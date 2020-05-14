Интервью Поклонской как имитация журналистики

Интервью, которое Гордон взял у скандально известной Поклонской ярче всего демонстрирует кризис украинской журналистики. Обсудим это интервью по форме.

Продолжаем обсуждать интервью Натальи Поклонской данное журналисту Дмитирию Гордону. На сей раз рассмотрим его по-форме, пишет в своем Telegram-канале «Kazarin» журналист и публицист Павел Казарин.

«Все интервью делятся на два вида. Проповедь или исповедь», – пишет публицист.

Первый тип интервью не требует от журналиста ничего. Он просто дает гостю пасы и служит подставкой под микрофон.

«Разрешает гостю задавать тон и повестку. Оправдывает себя абстрактной «свободой слова» и журналистским удостоверением. Эдакий официант, вся задача которого – поздороваться и попрощаться», – отмечает Казарин.

Второй тип интервью требует подготовки, конфликта и умения додавливать.

«Гости любят отвечать на вопросы, которые им не задавали, чтобы не отвечать на вопросы, которые им задали. Интервьюер должен уметь отличать одно от другого», – подчеркивает Казарин.

На проповеди готовы приходить все. На исповеди – немногие и не ко многим.

«Все очень просто. Дмитрий Гордон – это имитатор. Он научился ругать что-то абстрактное, чтобы не поссориться с кем-то конкретным. Он успешно притворяется журналистом, хотя единственный его талант – это нравиться гостям», – отмечает Казарин.

«В этом нет ничего сложного, если научиться кивать в кадре. Он научился», – уточняет он.

В Дмитрии Гордоне нет никакой самостоятельной ценности. Он живет отраженным светом.

«Подтверждение этому – все те фото со знаменитостями, которыми он обклеил вход в свою редакцию. Не думаю, что хоть кто-то из его гостей повесил дома фото с самим Гордоном», – подчеркивает Казарин.

Из него бы мог получиться неплохой метрдотель. Подбирал бы столики и меню для посетителей. Раздавал бы комплименты и получал чаевые. Собственно, он и сейчас это делает, но зачем-то называет это журналистикой.

«Я насмотрелся на таких ребят еще в Крыму, но с тех пор смирился, что провинциальность – это не про географию, а про интеллект», – подытожил Казарин.