию за свои репортажи об СССР.

«Сегодня мы наблюдаем тождественное расшатывание окон Овертона – в угоду Москве или из собственных соображений – рядом европейских дипломатов», – отмечает Гирман.

Контекст очевиден: Россия нарушает права человека в Крыму – и международное право, оккупируя Крым, аннексия – это плохо, но давайте все же послушаем «другую сторону». И плевать, что спикеры ангажированы, и что «доклады» – мистификация и ложь.

«Так что, пусть звучавшая вчера в ООН риторика была проукраинской, Москва получила необходимый ей информационный выхлоп. Следовательно, формулу Аррии Кремль задействует еще не раз, и, вероятно, не раз и представители ЕС поучаствуют в его играх», – подытожил Гирман.