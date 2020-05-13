«Теория заговора» вокруг болезни Пескова

Нацлидер России Путин упускает уникальный шанс стать настоящим «спасителем нации» от эпидемии коронавируса. Вместо этого он спрятался от всех в бункере.

Нацлидер России Владимир Путин скрылся от коронавируса в своей резиденции Ново-Огарево. Он, конечно, записывает какие-то обращения, но его нет нигде, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«И избирателю это не нравится. Потому избиратель впервые шепотом говорит: «А может, Путин зас*ал?», – пишет политолог.

Рейтинг поддержки Путина упал до рекордных 59% и продолжает спускаться вниз. «Величие России» столкнулось лбом с экономическим кризисом и полной несостоятельностью власти решить проблему эпидемии.

«Страх простого гражданина и ощущение того, что власть не может тебя защитить (а до сих пор всегда же защищала), сделали то, чего не могли сделать ни оппозиция, ни коррупция», – подчеркивает Денисенко.

И все это на фоне видео Путина в желтом защитном костюме утенка, в котором он посещал больных коронавирусом. И именно это видео сделало всемогущего Путина смешным.

«Что делает российская пропаганда в течение последних недель? Она пытается еще больше запугать россиян вирусом и придумывает разные страшилки», – отмечает Денисенко.

Все это не работает по разным причинам, но самая главная: власть оказалась неспособной решить вопрос вируса. А самое главное: Путин скрылся от своего народа.

«И здесь мы переходим к теории заговоров. Сначала совершенно неожиданно заболел коронавирусом новоназначенный премьер Мишустин. Теперь заболел пресс-секретарь Песков», – подчеркивает Денисенко.

Одним словом, вокруг Путина, просто рядом с ним, разрываются бомбы. Для этого ему нельзя быть рядом с людьми. Он должен беречь себя, потому что вокруг него враждебный вирус косит ближайшее окружение.

Конечно, в идеале он должен сам заболеть, а потом чудесным образом выздороветь, но Путин бессмертен и он никогда и ни при каких обстоятельствах не болеет.

Коронавірус. Хворий прес-секретар Путіна і теорія змовПутін сховався в Новоогарьово. Він, звичайно записує якісь… Geplaatst door Vadym Denysenko op Dinsdag 12 mei 2020

«Коронавирус мог бы снова поднять его рейтинг, но образ бессмертного будет сломан», – отмечает Денисенко.

Вот поэтому и должны болеть его премьеры и Санчо Пансы. А если бы кто-то из этого окружения умер, тогда действительно люди поверили бы в то, что Путин не испугался коронавируса, а воюет на передовой в новоогаревском бункере.

«Поэтому если кто-то из ближайшего окружения Путина отдаст концы от коронавируса, мы так никогда и не узнаем: он умер от болезни или ради нескольких пунктов рейтинга диктатора», – подытожил Денисенко.