Влияние Кремля на отношения Болгарии и Украины

Реакция парламента Болгарии на раздел Болградского района Одесской области имеет все признаки влияния «третьей стороны». И за этим может стоять Кремль.

Игра на национальных интересах и чувствах всегда была излюбленным маневром Российской Федерации в достижении гибридных целей. Манипулируя чувствами национального достоинства и прибегая к популистской риторике, марионетки России в целом ряде европейских стран смогли достичь значительных успехов на своем пути к властным верхам, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Например, как нынешнее пророссийское правительство в Венгрии или в Италии, где в парламент внесли бесхребетную партию «Лига севера» на носилках устланных российскими нефтегазовыми инвестициями», – пишет военно-политический обозреватель.

Где-то решающий фактор играет спонсорство, а где-то умелое манипулирование.

«И нынешнюю ситуацию с принятием парламентом Болгарии декларации об административно-территориальной реформе в Украине и защите прав и целостности болгарской общины, в которой болгарские парламентарии осудили разделение Болградского района Одесской области, я иначе как к элементу манипуляции, с российскими корнями, отнести не могу», – отмечает Коваленко.

Например, в заявлении болгарского парламента говорится о необходимости срочно организовать межправительственное совещание с целью защиты прав и соблюдения административного единства болгарского меньшинства в Украине. В частности, упоминаются соглашения обеспечивающие право на образование на болгарском языке и прочие.

«Разумеется, реакцией украинской стороны стало заявление МИД Украины о том, что: «Защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств нашего государства, в т.ч. и болгарского, является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти Украины и осуществляется в строгом соответствии с Рамочной конвенцией Совета Европы о защите национальных меньшинств (1995 год)», – подчеркивает Коваленко.

«Хотя, как по мне, даже и этого ответа слишком много, ведь, по сути, какое имеет право Болгария вмешиваться во внутренние дела суверенного государства Украина?», – добавил Коваленко.

Но все же, отталкиваемся от того, что имеем на сегодняшний день.

«Самое интересное, в контексте нынешней «защиты» прав болгарской общины на территории Украины, почему-то из виду совсем выпадает местный благодетель, Антон Киссе, не только являющийся катализатором деструктивных явлений в Одесской области, но и стоявший у истоков «Бессарабской народной республики», – отмечает Коваленко.

Изнутри самой же Болгарии бурлят политические баталии, не смотря на достаточно уверенную победу партии-власти на минувших выборах. Лишние политические балы никогда не бывают лишними, а ничего проще их набора путем популистских действий быть не может.

«И в данном контексте, Антон Киссе пользующийся репутацией не просто политика представляющего соотечественников где-то на периферии компактного проживания за пределами Республики Болгария, а вхожий в высокие кабинеты Софии, и стал тем элементом, который предложил популистский пиар на защите прав соотечественников», – подчеркивает Коваленко.

Хотя, в данном случае, вопрос ОТГ ни для кого кроме самого Киссе в области, не стоит костью в горле, а спорные вопросы возникают лишь относительно расстояний от населенных пунктов к центру.

«И никаких ущемлений прав! Но, в Софии ведь слушают не жителей районов и даже не представителей Посольства Болгарии, как бы это парадоксально не звучало, а лиц, представляющих собой пятую колонну», – отмечает Коваленко.

Но не только действия пятой колонны внутри Украины, и политические бега в самой Болгарии стали причиной финта, с полным успехом который может перерасти в охлаждение отношений между двух стран.

«Дело в том, что начиная с 2019 года Государственное агентство национальной безопасности Болгарии, развернуло настоящую охоту на агентов российских спецслужб на территории страны, а так же на их пособников», – подчеркивает Коваленко.

Вспомнить только: задержание в рамках дела о шпионаже председателя болгарского движения «Русофилы» Николая Малинова и его секретаря Юрия Борисова, 10-летний запрет на въезд в Болгарию российскому миллиардеру-пропагандисту Константину Малофееву и генералу КГБ в отставке Леониду Решетникову.

«И это только верхушка айсберга той работы, что проделывают болгарские спецслужбы по выявлению российской агентуры в стране», – отмечает Коваленко.

Разумеется, саму агентуру тот факт, что болгарские СМИ, раз за разом напоминают о том, кто настоящий враг Болгарии и кто ведет игру против нее, изрядно раздражает. А потому, смещение акцентов на Украину, с «ущемлением прав» этнических болгар в Одесской области, это такая, до тошноты, знакомая нам по Закарпатью гибридная карта.

«Но вот насколько осознают в парламенте Болгарии, что они сейчас целиком и полностью ведомы кремлевскими нарративами и пособниками страны-агрессора?», – подчеркивает Коваленко.

«Насколько осознанно они идут на охлаждение отношений с соседней страной, опираясь на мнение человека, которого иначе как агентом влияния и назвать нельзя? Вопросы актуальны как никогда, но вот будут ли получены своевременно ответы и, не будет ли поздно?», – добавил он.

Можно подчеркнуть, что Болгарии следует уделить пристальное внимание тем персонам, которые стоят за разжиганием конфликта с Украиной вокруг болгарской общины в Болградском районе Одесской области.

«И все же, дабы не было поздно, возможно политикуму Болгарии следует уделить немного своего драгоценного внимания не одной эпатажной персоне, в лице Антона Киссе, а все-таки своим братьям, проживающим в Украине?», – отмечает Коваленко.

Ситуация складывается весьма серьезная и грозит весьма печальными последствиями для двух стран.

«Ведь не зря головы общин Болградского района Одесской области делают публичное заявление о недопущении вмешательства парламента Болгарии во внутренние дела Украины…», – отмечает Коваленко

«Или все-таки мнение одного человека превалирует над мнением десятков, сотен тысяч? Ну, тогда это уже не Республика, а какая-нибудь Джамахирия», – подытожил он.