Популизм Зеленскоко: доверие в обмен на Украину

Последняя пресс-конференция Зеленского наглядно показала весь популизм новой власти. Президента интересует общественное доверие, но не судьба Украины.

Весь «сухой остаток» пресс-конференции Владимира Зеленского, посвященной первой годовщине его инаугурации – декларация его готовности баллотироваться на второй срок, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Таким образом, «обнулилось» еще одно обещание Зеленского, данное им во время предвыборной кампании. Тогда Зеленский уверял соотечественников, что не заинтересован во власти и идет на один срок», – пишет публицист.

Но уже в этот момент было ясно, что бывшему телевизионному комику понравится пребывание в офисе главы государства и он не сможет так быстро от этого отказаться.

Потому что Зеленский воспринимает свою президентскую деятельность как продолжение телевизионного сериала – рейтинги, софиты, всенародная популярность и никакой ответственности.

«Ответственность – она на других. Именно поэтому Зеленский не обещает согражданам кадровой стабильности», – отмечает Портников.

Потому что если он собирается баллотироваться вновь, ему необходимо постоянно, по лукашенковскому примеру «перетрахивать» украинское правительство, проводить досрочные парламентские выборы, менять руководителей Генеральной прокуратуры и прочих силовых структур.

Потому что именно эти люди будут виновны в том, что у Зеленского ничего не выходит.

«А еще – «кадровый голод», которым теперь объясняется хроническая неспособность главы государства к подбору профессиональных кадров», – подчеркивает Портников.

«А еще – медиа, которые не могут оценить намерения честного человека, который болеет за страну. А еще…», – добавляет он.

Это – классическое поведение популиста, который благодаря счастливому для себя совпадению обстоятельств, олигархической солидарности и общественной деградации оказывается во главе страны.

«При таком подходе к управлению – если еще и учитывать, что сторонники Владимира Зеленского действительно относятся к нему как к «своему парню», которому все мешают осуществить перемены, о содержании которых не знают ни сам Зеленский, ни его избиратели – можно сохранить высокий рейтинг. Можно сохранить доверие», – подчеркнул Портников.

«А вот страну можно потерять», – подытожил он.