Зеленский собирается стать «украинским Путиным»

Украинцы увидели, как на самом деле работает Зеленский. Отметим, что встреча с журналистами была лишена московского лоска, но стала подобием путинской.

Президент Украины Владимир Зеленский встретил журналистов, не своей настоящей искренностью, а только претензией на нее. В целом стали заметны диктаторские замашки, подражающего нацлидеру России Владимиру Путину, украинского гаранта, пишет на своей странице в Facebook бывший политузник Кремля, украинский кинорежиссер Олег Сенцов.

«Все пять лет заключения в России я смотрел пресс-конференции Путина. Это был хорошо срежиссированный театр пафоса и лжи, где единственным интересным персонажем был Цимбалюк, который из года в год спрашивал у главного актера, когда освободят украинских пленных», – пишет кинорежиссер.

Вчера, во время пресс-конференции Зеленского Сенцов имел возможность увидеть так сказать «местную постановку». Конечно, она очень отличалась от «московского куска лакированного дерьма», была более демократичной и с претензией на искренность.

«Именно так, не настоящей искренностью, а только претензией на нее Владимир Зеленский встретил журналистов», – отмечает Сенцов.

Многие неудобные представители СМИ не были аккредитованы, но большинство неудобных вопросов были все же заданы.

«Я не буду сейчас цитировать все эти ответы, кто-то видел трансляцию, кто-то уже узнал основное из новостей, но меня они не удовлетворили», – подчеркивает Сенцов.

Это все напоминало какое-то петляние, которое потом переходило в споры с журналистами, и к сожалению, уровень этого общения снижал сам президент.

Всі п’ять років ув’язнання у Росії я дивився прес-конференції Путіна. Це був добре срежисований театр пафосу та брехні,… Geplaatst door Oleg Sentsov op Woensdag 20 mei 2020

По итогам: ни сути, ни уважения, ни признания ошибок.

«Зато мы увидели, как на самом деле работает руководство нашей страны: прессекретарь указывает, что делать гаранту, а тот в сложной ситуации просит Ермака кому-нибудь позвонить», – отмечает Сенцов.

Представляю, что у них там происходит, если нет камер и свидетелей.

«Можно и в дальнейшем со всего этого стебаться, но нам предлагают этот перфоманс на следующие четыре и, как сегодня неожиданно выяснилось, еще +5 бонусных лет», – подытожил Сенцов.