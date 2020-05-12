После коронавируса не станет ни Зеленского, ни Путина

Подошел к концу первый год президентства Владимира Зеленского: что из ожиданий и прогнозов о его работе подтвердилось, а что нет?

Как пандемия коронавируса может повлиять на будущее Украины и России? Способен ли новый экономический кризис заставить Кремль пойти на уступки и деоккупацию украинских территорий, в том числе Крыма? Эти и другие актуальные темы недели в эфире «Радио Крым.Реалии» вместе с ведущей Катериной Некречей обсуждает украинский журналист и публицист Виталий Портников.

– Виталий, год назад Владимир Зеленский победил Петра Порошенко во втором туре выборов президента Украины. Многие избиратели связывали с Зеленским надежды на обновление украинской власти.

Оправдалось ли это?

– По моему мнению, Владимир Зеленский – случайная фигура в украинской политике, он стал президентом в результате олигархического реванша на украинской земле.

Утверждать, что он может что-то почистить во власти, когда сам привел в нее множество случайных людей, связанных с олигархическими кланами, мягко говоря, наивно.

Украинский народ год назад сделал свой выбор и сейчас начинает расплачиваться серьезнейшими эпидемиологическими, политическими, социальными и прочими проблемами.

Теперь каждый гражданин Украины должен готовиться к борьбе за выживание, а не строить какие-либо иллюзии относительно возможностей случайного человека, оказавшегося в кресле президента Украины волею олигархических желаний.

Сейчас страна находится в идеальном экономическом шторме.

– Что из ваших ожиданий и прогнозов относительно президентства Зеленского подтвердилось, а что нет?

– Я год назад говорил, что его избрание приведет к кризисам по всем направлениям, которые только можно представить. Но, конечно, невозможно было предвидеть, что это совпадет с серьезнейшим экономическим кризисом в мире из-за пандемии коронавируса.

Теперь дело не в том, каковы будут масштабы эпидемии в рамках нашей страны – а в мировой кризисе, который будет тащить Украину на дно.

Разговоры о том, что кризис это шанс, конечно, звучат очень красиво и успокоительно, но на самом деле это шанс только для тех стран, которые имеют запасы и способны к кризисному управлению. Украина явно не из тех государств.

Владимир Зеленский уже продемонстрировал некомпетентность и неспособность действующей власти управлять экономикой. Еще до начала пандемии украинский бюджет недобирал миллиарды гривен – об этом сказал сам президент, когда настаивал на смене своего правительства.

Даже если бы не было никакого коронавируса, уже через пару месяцев Украина столкнулась бы с критическим кризисом неплатежей: бюджет пришлось бы секвестировать, у государства появились бы задолженности по зарплатам, пенсиям, социальным выплатам.

Не коронавирус загнал экономику Украины в пропасть.

– Между тем Офис президента Украины выпустил фильм о Владимире Зеленском, посвященный первому году его правления.

В этом интервью он, в частности, пообещал создать «идеальное правительство» и в течение своей первой каденции закончить войну. Как вы оцениваете месседжи этого фильма?

– Политикам свойственно жить в «теплой ванне», особенно тем, кто не очень понимает, чем они занимаются. Даже в этом интервью Зеленский практически выходит за рамки своих конституционных полномочий.

Он забывает, что он президент парламентско-президентской республики, где за правительство отвечает парламент. Его задача – подбирать правильных кандидатов на должности генпрокурора, министра иностранных дел, министра обороны – но в целом все равно парламент формирует правительство.

Если Зеленский хочет, чтобы было иначе, он должен поменять конституционные нормы и становиться главой правительства. Такое есть во многих странах мира: например, президент США Дональд Трамп несет полную ответственность за каждого министра.

Зеленский просто далек от всего этого. Как и от понимания того, все равно ли украинцам, в какую церковь ходить и на каком языке разговаривать – он тоже говорил об этом в интервью.

Нет, не все равно! Если бы было все равно, Украина стала бы частью Российской Федерации, а Владимир Зеленский – главой «украинского федерального округа».

Зачем создается государство, зачем люди за него гибнут? Не нужно гибнуть ради того, чтобы разговаривать на русском и ходить в русскую церковь – можно просто стать гражданином России.

Что до обещания закончить войну, это зависит не от Владимира Зеленского, а от Владимира Путина.

Другое дело, что сейчас все складывается таким образом, что мы не очень понимаем, как будут существовать Украина и Россия после пандемии: в каких границах, какие между ними будут отношения, какие будут лидеры?

Вполне возможно, что к окончанию этого кризиса мы не увидим ни Путина, ни Зеленского на своих экранах.

– То есть, по-вашему, потрясения в России и в Украине будут настолько серьезными?

– Да, я считаю, что мы находимся в преддверии серьезного краха обоих государств, которые не смогли создать действенные институты власти. Просто в России это выглядит иначе, чем у нас: в Украине государство подменяет анархия, а в России – чекистский коррумпированный режим.

Однако институты не работают ни там, ни здесь – в этом смысле мы действительно один народ, как говорил Владимир Путин. В ближайшие годы может произойти все что угодно.

Сегодня ровно 35 лет с того дня, когда Михаил Горбачев объявил о перестройке: все были полны больших ожиданий, что СССР может перемениться – но оказалась, что эта нежизнеспособная структура способна только рухнуть.

Интересно, что тогда были такие же цены на нефть на мировом рынке, наступил серьезнейший энергетический кризис для добывающих стран. Мы видели самоуверенного Путина, когда нефть стоила 140 долларов за баррель, но увидим совсем другого Путина, когда цена будет равняться нулю.

Это не обещает нам легкой жизни, но обещает серьезные изменения по обе стороны границы.

– Тем не менее, сейчас оба лидера уверенно заявляют, что их страны переживут этот кризис.

– Научиться уверенности легко. Я не думаю, что Владимир Зеленский перепуган – просто потому, что не очень хорошо понимает реальность, в которой находится.

Кстати, и Путин уже, похоже, давно оторвался от реальности. Эти люди могут быть уверенными на самом деле. Мало ли мы видели уверенных людей: Виктор Янукович излучал уверенность до самого своего бегства в Ростов.

– Может ли сложиться такая ситуация, что Россия под давлением международного сообщества будет в итоге вынуждена пойти на уступки и освободить оккупированные ею территории Украины?

– Крым – последнее, что будет рассматривать Россия в качестве своих уступок перед Западом. Донбасс – предпоследнее.

Напомню, Советский Союз ушел из Афганистана далеко не сразу после перестройки – а когда войска вывели, постарался сделать все возможное, чтобы сохранить в стране просоветский режим на долгое время.

То же самое будет на всех оккупированных Россией территориях: и на Донбассе, и в Крыму, и в Грузии, и в Приднестровье.

Есть другой вариант: Россия перестанет тратить деньги на пророссийские силы, и у нас начнется обвал пропаганды.

Пророссийские политические партии, телевизионные каналы, блогеры – все это начнет исчезать, потому что существует только на деньги Москвы.

Больше не будет у нас политиков, которые с телеэкранов рассказывают украинцам, что тем якобы все равно, в какую церковь ходить и на каком языке говорить.

Они исчезнут так, будто их никогда не было, либо станут ярыми патриотами, как принято в украинском обществе тотального приспособленчества.

– Значит, российский бюджет станет выделять меньше денег и дотационному Крыму? Или все же полуостров слишком важен для Путина?

– Крымчане разделят общую судьбу с россиянами. Понятно, что они будут жить намного хуже, что регионы будут финансировать намного меньше. Главная цель любой российской власти во время кризиса – сохранение стабильности в столицах, то есть Москве и Петербурге.

Если там спокойно, любая власть в Кремле может чувствовать себя уверенно. Совершенно не имеет значения, как живут регионы, насколько они бедны или богаты. Катастрофа в Москве – катастрофа смены режима.

Правда, сейчас сложно сказать, насколько властям это удастся. С другой стороны, тот же Крым, как и Кавказ, может получить дополнительные деньги, потому что в условиях закрытых границ у россиян не останется других возможностей, кроме как посещать внутренние курорты.

Если не этим летом, то позже. Но это будет означать, что курортные регионы будут постоянно испытывать вспышки коронавируса.

– Способен ли этот кризис изменить отношение россиян к Владимиру Путину, повлиять на его рейтинг?

– Это не имеет особого значения. В России нет свободных выборов, там абсолютно закукленная политическая система. От падения рейтинга ничего с Путиным не произойдет – какая разница?

В стране нет альтернативных СМИ, реальной политической конкуренции, нет партий, которые способны бросить вызов «Единой России». Вопрос тут не в рейтинге, а в том, что в такой ситуации возникают разногласия в самой элите.

Возникает понимание, что первое лицо больше не гарантирует стабильность доступа к доходам, к финансовым потокам – всего, ради чего Путин 20 лет назад стал президентом России.

Вполне возможно, что сейчас будут попытки найти нового гаранта стабильности или заставить этого изменить политический и экономический курс. Посмотрим!