Дмитрий Гордон и Игорь Гиркин во время интервью.

Почему нельзя брать интервью у террориста Гиркина?

Государство обязано предоставить исчерпывающее разъяснение по поводу интервью Гиркина Гордону, чтобы никаких вопросов не осталось.

Главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов взял комментарии Гюндуза Мамедова, заместителя генпрокурора, курирующего расследование по Боингу МН-17 и Игоря Смешко – экс-главы СБУ, и экс-кандидата в президенты, штаб которого возглавлял Дмитрий Гордон на выборах, пишет на своей странице в Facebook сам главред «Цензор.НЕТ».

«Интервью с российским террористом Игорем Гиркиным, который является официально подозреваемым в убийстве 298 человек на борту «Боинга» МН-17, который неоднократно заявлял, что именно он развязал войну на Донбассе и отдал приказ убивать, который по своей сути один из самых кровавых палачей и преступников нашего времени, вышло в записи, но никаких анонсов и разъяснения причин публикации этого интервью Гордон предварительно не сделал», – пишет главред.

Дмитрий Гордон после интервью сделал заявление, что интервью было подготовлено по согласованию с СБУ и Генпрокуратурой. Замгенпрокурора Мамедов сразу после интервью заявил, что материалы Гордона с Поклонской и Гиркиным могут быть использованы в уголовном производстве.

«Я обратился с вопросом о достоверности сведений Гордона к заместителю генпрокурора Мамедову, знал ли Мамедов заранее о публикации интервью с Гиркиным, согласованы ли были вопросы, сделано это все для суда по Боингу в Гааге или это самодеятельность Гордона и стремление к хайпу на одной из самых больных тем?», – отмечает Бутусов.

Вот что ответил Мамедов на запрос Бутусова:

«Каждый выполняет свою работу. Журналист берет интервью, а я, как прокурор, отвечающий за расследование военных преступлений, анализирую сказанное и исследую факты.

Поэтому в данном случае, могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолёта MH17. Международная следственная группа, в которой я представляю интересы Украины, в настоящее время занимается сбором доказательств.

Следствие нередко использует открытые материалы, которые впоследствии служат аргументами в суде.

Например, могу привести пресс-конференции четвертого президента Украины, материалы которой использовали как обоснование того, что он знал о судебном процессе, где он обвиняемый.

Журналистов, участвовавших в такой конференции, никто же не хейтил, они помогли, тем самым, работе следствия».

Фактически Мамедов сделал заявление о поддержке Гордона и высказал ему благодарность. Правовую ответственность Генпрокуратура взяла на себя.

«По неофициальным данным, украинские прокуроры действительно собираются использовать для расследования интервью Гордона с Гиркиным. Заявлять официально не собираются, чтобы не создавать проблем в суде», – подчеркивает Бутусов.

В январе 2019-го главный военный прокурор Анатолий Матиос организовал законное вручение Гиркину повестки на допрос в Москве, разумеется, Гиркин не явился. Теперь следствие по «Боингу» курирует замгенпрокурора Мамедов, он и определяет тактику расследования.

«Но насколько обоснованным было это решение? Теперь это могут проверить люди с доступом к материалам следствия, включая народных депутатов», – отмечает Бутусов.

Но ответственность за интервью с одним из самых кровавых террористов, которого прокуратуры Нидерландов и Украины официально подозревает в массовых убийствах, в том числе детей, в развязывании войны, есть не только правовая, но и политическая.

«Поэтому я взял об этом комментарий и у Игоря Смешко – экс-главы военной разведки и Службы безопасности Украины, начальником штаба которого был Дмитрий Гордон на президентских выборах», – подчеркивает Бутусов.

Вот что рассказал Игорь Смешко, комментируя Юрию Бутусову интервью взятые Дмитрием Гордоном у российского террориста Игоря Гиркина и крымской экс-«прокурорши» Натальи Поклонской:

«Для начала это интервью нужно посмотреть до конца. Пока еще смотрю, остановил сейчас на 20 минуте… откровенно говоря, впечатление тяжелое.

Единственное, что могу сказать сейчас это то, что, насколько мне известно, Дмитрия Гордона попросили о серии интервью с людьми, представляющими интерес для международного правосудия в связи с аннексией Крыма, трагедией со сбитым самолетом рейса МН17 и войной на Донбассе. Это нормальная международная практика.

Для международного суда в Гааге, например, любое интервью – это юридические факты и доказательства. И не всякий журналист мог бы это сделать.

Кроме того, это плюс и для наших компетентных органов, если бы они сумели организовать подобные интервью и помочь этому. Правда, не понимаю, почему об этом не было сказано до начала трансляции.

Пока из того, что увидел, смотреть очень тяжело. Враг серьёзный и мотивированный.

Для международного следствия – это, конечно, подарок. Для нашей массовой аудитории, без предварительного объяснения и редактирования, не уверен».

А теперь о том, как относятся к интервью с террористами в странах, где эта проблема так же остра как в Украине.

Согласно закону Израиля о борьбе с террором, принятом в 2016-м году, любое сотрудничество с террористами, любое сообщение, которое может быть истолковано как одобрение террористов в интернете, является уголовным преступлением.

«Минимальное наказание – три года тюрьмы», – отмечает Бутусов.

В Турции ряд журналистов, опубликовавших материалы о курдских террористах, приговорены к тюремному заключению.

Несмотря на неограниченную свободу слова в США, власти запретили публикацию интервью с террористами – и журналисты этот запрет соблюдают.

«Что должно быть сделано в данном случае прямо завтра, чтобы эта ситуация вошла в правовое русло, если, конечно, государство собирается оказать поддержку Дмитрию Гордону, с моей точки зрения?», – подчеркивает Бутусов

1. Служба безопасности должна изучить материалы и вынести определение – есть основания для открытия уголовного дела по пособничеству терроризму, или это было согласовано?

2. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова должна сделать заявление об оценке данной ситуации.

3. Эти интервью должны быть удалены самим Дмитрием Гордоном из открытого доступа, поскольку информация получена, приобщена к материалам уголовного дела и необходимости сохранять ее онлайн нет.

«Продолжение ротации интервью Поклонской и Гиркина – это поддержка терроризма, и это недопустимо», – отмечает Бутусов.

4. Комитеты Верховной Рады по свободе слова и по вопросам правоохранительной деятельности должны рассмотреть ситуацию на своих заседаниях, дать правовую оценку и подготовить новую редакцию закона о борьбе с терроризмом, который бы был основан на современных образцах, таких как в Израиле, и давал бы исчерпывающие трактовки такого рода ситуаций, чтобы общество увидело намерение государства урегулировать проблему законным путем.

«С моей точки зрения – любые действия граждан Украины в интересах правоохранительных органов, которые вызывают конфликт с законом, должны быть оформлены в письменном виде, а ответственность должностных лиц, принявших на себя такую ответственность, должна быть удостоверена в рамках прокурорском надзора», – подчеркивает Бутусов.

Если бы такого рода заявление было сделано перед публикацией интервью, вопросов бы не было. Государство обязано предоставить исчерпывающее разъяснение по данному поводу, чтобы никаких вопросов не осталось.

«И скажу лично от себя. Я бы не пошел на интервью с Гиркиным. Улыбаться не смог бы. И оправдать себя не смог бы. Разговор с таким страшным убийцей может быть разве что перед тем, как нажать на спуск», – отмечает Бутусов.

Прошло время, но интервью по-прежнему на сайте. Это означает, что интервью Дмитрия Гордона с российским террористом, который признался в убийстве трех граждан Украины, и который не признался, но обвиняется в убийстве 298 человек на борту «Боинга» МН-17 – является пропагандой терроризма.

«Как бы это не называли теперь, и как бы не объясняли, это конкретное юридическое определение, связанное с публикацией террориста, который находится в розыске в Украине и в цивилизованном мире», – подчеркивает Бутусов.

За такую пропаганду в Израиле Дмитрий Гордон согласно закону 2016-го года мог бы быть привлечен к уголовной ответственности.

«И если бы вместо каждой улыбки в интервью были вмонтированы кадры жертв Гиркина, тогда бы это было очевидно. Но это не разоблачение», – отмечает Бутусов.

Если это операция спецслужб и прокуратуры Украины, надо быть последовательным – и немедленно удалить это видео, поскольку следствие уже получило видео, и это уже может быть приобщено к материалам дела.

«Я сегодня утром общался с руководством наших правоохранительных органов – все они так же считают это информационной провокацией и не согласны с публикацией», – подчеркивает Бутусов.

К сожалению, реакция правоохранительных органов у нас не быстрая, все боятся публичных последствий. То, что продолжение ротации роликов с Гиркиным и Поклонской пропагандирует терроризм, подтвердил мне и сам Гюндуз Мамедов.

Каждый час, который Дмитрий Гордон сохраняет у себя на канале интервью Гиркина и Поклонской – каждый час он поддерживает террористов и оккупацию Крыма.

«Для гражданина Украины, который уважает себя и свою Родину это недопустимо, никаких оправданий быть не может», – подытожил Бутусов.