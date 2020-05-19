Портников: Нужны настоящие переговоры по Донбассу

В вопросе деоккупации Донбасса необходимы настоящие переговоры с Россией, а не популистская имитация в угоду Зеленскому и Ермаку под смешки Путина и Козака.

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что к работе в Трехсторонней контактной группе планируется привлечь представителей Донецкой и Луганской областей «от украинской стороны» – но при этом они должны иметь «как юридическую, так и общественную легитимность среди жителей неподконтрольных и подконтрольных территорий». При этом вице-премьер уверен, что такую легитимность легко «замерить», пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Тем не менее, то, что происходит в Минске – это не переговоры Украины с Украиной. Это переговоры Украины с Россией. Это переговоры агрессора с жертвой при посредничестве ОБСЕ», – пишет публицист.

«Как эти переговоры выглядели до вчерашнего дня? Очень просто», – уточняет он.

Представители президента Украины, которые не имели официального государственного статуса, вели переговоры с представителями президента России, которые не имели официального государственного статуса. При этом фактически в составе российской делегации находились представители марионеточных администраций.

«Не потому, что они имеют общественную легитимность. А потому, что они осуществляют реальную власть на оккупированных территориях», – отмечает Портников.

Именно для того, чтобы не возникло даже и мысли о возможном признании Украиной «народных республик», с нашей стороны на переговорах не присутствовали официальные чиновники.

«Но все стало меняться после решения главы офиса президента Андрея Ермака подписать вместе с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком предложение о формировании пресловутого консультативного совета вместе – внимание! – с представителями «отдельных районов Донецкой и Луганской областей», то есть представителями марионеточной власти», – отмечает Портников.

И, несмотря на то, что эту авантюру не удалось осуществить благодаря сопротивлению украинского общества, Германии и Франции, ситуация продолжила развиваться в заданном направлении.

«Теперь речь идет уже о расширении украинской делегации – вице-премьер, министры, депутаты, представители переселенцев… Возникает только вопрос – а зачем? Ради имитации деятельности? Ради того, чтобы Андрей Ермак продемонстрировал Владимиру Зеленскому свою эффективность переговорщика?», – подчеркивает Портников.

«Ради созданию для президента Владимира Зеленского возможности рассказать, как он добивается мира на Донбассе? Ради умножения этого отвратительного обмана? Ермак – обманывает Зеленского. Зеленский – обманывает украинцев. А в Кремле ухохатываются», – уточняет он.

Потому что на самом деле украинская сторона должна настаивать не на увеличении своей делегации в Минске до невообразимых размеров. Она должна настаивать на…уменьшении российской делегации.

«На том, чтобы за столом переговоров были бы представители оккупантов, а не наемники оккупантов. Ведь в «нормандском формате» наемников нет. Что же, в таком случае они делают в Минске?», – отмечает Портников.

Но если наемники остаются, а с украинской стороны в состав делегаций вводятся представители переселенцев, для Кремля это прекрасная возможность сказать – мы же и раньше утверждали, что это внутренний конфликт.

«Вот пусть представители одной части «народа Донбасса» поговорят с представителями другой части, с «эмигрантами». А мы посмотрим», – подчеркивает Портников.

Единственное, что нас может уберечь от этой глупости – так это российское чванство. В Кремле могут решить, что негоже самому Грызлову и «министрам народных республик» сидеть за одним столом с «предателями народа Донбасса». И переговоры просто не состоятся. И возобновятся спустя несколько недель или месяцев в прежнем формате.

«Но от имитации, которой занимаются Зеленский и его окружение вместо руководства страной, украинцев не убережет никто», – подытожил Портников.