Зеленский – это экзамен на зрелость Украины

Результаты последних социологических исследований показали, что рейтинг президента Зеленского почти не изменился за прошедший год. Это тревожная тенденция.

Вопреки ожиданиям рейтинг президента Владимира Зеленского не рухнул. Сейчас в первом туре за него готовы проголосовать 42% избирателей, в то время как год назад таких было лишь 30 с небольшим. Вопреки карантину, кризису и критике, пишет в своем Telegram-канале «Kazarin» журналист и публицист Павел Казарин.

«Привычная нам часть фейсбука оказалась страшно далека от народа. И вся эта ситуация ставит перед нами два вопроса. Первый: кто теперь говорит в стране от лица нации», – пишет публицист.

Вопрос совершенно непраздный. Он напрямую касается самых разных ожиданий, которые есть в лагере оппонентов Зеленского. Например, ожиданий третьего Майдана.

«Любое восстание – это всегда оспаривание легитимности. Схватка за право выступать от лица народа. Революционеры могут быть в численном меньшинстве, но если их публичная легитимность выше, чем легитимность власти – это дает им шанс», – подчеркивает Казарин.

Власть должна утратить поддержку. Потерять доверие. Лишиться рейтинга. Только тогда она теряет право на применение силы и начинает напоминать узурпатора.

«Главная проблема любых ожиданий, связанных с третьим майданом, состоит именно в том, что Зеленскому доверяют 57%, а не доверяют – лишь 37%. Его публичный рейтинг превратит любое восстание в путч, а любых революционеров – в мятежников», – отмечает Казарин.

Те, кто ждет добровольной отставки Зеленского, споткнутся о те же цифры. Если Зеленский лишится должности – то, с таким уровнем поддержки и доверия, уже на следующий день он станет «украинским кеннеди».

«Эдаким Диоклетианом, который предпочел выращивать капусту вместо того, чтобы править Римом», – подчеркивает Казарин.

Оппонентам Зеленского как раз впору желать максимально долгого правления шестого президента. Чтобы груз ошибок снижал его рейтинг, общество разочаровывалось в собственном выборе, а страна – делала выводы из иллюзий образца 2019-го. В противном случае социология доверия к нему будет отлита в бронзе, топонимике и коллективной памяти.

«Второй вопрос не менее важен. Какая она – нация?», – уточняет Казарин.

«Мы привыкли считать, что Украина состоит из проукраинского лагеря, из пророссийской оппозиции и инертного большинства. За сердца последних шло сражение во время любой избирательной кампании», – добавил он.

Побеждал тот, кому удавалось убедить массы положить электоральные гирьки на свою чашу весов. Когда с этой задачей справлялся проукраинский лагерь – побеждал Виктор Ющенко.

«Когда большинство связывало надежды на лучшую жизнь с пророссийским вектором – триумфатором становился Виктор Янукович», – подчеркивает Казарин.

Эти качели за последние тридцать лет стали привычным элементом реальности. Всякий раз президентские выборы становился референдумом о будущем. Регулярно во втором туре состязались восток и запад. Все изменилось в прошлом году.

«Владимир Зеленский стал президентом третьего лагеря. Того самого украинского большинства, которое ранее субъектности не имело. Шестой президент страны апеллировал не к полюсам, а к середине. Инертной, молчаливой и, в значительной степени, деидеологизированной», – подчеркивает Казарин.

Уже не обыватель примыкал к полюсам, а наоборот – выходцы из идейных полюсов примыкали к большинству. А потому в окружении президента есть представители как лагеря майдана, так и выходцы из лагеря антимайдана.

«Все они решили, что смогут навязать шестому президенту страны свою собственную повестку. А заодно – понятийный аппарат, программу действий и картинку реальности», – отмечает Казарин.

Впрочем, стартовые позиции тут явно неравны. Потому что пророссийский сценарий вовсе не сводится к тому, чтобы президент говорил на языке антимайдана. Кремль и его украинских союзников вполне устроит максимальное ослабление Украины.

«Например, хаос, кризис управления, снос институтов, нарушение обязательств перед донорами», – подчеркивает Казарин.

В условиях, когда во главе страны находится дилетант – продавать ему простые решения всегда легче, чем сложные. Если, вдобавок, дилетант оглядывается на рейтинг – то это лишь упрощает задачу.

«В этом смысле проукраинский лагерь и пророссийский сочетаются между собой как строительная бригада и диверсионный отряд. Ломать не строить – а потому первым будет всегда сложнее, чем вторым», – отмечает Казарин.

Украина могла думать, что свой главный экзамен она сдала в 1991 году. Затем – что это случилось в 2014-м.

«Но, судя по всему, каденция Владимира Зеленского станет очередной пересдачей на аттестат зрелости», – подытожил Казарин.