Соблюдение языковых квот больше никто не контролирует

Прошел год с того момента, как в Украине был принят закон о государственном языке. Какова ситуация с соблюдением языковых квот в украинских масс-медиа?

Национальный совет перестала контролировать ситуацию с выполнением языковых квот в полном объеме. Пока никто в стране не знает, что происходит с украинским языком на радио и на телевидении, пишет на своей странице в Facebook эксперт в области информационной политики, регулирования и защиты телерадиоинформационного пространства Сергей Костинский.

«Прокомментировал текущую ситуацию с языковыми квотами и законом о государственном языке для «Радио Свобода», – пишет эксперт.

«Уже очевидно, что с апреля Национальный совет ослабил контроль за соблюдением требований законов о языковых квоты украинскими вещателями», – добавил он.

Во время последнего заседания Национального совета, председатель регуляторного органа Ольга Герасимюк публично заявила, что регулятор в настоящее время осуществляет мониторинг шести общенациональных телеканалов на предмет выполнения языковых квот: «Украина», «1 + 1», «ICTV», «СТБ», «2 + 2» и «Интер».

«Это довольно странное для меня заявление, поскольку все предыдущие годы вплоть до марта этого года Национальный совет осуществляла масштабные регулярные мониторинги», – отмечает Костинский.

Можно подчеркнуть, что мониторинг осуществлялся в отношении

• не менее 27 общенациональных эфирных телеканалов (сейчас их уже 28);

• 47 спутниковых телеканалов;

• 183 региональных и местных телеканалов.

Кроме того, украинский регулятор постоянно мониторил:

• 15 общенациональных радиостанций;

• а так же – 198 региональных и местных радиовещателей.

После каждой волны мониторинга Национальный совет отчитывалась о полученных показатели, представила тенденции и делала прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации.

«Получается, что сейчас мониторинг отрасли телерадиовещания осуществляется Национальным советом формально, с минимальной нагрузкой и с непонятной выборке телеканалов (в выборке присутствуют телеканалы 4-х крупнейших частных медиагруппы, но, например, отсутствуют телеканалы Общественное вещание)», – подчеркивает Костинский.

Кажется, текущий мониторинг осуществляется не для того, чтобы держать ситуацию под контролем, но всего лишь успокоить общественность.

«Что это значит для общества?», – задает вопрос Костинский.

Сейчас уже никто не знает, что происходит с украинским языком.

«И это очень плохой сигнал, поскольку он может спровоцировать откат языковых квот и постепенное уменьшение доли украинского языка в СМИ», – отмечает Костинский.

Національна рада перестала контролювати ситуацію з виконанням мовних квот у повному обсязі. Наразі ніхто в країні не… Geplaatst door Сергій Костинський op Zaterdag 16 mei 2020

И ни один закон не сможет остановить этот процесс, если Национальный совет не вернется к регулярному качественного мониторинга широкой выборки сотен украинских телеканалов и радиостанций.

«Не могу не связать уменьшение объема и качества работы Национального совета со снижением качества менеджмента, как на высшем, так и на среднем уровне», – подчеркивает Костинский.

«Для того, чтобы обеспечить выполнение законов о языковых квоты телерадиовещателями, общественным организациям нужно участвовать в параллельного мониторинга», – подытожил он.