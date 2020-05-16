Кремль перешел в атаку на Украину в вопросе Донбасса

События связанные с переговорами по мирному урегулированию ситуации на Донбассе демонстрируют, что Россия намерена додавить Украину до капитуляции.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак совершает таинственный визит в Берлин для консультаций с чиновниками, которые ответственны за украинское направление, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвиняет украинских участников переговоров в том, что они встают на «опасный путь своих предшественников» и называет «слугами войны», – пишет публицист.

Это – вовсе не совпадение. Это подготовка к решительной атаке на Украину и ее руководство в преддверии экономического и социального кризиса в стране.

«Дмитрий Козак действует по хорошо знакомому для себя сценарию», – подчеркивает Портников.

С одной стороны, он демонстрирует конструктивность в переговорах с украинской стороной – и даже его партнеры по переговорам говорят, что он куда эффективнее своего предшественника Владислава Суркова.

Но, с другой стороны, эта конструктивность не помогает именно потому, что украинские участники переговоров хотят идти «по пути предшественников».

«И не хотят общаться с представителями марионеточных администраций. Значит – «слуги войны», – отмечает Портников.

Мы прекрасно знаем, в чем причина этого тупика. Она в том, что Путин и не собирается завершать войну и договариваться о чем-либо с Зеленским. В том, что Путину нужен не Донбасс, а вся Украина.

«Но у Козака – своя система доказательств. Он будет уверять, что проблема – в неэффективности украинского государства, в засилье олигархов, во влиянии «экстремистов». Вероятно, это именно то, о чем он говорил в Берлине», – подчеркивает Портников.

Не нужно думать, что к нему не прислушаются. В Молдове эта система доказательств сработала. Именно поэтому Козаку удалось привести к власти пророссийские силы во главе с президентом Игорем Додоном не просто при согласии, а с участием Соединенных Штатов и Европейского Союза.

«Причем представители западных стран искренне не понимали, что демократические силы будут изгнаны из коалиционного правительства буквально через несколько недель», – отмечает Портников.

Окончательное подчинение Молдовы – путем выделения Додону российского кредита, который подозрительно напоминает «кредит Януковича» – пока что не состоялось именно потому, что вовремя опомнились и на Западе, и в Кишиневе.

«Что этого подчинения не хотят допустить и молдавские сторонники европейской интеграции, и представители олигархического лагеря, и западные дипломаты. Но кто сказал, что Украине так повезет?», – подчеркивает Портников.

То, что сейчас делают Козак и Грызлов, очевидно – они демонстрируют неконструктивность украинской стороны.

«А зачем? А затем, чтобы доказать: завершить войну и добиться стабильности в стране можно только путем установления над Украиной совместного протектората Кремля и Запада», – отмечает Портников.

Условной коалиции Зеленский-Медведчук, которая «обезвредит» как наиболее ретивых олигархов, так и «националистов». И позволит восстановить территориальную целостность и мир.

В Кремле могут думать, что такая коалиция может оказаться куда более дешевым выходом, чем большая война, на которую сегодня просто нет денег.

«Но для Украины союз популистов и пророссийских сил будет означать тотальную дестабилизацию и гражданскую войну. Что тоже на руку Путину», – подчеркивает Портников.

Впрочем, западные политики уже научены горьким опытом Молдовы и могут не клюнуть на старую наживку Козака.

«Но он будет очень стараться выловить рыбу и в берлинском, и в парижском и – что самое главное – в вашингтонском прудах», – подытожил Портников.