Феномен Поклонской: технология лепки «нового» политика

Поклонская – это воплощение современной технологии создания политика для страны с широко распространенными в обществе популистским настроениями.

Когда Наталья Поклонская только появилась на том, что можно назвать политической сценой аннексированного Крыма, ее карьеру связывали исключительно с высоким покровительством, связью с крымским «главой республики» Сергеем Аксеновым, пишет на страницах издания «Крым.Реалии» журналист и публицист Виталий Портников.

«И можно было предположить, что о новом крымском «прокуроре» через несколько месяцев благополучно забудут, как и о других представителях аксеновского окружения. В конце концов, какое имеет значение, кого российские власти наименовали «прокурором Крыма», – пишет публицист.

Но Наталье Поклонской удалось изменить мнение о себе именно потому, что она оказалась политиком нового типа. Такой человек нашел бы себе место отнюдь не только в современной России.

«Думаю, Поклонская была бы интересна в любой стране, где население готово голосовать за проходимцев и популистов. В этом смысле можно сказать, что Россия даже ограничивает возможности Поклонской, оставляет ее в маргинальных рамках», – отмечает Портников.

А в стране с более развитой демократией Поклонская давно уже была бы министром или, возможно, даже главой президентской администрации.

«И дело вовсе не в ее мнимой привлекательности. Поклонская – ходячий скандал, ходячий эпатаж», – подчеркивает Портников.

Похоже, она поняла, что можно браться за самые отвратительные поручения власти.

«Что можно не бояться быть смешной. Что можно не бояться нарваться на оскорбления, не бояться быть разоблаченной во лжи. Главное – быть в центре внимания», – отмечает Портников.

Именно поэтому о большинстве депутатов Государственной Думы России вспоминают, когда они отправляются на какую-нибудь сессию ПАСЕ, арестовываются за коррупцию или заболевают.

«А о Поклонской говорят постоянно. Запрет Меджлиса крымскотатарского народа? Поклонская! Защита чести и достоинства «государя императора»? Поклонская! Борьба с Матильдой Кшесинской? Поклонская! Расследование «преступлений Майдана»? Поклонская!», – подчеркивает Портников

Теперь вот интервью Гордону, как по мне, пустое и бессмысленное, как и ее деяния – но все о ней опять говорят.

«И сколько бы я ни разоблачал эту технологию скандала, я и сам являюсь ее заложником – за эти годы я точно написал о Поклонской больше, чем о любом другом из ее коллег по нижней палате российского парламента», – отмечает Портников.

Хотя сам Портников и понимает, что от спикера Госдумы Вячеслава Володина зависит больше, чем от сотни Поклонских. Но Володин крайне редко дает повод для комментирования своих публичных действий. А Поклонская создает такие поводы постоянно.

«И понятно, что это не ее личные изобретения – ну не сама же она додумалась до запрета Меджлиса. Да и беседа с Гордоном вряд ли была ее личной инициативой. Все дело в том, что это не скандал – технология Поклонской», – подчеркивает Портников.

Портников уверен, что сама Поклонская – это технология. И именно поэтому она политик нового типа.

«Когда для безликих, никому не известных людей создается целый алгоритм действий, который позволяет им с помощью нехитрых, но ярких поступков оставаться на виду и содействовать деградации общественного мнения, приучать людей к тому, что ложь, истерика, безграмотность – это теперь политическая норма», – отмечает Портников.

И, конечно, к таким проектам есть свои требования, которые успешно применяются создателями алгоритма из российских спецслужб. «Новое лицо» Поклонская не была в политике, она была лишь рядовым сотрудником прокуратуры, ее карьера непосредственно связана с захватом Крыма.

«И поэтому она не просто «новое лицо», но и «человек из народа». Ну и тут уже, конечно, должна проявляться принципиальность такого «народного героя», который не будет мириться с несправедливостью – будь то несправедливость «бесов» на украинском Майдане или «бесов», которые пытаются очернить светлый образ последнего российского монарха», – подчеркивает Портников.

И, конечно, сыграла роль внешняя привлекательность – куда ж без нее! Бывает даже, что для исполнения роли «нового лица» вообще нанимают профессиональных актеров – чтобы не рисковать.

«Но и Поклонская пока что неплохо справляется, раз мы о ней так часто говорим», – подытожил Портников.