Предстоящий год станет решающим для Украины

Сторонники президента, как и следовало ожидать, говорят о его достижениях, популярности, «перезагрузке» (практически перманентной) власти, новых законах и освобождении пленных. Противники – о неумении руководить страной, падении экономики, засилье олигархов, коррупции и кумовстве, заискивании перед Путиным, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Все это не имеет никакого значения по одной простой причине: важно не то, что уже произошло. Важен следующий год пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. Он и продемонстрирует, каковы перспективы Владимира Зеленского и Украины как таковой», – пишет публицист.

Нужно понимать, что это будет год перманентных катастроф и испытаний. Экономика будет падать – у нас и во всем мире.

«Мир будет с трудом приходить в себя после эпидемии и карантина – и готовиться к возможности нового, куда более жесткого карантина спустя несколько месяцев (при этом никто не знает, будет ли необходимость, но ожидание станет дополнительным стрессом для экономики)», – отмечает Портников.

Пустой украинский холодильник окончательно победит подлый олигархический телевизор. Президент из «своего парня» превратится в героя анекдотов и раздраженных комментариев. Но что из этого?

«Нужно понимать, что дело вообще не в Зеленском. Мы находимся внутри чудовищного эксперимента, когда главой государства избран телевизионный персонаж, случайный и далекий от государственных задач человек», – подчеркивает Портников.

При этом большинство избирателей и спустя год готовы это повторить. И из этого нельзя не сделать выводы.

«Майдан 2013-2014 годов и последующее сопротивление российской агрессии зафиксировали появление в стране политической нации, которая стремится к построению цивилизованного европейского и – что самое важное – Украинского государства», – отмечает Портников.

Выборы 2019 года зафиксировали, что эта нация не составляет большинство населения в собственной стране, что большинство населения не только не заинтересовано в построении какого-бы то ни было государства, но пребывает в состоянии политической незрелости и общественной деградации.

«Эти две тенденции прямо противоположны друг другу, если бы интерес к территории Украины не проявлялся бы в соседней России, правители которой воспринимают эту территорию в качестве своих исконных земель», – подчеркивает Портников.

При этом нарастание кризисных тенденций в самой России, как это уже не раз бывало в истории, может форсировать попытки присоединения этих земель и создания новой империи на территориях России, Украины и Беларуси.

«При этом ясно, что успех будет на стороне тех, кто знает, чего он хочет. А Путин и его соотечественники знают, чего они хотят – «возвращения Украины». Точно также, как и украинские патриоты знают, чего они хотят – сохранения и развития Украины», – подчеркивает Портников.

«Чего хочет Владимир Зеленский, чего хотят его сторонники, не знает никто», – уточняет он.

Именно поэтому следующий год станет если не ответом, то подготовкой ответа на самый главный вопрос нашей с вами жизни – устоит ли Украинское государство на территории бывшей УССР или ему придется сосредоточиться на куда меньшей территории, а оставшаяся часть Украины либо станет территорией России, либо превратится в протекторат Кремля.

«Это и будет реальный итог начавшегося в 2019 году страшного эксперимента», – подытожил Портников.