Кремль намерен реорганизовать Россотрудничество

У Путина хотят в дальнейшем использовать Россотрудничество в качестве «мягкой силы». На пост главы ведомства в Кремле рассматривают три кандидатуры.

МИД России и Россотрудничество в ближайшее время ждут важные организационно-кадровые изменения, пишет на страницах издания «Октагон» журналист Илья Зубов.

«Глава ведомства Элеонора Митрофанова отмечает очередной день рождения в июне, преодолев еще в прошлом году предельный возраст госслужбы (65 лет)», – пишет журналист.

Перспектива для Митрофановой покинуть свой пост и перейти на другую работу уже сейчас источниками оценивается как весьма вероятная.

«Элеонора Митрофанова занималась в последнее время скорее минимизацией потерь», – отмечает Зубов.

Реорганизация работы Россотрудничества идет, как бывает в таких случаях, не на основании решения Правительства Российской Федерации с выделением дополнительных средств, а по внутреннему приказу главы агентства, то есть за счет внутренних резервов, что, помимо прочего, сказывается на широте его деятельности.

«До недавнего времени считалось, что реформа двух структур может быть одним и тем же процессом: Россотрудничество вольется в МИД, и именно поэтому сторонники слияния поставили перед Митрофановой задачу оптимизации расходов и сокращения персонала», – подчеркивает Зубов.

Новые разговоры о перезагрузке управления в структуре свидетельствуют о том, что руководство Администрации президента (АП) решило сохранить Россотрудничество и все-таки начать использовать его как инструмент мягкой силы.

«А именно к этой роли ведомства склоняется заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак, который курирует реорганизацию всего направления работы по постсоветскому пространству. В его епархии практически готово слияние двух управлений АП – по межрегиональным и культурным связям и приграничному сотрудничеству», – отмечает Зубов.

Паузу перед окончательной постановкой точки в слиянии источники связывают с эпидемией коронавируса.

Кандидатами на пост главы Россотрудничества называют нынешнего заместителя Митрофановой Михаила Брюханова (до 22 июня 2018 года он работал начальником управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета) и журналиста-международника Евгения Примакова-Сандро.

Третий вероятный претендент на этот пост – Михаил Бабич, который занимает сегодня позицию первого замминистра экономического развития, превосходя по своему аппаратному весу министра Михаила Решетникова; возможно, он имеет и более существенные карьерные перспективы.

«Все три называемые кандидатуры на пост главы Россотрудничества символизируют разный функционал обновленного агентства», – подчеркивает Зубов.

Фигура Евгения Примакова-младшего подразумевает большую публичную активность Россотрудничества, превращение его в интегрированную систему государственной власти НКО.

«Фигуры Бабича и Брюханова – это более закрытый формат работы, свойственный как раз самому Дмитрию Козаку, который курирует данное направление», – отмечает Зубов.

По информации «Октагона», кандидатуру внука Евгения Примакова-старшего и премьера Правительства РФ в 1998–1999 годах поддерживает глава АП Антон Вайно, близкий к традициям так называемой школы Питовранова – культового первого замначальника ПГУ КГБ СССР, к которой принадлежал старший Примаков.

«Это делает младшего Примакова главным претендентом на пост главы Россотрудничества», – резюмирует Зубов.