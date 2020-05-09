Как Ермак ссорит Зеленского с Трампом

Смотря на действия главы Офиса президента Ермака не покидает ощущение, что хвост крутит собакой. Особенно это касается инициатив по Донбассу.

Очередная активизация инициатив по выборам в ОРДЛО подталкивает к мысли, что кому-то очень не терпится закрыть тему конфликта на Донбассе до президентских выборов в США, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

«На этой неделе глава Офиса президента Андрей Ермак разразился очередной порцией откровений по поводу мирного процесса на Донбассе. Из всего сказанного им можно выделить три ключевых момента», – пишет Сетевой Оракул.

Первый – на Банковой не отказались от идеи проведения местных выборов в ОРДЛО совместно с выборами по всей стране.

Второй момент – Ермак инициировал изменения в составе участников от Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске.

«Был расширен список переговорщиков, в него вошли представители парламента (все из фракции «Слуга народа») и правительства», – отмечает Сетевой Оракул.

И третий момент – Ермак продолжает продвигать идею создания Координационного совета с участием представителей оккупированных территорий.

«Только теперь он уточнил, с кем именно Киев готов разговаривать – с представителями гражданского общества, имеющими только украинское гражданство и не участвовавшими в войне на стороне террористов», – подчеркивает Сетевой Оракул.

СМИ и эксперты вполне резонно отмечают, что ни один из этих шагов результата не даст, потому мы имеем дело либо с имитацией процесса, либо какое-то решение уже принято, но его пока не хотят озвучивать, остерегаясь негативной реакции как украинского общества, так и наших западных партнеров, в первую очередь, заокеанских.

«А там уже высказались по поводу местных выборов в ОРДЛО в октябре этого года. Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент вполне доходчиво пояснил позицию Вашингтона: выборы на Донбассе могут быть проведены только при условии полного прекращения огня, отвода российских войск и восстановления украинского контроля над границей», – отмечает Сетевой Оракул.

Все это, считают в Госдепе, возможно после выполнения Москвой взятых на себя обязательств.

«Проще говоря, Кент дал понять Ермаку, что позиция Штатов (отметим, именно США как государства, а не нынешнего президента Дональда Трампа, высказывавшего свое альтернативное мнение по украинскому вопросу) отличается от планов ОП и его главы. Это еще не ссора, но, как говорится, толстый намек на тонкое обстоятельство», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Кроме этого очень важного сигнала, Владимир Зеленский получил еще два звоночка, один от украинцев, другой от МВФ. Напомним, в апреле петиция к президенту с требованием освободить и привлечь к уголовной ответственности Ермака набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей.

«Из реакции главы государства на петицию можно сделать вывод, что он не видит ничего плохого в подписании в Минске 11 марта протокола Трехсторонней группы, текст которого вызвал значительный негативный резонанс. То есть фактически берет на себя ответственность за все действия Ермака в минском процессе», – отмечает Сетевой Оракул.

Наши партнеры могут истолковать такой ответ Зеленского, как зависимость от главы его Офиса. Иначе говоря, хвост начинает вилять собакой.

«И здесь не стоит забывать, что как в Украине, так и за океаном хватает тех, кто относится к Ермаку с подозрением. А попытки ускорить выборы в ОРДЛО и прочие сомнительные инициативы по Донбассу подобные подозрения только усиливают», – подчеркивает Сетевой Оракул.

В ноябре американцам предстоит избрать своего президента. В гонке за суперприз руководителя самого влиятельного государства в мире схлестнутся нынешний глава Белого дома республиканец Дональд Трамп, а демократов, если не произойдет ничего сверхъестественного, представит Джо Байден.

«У этих политиков разное видение отношений США с Украиной и Россией. Возможно, это прозвучит как конспирология, но, кажется, кому-то очень хочется ускорить «мирное» решение по Донбассу на случай, если американцы вверят свою судьбу именно Байдену. Чтобы Штаты своим влиянием уже не смогли затормозить тот сценарий, который реализуется сегодня», – отмечает Сетевой Оракул.

В первую очередь речь идет об односторонних уступках Киева по вопросу Донбасса. Либо же все проще, без заговоров – Банковая сама подставляется под удар. А с учетом того, что в ходе предвыборной кампании в США «украинскую карту» будут разыгрывать оба кандидата, для нас это очень плохо.

Второй звоночек – Международный валютный фонд предложил Украине программу Stand-by вместо программы расширенного финансирования EFF. По официальной версии – в связи с ухудшением ситуации в мире.

«В Минфине настаивают: хотя программа кредитования и будет короче, объемы средств не уменьшатся. При этом не говорят об очень важном нюансе – какими будут новые условия получения кредита, проще говоря, какие политические требования кредиторы упакуют в соглашение», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Как известно, до нынешнего решения МВФ такими требованиями были закон о рынке земли и так называемый антиколомойский закон. Первое Киев выполнил, второе пока нет, но обещает.

«По мнению большинства аналитиков, деньги МВФ властям очень нужны как раз к осени, к местным выборам, поскольку карантинная история значительно ухудшила экономические прогнозы. А пессимисты даже говорят о высокой вероятности протестов», – отмечает Сетевой Оракул.

Не очень хорошую стартовую позицию Киева для переговоров понимают и в МВФ, и в высоких коридорах, где решаются судьбы стран-заемщиков. Потому там могут попытаться убедить украинскую власть не предпринимать политических шагов, которые бы усугубляли положение.

«А ускорение с выборами в ОРДЛО – именно такой шаг. Отсюда еще одно предположение: среди условий получения кредита может появиться дружеское пожелание украинскому президенту поубавить «миротворческое» рвение Ермака», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Конечно же, ни в каких документах это пожелание не запишут. И связывать кредит с отставкой главы ОП не будут.

«Но этот пункт может появиться в повестке дня отношений Киева с Западом как в разрезе выборов в США, так и в случае антиермаковских протестов в Украине», – подытожил Сетевой Оракул.