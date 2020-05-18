Кремль принуждает Украину капитулировать на Донбассе

Кремль продолжает всеми способами принуждать Украину к капитуляции на Донбассе и ведению «прямых переговоров» со своими оккупационными администрациями.

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик» («ДНР» и «ЛНР») раскритиковали идею Украины привлечь к переговорам о мирном урегулировании переселенцев, проживающих на подконтрольных Киеву территориях, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Т.н. «глава МИД «ДНР» Наталья Никонорова заявила, что переселенцы не будут представлять интересы жителей Донбасса», – говориться в сообщении Telegram-канала.

При этом представители оккупантов прямо обвиняют Украину в «не желании вести переговоры» с ними.

«Фактически украинские власти хотят говорить сами с собой. Но так конфликт не урегулировать», – сказала Никонорова.

При этом представители оккупационных властей настаивают на «прямых переговорах по Донбассу» исключительно с ними.

«Она призвала Киев … разговаривать с представителями «республик», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Конечно, представителям т.н. «ЛДНР» не выгодно видеть за столом переговоров тех, кого они выгнали из своих домов.

«Именно эти представители Донбасса могут рассказать правду: кем, когда и как осуществлялся захват Донбасса. Поэтому Кремлю и его марионеткам в Донецке и Луганске не хочется видеть за столом переговоров беженцев с Донбасса. Именно так их нужно называть – беженцы, а не стыдливым ВПО», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Наличие беженцев за столом переговоров, это уже факт, подтверждающий агрессию России. Они могут рассказать почему бежали.

«Были и есть ли там российские войска, так у каждого до сих пор там остались родственники и знакомые, знающие, что реально там происходит», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Бежавшие с Донбасса переселенцы могут рассказать, что не ВСУ разъезжала беспрепятственно по ночному Донецку и обстреливали из минометов мирно спящих жителей, а российские военные и наемники и наутро выдавая, что это обстреляли ВСУ.

«Это та правда, которую не хочет слышать Путин, так как рушится вся его пропагандистская уловка о «внутреннем конфликте и не причастности России к войне на Донбассе», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Именно войне, а не агрессии, конфликте, противостоянии и прочими придумками Кремля, прикрывающими факт ведения всеми средствами войны против Украины с 2014 года и по настоящее время.

Поэтому Кремль длительное время стремиться усадить за стол переговоров официальные власти Украины и «ЛДНР». Путину нужен сам факт прямого диалога Киева с «ЛДНР», как доказательство «внутреннего конфликта на Донбассе».

«Как подтверждения повторяемой им мантры – российских войск там нет. Россия не сторона конфликта. Снимите с нас санкции», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Пытаясь добиться своей цели, Кремль надеялся в очередной раз пустить всем пыль в глаза, и кинул под танк Никанорову и Дейнего.

Внутренний российский паспорт Дейнего. Российский загранпаспорт Дейнего, старого образца. Пред 1 из 2 След

«Последний заявил, что, предложение Киева – «очередная попытка» подменить диалог «неким суррогатом, сформированным из удобных для украинских властей неких «переселенцев из Донбасса», в свое время сбежавших оттуда»…И именно мы, и только мы,…имеем право и полномочия говорить в Минске от имени Донбасса», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Но и тут у Путина вместо громкой пиар-акции случился очередной конфуз на весь мир.

На состоявшемся 14 мая заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников, продемонстрировал наличие паспортов и гражданства России у так называемых представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в лице Владислава Дейнего.

Резников показал российский паспорт члена «ЛНР» Владислав Дейнего, который является «министром иностранных дел» группировки «ЛНР» получил российское гражданство. Фотокопию его паспорта гражданина РФ «Новостям Донбасса» показал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и участник переговоров Трехсторонней контактной группы Алексей Резников.Украинский представитель также продемонстрировал эту фотокопию во время переговоров ТКГ, которые проходили 14 мая в видеоформате.Заседание ТКГ вчера началось в 13:00. Ориентировочно в 15:00-16:00 к сторонам ТКГ (Украина, Россия и ОБСЕ), подключили так называемых «приглашенных» от ОРЛО (Владислав Дейнего) и ОРДО (Наталья Никонорова).В период с 13:00 до 15:00 украинская сторона сообщила делегации РФ о том, что Украине известно, что так называемые «приглашенные» от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, являются гражданами РФ.Дейнего является приглашенным участником ТКГ в качестве представителя отдельных районов Луганской области. На его участии, как и других членов «Л-ДНР», в переговорах настаивает Россия.Детали: http://novosti.dn.ua/news/301658-uglavy-myd-lnr-est-rossyyskyy-pasport-ukraynskaya-storona-ego-pokazala Geplaatst door Новости Донбасса op Vrijdag 15 mei 2020

«То есть, что же это получается? Те, кого Кремль защищает как «ЛДНР», являются гражданами России! Какие ж они тогда представители «ЛДНР»? Они – одна сторона с Кремлем», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Это еще раз подтверждает, что никем не признанные «ЛДНР» являются карманными игрушками Кремля, слепо выполняющими волю и распоряжения Путина, так как существуют на деньги России и благодаря наличию там российских войск.

«Всякие прямые переговоры с «ЛДНР», Особый статус ОРДЛО, формула Штайнмаера – все это разработки Кремля, направленные на принуждение Украины к капитуляции на условиях Москвы», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.