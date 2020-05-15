Визит Козака в Берлин: не состоявшаяся «зрада»

Кремлевской пропаганде удалось придать визиту кремлевского куратора Донбасса Дмитрия Козака в Берлин большей значимости, чем он имел на самом деле.

Как известно, 13 мая, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, ныне являющийся одним из кураторов оккупированной части Донбасса, встретился с советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«И, как известно, речь в ходе этой встречи шла о дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта в Украине», – пишет военно-политический обозреватель.

Разумеется, в российских масс-медиа этот визит получил широкое освещение, с неизменными нарративами о том, что российский представитель, успешно решил все вопросы, связанные с Украиной, без участия украинской стороны.

В свою очередь, в украинских масс-медиа этот визит получил несколько иное сопровождение, скажем так – более разнообразное.

«А именно, пророссийские его сухо констатировали, с акцентом на успехе вояжа Козака, а проукраинские выражали обеспокоенность решением украинских вопросов без участия Украины. Иными словами – зрада зрадная!», – подчеркнул Коваленко.

Но так ли верно это двустороннее мнение по событиям 13 мая?

«Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что российские СМИ анонсировали визит Дмитрия Козака в Берлин заранее, чтобы дать возможность гремучей смеси «зради» как следует настояться», – отметил Коваленко.

А сам контекст «решение украинского вопроса без участия Украины» был обязательным лейтмотивом практически каждого материала, публикующегося на тему данного визита.

«В свою очередь, данный визит представлял собой не более чем знакомство немецкой стороны, принимающей участие в Нормандском формате с первых дней его создания, с новым куратором оккупированных территорий», – подчеркнул Коваленко.

Как известно, до недавних пор это направление курировал Владислав Сурков, но по итогам тотального проигрыша в кулуарных баталиях с группировкой ФСБ, был вытеснен с этого плацдарма.

«Теперь же на этой арене безраздельно хозяйничает трио Козак-Бабич-Беседа», – отметил Коваленко.

Кроме того, Берлин заранее известил Киев о предстоящих переговорах, пояснив их необходимостью уточнения позиции Кремля, не демонстрирующего какого либо прогресса в переговорном процессе и выполнении минских соглашений.

«Проще говоря, это были не более чем предварительные ласки со своеобразным вызовом «на ковёр» нового «вожатого». И для понимания именно этого обстоятельства, следует обратить внимание на безотлагательно последовавшее от канцлера Германии послание», – подчеркнул Коваленко.

Так, не успел Дмитрий Козак понежится в лучах псевдо-славы и периферийного внимания, как канцлер Германии Ангела Меркель назвала кибератаки РФ частью гибридной войны и пригрозила ответом.

«И это ещё не полный комплекс претензий, среди которых в обойме и убийство российскими спецслужбами Зелимхана Хангошвили в Берлине, и проведение россиянами в ЕС дерзких спецопераций, в том числе и в ФРГ и многое, многое другое», – подчеркнул Коваленко.

«А потому, да, общими усилиями российских и пророссийских масс-медиа в Украине, а так же не без участия ряда «перепуганных» проукраинских, и вправду Кремлю удалось выдать желаемое за действительное. Увы», – подытожил он.